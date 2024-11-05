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進冰櫃採菇、如意靈芝帶回家！南投「養菇農場」百菇齊放超壯觀

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者張宜樺

說到南投埔里，除了想到好山好水之外，埔里也是台灣著名的「養菇之鄉」唷！這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。來一趟豐年農場體驗採菇，採摘下來的帶回家煮個菇菇養生鍋，真的是所謂的有吃又有拿。

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交通方式、停車資訊
豐年靈芝菇類生態農場位在南投縣埔里鎮東潤路58號，位置不會很偏，從市區埔里轉運站過來，開車也僅需8分鐘即可抵達。開車導航搜尋「豐年靈芝菇類生態農場」或「豐年農場」都可以順利導航前往。豐年靈芝菇類生態農場設有免費停車場，參觀皆可免費停車。

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

門票收費
豐年靈芝菇類生態農場參觀免門票，免費開放。

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

園區介紹
「豐年靈芝菇類生態農場」以下簡稱「豐年農場」。豐年農場園區範圍看似不大，其實真要逛透一遍也是蠻需要時間的。尤其看這長長走道兩側一間間的小屋子裡，其實每一間都是有養植不同的菇菇品種唷！

豐年農場除了免費參觀園區環境外，其實還有規劃了許多豐富的DIY活動。在這邊可以DIY採菇、DIY菇菇披薩、各種彩繪DIY和各式菇類產品提供購買、試吃體驗。像窗台上這一些五顏六色的菇菇公仔，就是可以付費體驗的DIY彩繪項目。

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲前面介紹到一間間的小屋子裡，走進來一看發現一點都不小，裡面就是一排排的各種菇菇。利用空氣包來種植菇類，很乾淨也能夠穩定品質。

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲經過工作人員的詳盡介紹，能了解到原來我們平時常吃到的菇類小知識。

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

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▲在商品區也有販售非常多元的菇類食品，可以慢慢逛選購商品帶回家吃！

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

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▲在溫室裡看到的靈芝在商品區也可以買得到唷！

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

DIY採菇體驗
其實此行桃桃來參觀豐年農場，最主要的目的就是想買幾顆菇菇太空包回家自己種植。不過都專程來一趟了，當然也要來體驗一下採菇DIY囉！

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲除了一般溫室之外，也有這樣養殖在冰櫃裡的菇菇，在夏天時特別涼爽呀！

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲高貴頂級的如意靈芝、鹿角靈芝，也都可以採的唷！

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲不過要採菇前一定要先詳閱每間溫室門口所告知的菇類價格，每一種菇的價格當然都不一樣。

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲有的是論斤計價，像靈芝這樣比較高貴的就是以朵計價。

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

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▲在結帳櫃台旁，就可以選購太空包，我們買了玫瑰菇、秀珍菇、黑木耳。

▲▼這回我們來到了「豐年靈芝菇類生態農場」，看到了五花八門的菇類養植環境，還體驗了有趣的DIY採菇活動。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供，勿擅自翻攝）

▲玫瑰菇、秀珍菇都種成功了，尤其秀珍菇整個暴風長大，變成了拳頭大的巨菇！

豐年靈芝菇類生態農場

地址：南投縣埔里鎮東潤路58號
電話：04－92926959
營業時間：08：30－17：00

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 豐年靈芝菇類生態農場 南投旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 桃桃’s旅人手札 南投親子旅遊 南投景點

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