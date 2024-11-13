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招牌厚切豬肝煎至焦糖色、外脆內嫩零腥味超強！永康街20年台菜

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

永康街美食吃這間！「喫飯食堂」是台北大安區超過20年老字號台菜餐廳推薦，菜單招牌煎豬肝、封肉、宜蘭西魯肉、芋頭排骨、麻油松阪豬、白斬雞和蒜泥蚵仔等經典古早味美食，在網路都有很高的評價！除了多道好吃必點菜色，餐廳也有季節限定的時令蔬菜和海鮮料理，深受在地人喜愛，用餐時間常常需要排隊候位，是生意超好的老字號台菜餐廳。

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交通

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲距離捷運東門站5號出口較近，出站步行約5分鐘可抵達餐廳。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲晚上7點半還是超多人在排隊候位，生意超好的餐廳。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲門口玻璃貼著之前各家媒體雜誌報導，好幾道招牌菜色都被推薦過。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲除了內用和外帶，也有和外送平台合作，在排隊候位的時候就看到許多住在附近的居民來外帶，外送也好多。

點餐方式
沒有提供紙本菜單，候位後，建議先看一下門口圖片參考，等到有位置時，服務的阿姨就會直接在料理區前幫忙點餐，蠻特別的。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲提供多種時令菜色，有點像海鮮餐廳的點菜方式，想吃什麼可以看一下櫥窗，每天可能都有不同蔬菜和海鮮。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲菜色超豐富，因為國外觀光客多，櫥窗也有展示餐點提供參考。

菜單價位
設計蠻貼心的，份量有分小份和中份，兩人、小家庭或者大家庭來用餐都可以，以往吃台菜餐廳都要多人聚餐才有機會嘗試，但中餐和晚餐想來這裡吃都沒負擔，難怪我朋友這麼常來這裡用餐打卡。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲外帶餐點的人也超多。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲餐廳座位多而且不會擁擠。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲靠近洗手間的可愛題字吸引很多客人拍照。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲提供免費的熱茶和開水。

菜單價錢

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲門口貼著一張文字菜單和價位，經典的辦桌菜都能在這吃到。

餐點推薦

招牌煎豬肝 180元
超好吃，難怪網路很多人推薦來喫飯食堂必點招牌煎豬肝，大塊厚切充滿焦糖色的煎豬肝讓人充滿食慾，一口咬下真的相當驚艷，熟度拿捏剛好，外脆內嫩沒有任何腥味，醬燒甜鹹交錯的滋味，口感極佳。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

滷肉飯 30元

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲手切肉丁，肥瘦各半，肥肉膠質微黏嘴感，醬汁鹹度適中，白飯口感Q彈，整體味道還不錯。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

封肉 200元
超誘人的封肉，一上桌就被油亮的外皮吸引，豬皮彈牙Q嫩，瘦肉入味不柴，柔軟的肥肉油香十足，多吃一塊也不會膩口，滷到透亮的肥肉是我的最愛，真的是白飯殺手。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

紅燒海鱸魚 320元
嚴選新鮮海鱸魚，外皮炸至金黃酥香再以紅燒方式料理，海鱸魚肉質細嫩，醬汁回甘不死鹹，加上蔥段和辣椒提香，連醬汁都很下飯。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

招牌芋頭卷 160元
這道芋頭料理也是這裡的招牌，手工製作，內餡芋頭比例高，可以同時吃到芋泥和芋頭，加上鮮奶、椰奶和紅蔥頭調味，外皮酥脆，趁熱吃不會感到油膩，很有層次的一道炸物。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

麻油麵線 40元

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲麻油香氣重，滋味醇香，淡雅的老薑香氣，溫和不燥，軟硬適中的麵線滑口，咕嚕咕嚕三兩下就吃光。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

絲瓜蛤蜊湯 250元

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

▲湯頭有夠甜，絲瓜的鮮美加上蛤蠣的甜味讓這鍋湯充滿鮮味，真是好喝。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

心得
網路和評論都提到招牌煎豬肝、封肉和招牌芋頭卷都是必吃，看別桌都有點白斬雞好像也不錯，下次和朋友再來永康街嘗試，台北永康街美食餐廳推薦這間「喫飯食堂」。

▲▼永康街20年老字號台菜餐廳推薦！必吃招牌煎豬肝外脆內嫩入口即化。（圖／部落客陳小可提供）

喫飯食堂

地址：台北市大安區永康街8巷5號
營業時間：11：30～14：00、17：00～20：45
電話號碼： 02－23222632

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 喫飯食堂 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂

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