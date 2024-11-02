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巷弄神祕小窗餵飽夜貓胃！林森北超隱密深夜炸雞　脆皮咬下超多汁

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼台北宵夜馬尼炸雞，中山區林森北路附近凌晨宵夜 。（圖／陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

台北凌晨宵夜美食馬尼炸雞，之前分享台北林森北路的全球炸雞，有人推薦這間馬尼炸雞也是台北中山區開到凌晨的炸雞美食，在網路上看到這間好像是李易弟弟開的炸雞店，這天剛好經過林森北路就來吃吃看，營業時間晚上9點半賣到凌晨5點，應該是附近深夜酒客和KTV的美食好朋友。

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中山區馬尼炸雞位置

▲▼台北宵夜馬尼炸雞，中山區林森北路附近凌晨宵夜 。（圖／陳小可提供）

毫不起眼的炸雞店
馬尼炸雞地址位在台北中山區林森北路附近的超級小巷子，上面照片紅箭頭走進去不用一分鐘就是位置所在，附近還有一間米其林台式餐廳明福台菜餐廳。地點相當隱密不起眼的馬尼炸雞，沒有網路推薦真的很難發現這間炸雞，距離捷運中山國小站走路過來約4分鐘，騎機車可停在路邊。

中山區馬尼炸雞外帶外送

▲▼台北宵夜馬尼炸雞，中山區林森北路附近凌晨宵夜 。（圖／陳小可提供）

▲從巷子走進去不到一分鐘就會看到馬尼炸雞小小的圓形招牌。

▲▼台北宵夜馬尼炸雞，中山區林森北路附近凌晨宵夜 。（圖／陳小可提供）

▲點餐和取餐的位置真的超隱密，我們買完離開還看到巷口有人在找正確位置。

▲▼台北宵夜馬尼炸雞，中山區林森北路附近凌晨宵夜 。（圖／陳小可提供）

▲▼台北宵夜馬尼炸雞，中山區林森北路附近凌晨宵夜 。（圖／陳小可提供）

▲馬尼炸雞只提供外帶和外送。

馬尼炸雞菜單價錢

▲▼台北宵夜馬尼炸雞，中山區林森北路附近凌晨宵夜 。（圖／陳小可提供）

▲各種單點炸物，品項不算太多，如果有選擇障礙也可以點招牌腿翅套餐。

▲▼台北宵夜馬尼炸雞，中山區林森北路附近凌晨宵夜 。（圖／陳小可提供）

▲招牌腿翅套餐200元，裝炸雞的盒子有特別訂製，氣孔設計讓食物不會變軟，上面還有附一包辣椒粉跟竹籤。

▲▼台北宵夜馬尼炸雞，中山區林森北路附近凌晨宵夜 。（圖／陳小可提供）

▲套餐有5隻雞腿、5隻雞翅和幾片蝦餅。

▲▼台北宵夜馬尼炸雞，中山區林森北路附近凌晨宵夜 。（圖／陳小可提供）

▲▼台北宵夜馬尼炸雞，中山區林森北路附近凌晨宵夜 。（圖／陳小可提供）

炸雞味道不錯咬下去還有肉汁
外皮脆但吃起來油膩，吃了兩、三塊會有點膩的感覺，和之前吃的全球炸雞不太一樣，兩間外皮色澤就差很多，不知道這是不是正常現象？不過馬尼炸雞價格便宜許多。在不起眼巷弄的「馬尼炸雞」，營業時間特別，滿足晚上睡不著的夜歸人，地點不好找，記得先看好巷子入口喔！

馬尼炸雞

地址：台北市中山區中山北路二段137巷14號 （購買的窗口在旁邊巷子裡）
營業時間：21：30－05：00 （周日公休）
電話：02－25681086

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