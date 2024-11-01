凌晨3點半還大排長龍！萬華限定早餐蛋包麵　拌入烏醋辣椒超開胃

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

台北凌晨、半夜睡不著肚子餓有什麼美食小吃推薦？這間凌晨三點半營業的台北早餐麵店營業時間太猛！平日下午一點半到阿伯蛋包麵居然外帶還需要小排隊，內用還有一半以上的客人，真的是相當受歡迎的萬華美食，難怪搜尋萬華美食推薦常常看到「阿伯蛋包麵」出現。

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▲靠近艋舺大道，營業時間到下午兩點，中午過後生意還是超好。

阿伯蛋包麵 菜單

招牌必點就是蛋包麵，點一套附湯，有小份和大份之分。其他還有嘴邊肉、肉皮、米苔目和大骨肉推薦，人多以上肉給大份，若要小份記得先和店家說，價格有差！現場有貼出漲價公告，近幾年通膨真的讓許多店家小吃都不得不調整價格！所以食記價格請依照店家現場為主。

▲巷弄附近還蠻好停機車的。

阿伯蛋包麵 內用環境

▲外帶的人不少，內用也好多人，這已經接近打烊時間。

阿伯蛋包麵 餐點推薦

蛋包麵 (小份一套附湯）

▲蛋包麵的配料是兩片豆乾、榨菜、半熟蛋和豆芽，看起來樸實無華的一碗麵，最吸睛的就是半熟蛋。

▲蛋包麵一套有附湯，貢丸湯味道還不錯，高湯有熬出甜味。

▲把半熟蛋搓破，看著半熟蛋液緩緩流出和麵體交融，最愛這種吃法。

▲加上醬料、烏醋和辣椒整個超夠味，要是肚子餓務必點大份，不然會不夠吃。

▲麵條和半熟蛋液尬在一起，口感細緻滑溜，我覺得這麵條相當好吃，有點說不出的麵香，味道很好且帶有嚼勁。

嘴邊肉

▲因為已經吃飽才來，只點一份嘴邊肉嚐鮮，上桌看到滿滿薑絲真過癮，給料豪邁，嘴邊肉軟Q沒腥味，燙過熱熱的味道更棒。

阿伯蛋包麵

地址：台北市萬華區雙園街88號

電話：02－23381439

營業時間：03：30－14：00

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