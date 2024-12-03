入住五星級海上移動Villa！越南郵輪跳島開箱　還吃米其林晚宴

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撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者黃亭詠

來越南旅遊一定要體驗一下豪華郵輪，這次入住的是五星級移動Villa國賓號豪華郵輪，不僅有吃有玩，還有滿滿的活動超充實；國賓號巡航於鄰近下龍灣的蘭夏灣，郵輪不僅有自助式美食可以享用，還有高級的米其林晚宴！

另外也有漁村探訪、鐘乳石洞探險、料理教室越式春捲DIY、夜釣小管等多元活動，時間到跟著玩、跟著吃準沒錯，房間設施也相當齊全舒適，沿途行駛平穩舒適，完全不會有暈船問題，真的很推薦可以來體驗看看。

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蘭夏灣介紹

相信大家對於下龍灣都是耳熟能詳，不過這次要去的是鄰近下龍灣的蘭夏灣、世界最美的海灣之一，雖然知名度沒有下龍灣這麼高，但因為它擁有原始美麗而又未受汙染的沙灘，及豐富的動植物生態，加上溫暖碧綠的海水與五顏六色的珊瑚礁，被認為越南最美麗的海灣之一，也保留著千年前的下龍文化與群島之美。

▲郵輪搭乘處就在 Halong International Cruise Port，因為這次是跟團，所以有遊覽車可以專車接送。

國賓號接駁船

▲搭乘巡航於蘭夏灣的國賓號過夜船，也是得從Halong International Cruise Port搭乘接駁小艇前往蘭夏灣登船。

▲這裡距離下龍灣太陽世界不遠，所以還能欣賞到女皇雙層纜車從天空劃過。

▲上船後，船上服務人員會先用越南語、英文來介紹等等要搭乘的國賓號。

▲搭乘接駁小艇時間約20分鐘，沒多久就會看見國賓號的英姿。

▲登上豪華郵輪時還有專人撐傘、撒花瓣。

▲登船後會先到接待大廳，拿好鑰匙後就可以先到房間放東西、等行李，國賓號共有三層樓，一至二樓為住宿區，三樓為餐廳及酒吧，頂樓則是露天甲板區。

國賓號客房介紹

▲客房裡頭有一張大床，還有獨立的陽台可以欣賞海景，重點是冷氣夠涼，船身也不會過於搖晃，整體還算是相當平穩舒適。

▲每個房間都附有獨立的更衣空間，不僅可以將行李箱攤開擺放，還有提供救生衣、手電筒、保險箱、拖鞋、洗衣袋、衣架等物品，有需要都可以自行取用。

▲浴廁空間採乾溼分離，還有超大洗手台跟鏡子，船上水壓很足夠。

▲每個客房都附有獨立的私人陽台，可以坐在這裡欣賞壯觀的石灰岩地形。

▲這裡根本就是各種豪華郵輪的伸展台，每艘郵輪外型都不太一樣。

▲這裡的視野相當遼闊，毫無遮蔽，還可以欣賞到跌宕壯觀的石灰岩地形。

▲自助式午餐，過夜行程都是中午12點接駁登船，在客房休息片刻後就可以到三樓享用美味的午餐。

▲三樓餐廳走的是沉穩又典雅的風格，午餐採自助式吃到飽的形式。

▲特別選在靠窗座位區，可以一邊用餐一邊欣賞窗外的海景也很夢幻。

▲提供的餐點相當多元，有越南料理、中式、西式等多種風味。

▲現煮河粉還可以自行添加配料，吃起來飽足又滿足。

漁村探訪

漁村探訪

吃完午餐小歇一下，下午還有越海村的探訪活動，跟著搭乘接駁小艇前往；越海村位於吉婆國家公園中心地帶，是一個少數民族的聚集地，不僅可以欣賞到原始的自然生態，還有居民簡樸的生活方式。

▲沒多久就到了吉婆島，這裡的遊覽方式有兩種，可以選擇搭乘電瓶車或是騎乘自行車漫遊。

▲一下船就會拿到一瓶水，讓大家可以帶在路上飲用。

▲第一個下車的站點就是電影「金剛：骷髏島」的拍攝場景之一。

▲接著來探訪在地茅草屋，感受一下居民傳統的生活方式；裡頭的客廳、廚房、房間等空間真的都非常簡單。

▲這裡也有提供溫泉魚池讓大家的腳丫子可以去去角質，泡在冰涼的水中特別消暑。

▲這裡還有掛著各種竹簍，都是捕魚的器具。

▲回到豪華郵輪上就有專人遞上迎賓飲料、水果串可以享用。

充氣滑水道

▲搭乘接駁小艇回到郵輪前，竟然看見長長的充氣水道從四樓甲板延伸到海面上。

▲16：30－17：30是玩水時間，只要穿上船上提供的救生衣，就可以來體驗滑水道，泡在蘭夏灣裡邊欣賞壯麗的石灰岩地形，真的是很特別的體驗。

▲不想曬太陽的朋友也可以到三樓露臺欣賞美麗的喀斯特地形，映照著碧綠海水真的超級漂亮。

Happy Hour

17：30－18：30有Happy Hour時間，同時在甲板區也有舉辦料理教室活動，大家都可以自由參與，可以一邊小酌，一邊欣賞夕陽美景。

▲現場還有準備免費的點心可以享用。

料理教室

料理教室的師傅會將大家如何包製越南春捲，還是現包現炸，現場就能品嘗到自己手作的越式春捲。

▲速速包好一捲，看起來有模有樣的，等到炸起來後就可以享用。

▲隨著夜幕低垂，很快的就是晚餐時光。

米其林晚宴

晚餐訂在19：00，也是來到三樓餐廳區享用美味的米其林料理，只見餐桌擺設與服務人員的服裝都不一樣了。

▲當天晚餐的菜單，主餐有魚排跟牛排可供選擇，另外也有紅酒、白酒可任選一種搭配。

▲自製麵包佐油醋醬，吃起來軟Q蓬鬆，簡單搭配油醋醬就很美味。

▲前菜是鮭魚佐芥末蛋黃醬，精緻的擺盤讓人胃口大開。

▲龍蝦濃湯，喝起來鮮味滿滿。

▲鱸魚排佐地瓜泥、咖哩醬，魚排表現得相當不錯，外皮微酥、肉質細嫩。

▲菲力牛排，建議五分熟即可才能品嘗到牛肉的鮮甜美味。

▲甜點是烤蘋果佐香草冰淇淋、柑橘蜂蜜，吃起來甜滋滋的很銷魂。

▲另外還有蔬菜及海藻炒飯，份量十足。

夜釣小管

21：00過後可以留在酒吧聽現場LIVE表演，或是參加夜釣小管的活動，真的有釣到可以請船上廚師幫忙料理。

▲特地早起來拍日出，清晨的色溫變化也太漂亮了。

早茶時光

06：30－7：00有早茶時光，有提供麵包、咖啡，讓大家先墊墊胃，等等參加完活動回來還有正式的早餐。

鐘乳石洞探險

07：00－8：00則是洞穴探訪活動，大家可以選擇由在地人划的竹筏船，或者自己划一艘獨木舟都可以。

▲壯觀的石灰岩地形裡頭有著形狀像是青蛙下巴的鐘乳石洞穴，這裡的鐘乳石洞是天然形成的。

自助式早餐

回到郵輪早餐已經準備好在等我們了，08：30－9：30為早餐時間。

▲自助式早餐，同樣有超多元的選擇，還有現煮河粉、現沖越南咖啡可以點。

國賓號評價心得

這次搭乘國賓號豪華郵輪真的是吃不停、玩不停，幾乎不用自己找樂子，滿滿的活動包準可以玩得很過癮，而且沿途巡航平穩，不會有過大的風浪，比較不用擔心暈船問題；唯一比較可惜的就是船上網路訊號時好時壞，大家可以善用船上Wi-Fi，或者是暫時放下手機，好好享受旅程也不錯。

國賓號 Ambassador Signature Cruise

上船時間：12：00

離船時間：10：00

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