ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

入住五星級海上移動Villa！越南郵輪跳島開箱　還吃米其林晚宴

大口老師的走跳學堂

大口老師的走跳學堂 大口

一個從旅遊中愛上美食的記錄者，努力用自己的熱情紀錄並分享著......跟著大口探訪世界小吃，遊走各地體驗旅遊的美好，用愉快的度假心情帶給生活更多的動力!

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者黃亭詠

來越南旅遊一定要體驗一下豪華郵輪，這次入住的是五星級移動Villa國賓號豪華郵輪，不僅有吃有玩，還有滿滿的活動超充實；國賓號巡航於鄰近下龍灣的蘭夏灣，郵輪不僅有自助式美食可以享用，還有高級的米其林晚宴！

另外也有漁村探訪、鐘乳石洞探險、料理教室越式春捲DIY、夜釣小管等多元活動，時間到跟著玩、跟著吃準沒錯，房間設施也相當齊全舒適，沿途行駛平穩舒適，完全不會有暈船問題，真的很推薦可以來體驗看看。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

蘭夏灣介紹
相信大家對於下龍灣都是耳熟能詳，不過這次要去的是鄰近下龍灣的蘭夏灣、世界最美的海灣之一，雖然知名度沒有下龍灣這麼高，但因為它擁有原始美麗而又未受汙染的沙灘，及豐富的動植物生態，加上溫暖碧綠的海水與五顏六色的珊瑚礁，被認為越南最美麗的海灣之一，也保留著千年前的下龍文化與群島之美。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲郵輪搭乘處就在 Halong International Cruise Port，因為這次是跟團，所以有遊覽車可以專車接送。

國賓號接駁船

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲搭乘巡航於蘭夏灣的國賓號過夜船，也是得從Halong International Cruise Port搭乘接駁小艇前往蘭夏灣登船。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲這裡距離下龍灣太陽世界不遠，所以還能欣賞到女皇雙層纜車從天空劃過。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲上船後，船上服務人員會先用越南語、英文來介紹等等要搭乘的國賓號。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲搭乘接駁小艇時間約20分鐘，沒多久就會看見國賓號的英姿。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲登上豪華郵輪時還有專人撐傘、撒花瓣。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲登船後會先到接待大廳，拿好鑰匙後就可以先到房間放東西、等行李，國賓號共有三層樓，一至二樓為住宿區，三樓為餐廳及酒吧，頂樓則是露天甲板區。

國賓號客房介紹

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲客房裡頭有一張大床，還有獨立的陽台可以欣賞海景，重點是冷氣夠涼，船身也不會過於搖晃，整體還算是相當平穩舒適。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲每個房間都附有獨立的更衣空間，不僅可以將行李箱攤開擺放，還有提供救生衣、手電筒、保險箱、拖鞋、洗衣袋、衣架等物品，有需要都可以自行取用。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲浴廁空間採乾溼分離，還有超大洗手台跟鏡子，船上水壓很足夠。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲每個客房都附有獨立的私人陽台，可以坐在這裡欣賞壯觀的石灰岩地形。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲這裡根本就是各種豪華郵輪的伸展台，每艘郵輪外型都不太一樣。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲這裡的視野相當遼闊，毫無遮蔽，還可以欣賞到跌宕壯觀的石灰岩地形。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲自助式午餐，過夜行程都是中午12點接駁登船，在客房休息片刻後就可以到三樓享用美味的午餐。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲三樓餐廳走的是沉穩又典雅的風格，午餐採自助式吃到飽的形式。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲特別選在靠窗座位區，可以一邊用餐一邊欣賞窗外的海景也很夢幻。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲提供的餐點相當多元，有越南料理、中式、西式等多種風味。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲現煮河粉還可以自行添加配料，吃起來飽足又滿足。

漁村探訪

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

漁村探訪
吃完午餐小歇一下，下午還有越海村的探訪活動，跟著搭乘接駁小艇前往；越海村位於吉婆國家公園中心地帶，是一個少數民族的聚集地，不僅可以欣賞到原始的自然生態，還有居民簡樸的生活方式。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲沒多久就到了吉婆島，這裡的遊覽方式有兩種，可以選擇搭乘電瓶車或是騎乘自行車漫遊。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲一下船就會拿到一瓶水，讓大家可以帶在路上飲用。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲第一個下車的站點就是電影「金剛：骷髏島」的拍攝場景之一。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲接著來探訪在地茅草屋，感受一下居民傳統的生活方式；裡頭的客廳、廚房、房間等空間真的都非常簡單。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲這裡也有提供溫泉魚池讓大家的腳丫子可以去去角質，泡在冰涼的水中特別消暑。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲這裡還有掛著各種竹簍，都是捕魚的器具。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲回到豪華郵輪上就有專人遞上迎賓飲料、水果串可以享用。

充氣滑水道

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲搭乘接駁小艇回到郵輪前，竟然看見長長的充氣水道從四樓甲板延伸到海面上。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲16：30－17：30是玩水時間，只要穿上船上提供的救生衣，就可以來體驗滑水道，泡在蘭夏灣裡邊欣賞壯麗的石灰岩地形，真的是很特別的體驗。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲不想曬太陽的朋友也可以到三樓露臺欣賞美麗的喀斯特地形，映照著碧綠海水真的超級漂亮。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

Happy Hour
17：30－18：30有Happy Hour時間，同時在甲板區也有舉辦料理教室活動，大家都可以自由參與，可以一邊小酌，一邊欣賞夕陽美景。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲現場還有準備免費的點心可以享用。

料理教室
料理教室的師傅會將大家如何包製越南春捲，還是現包現炸，現場就能品嘗到自己手作的越式春捲。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲速速包好一捲，看起來有模有樣的，等到炸起來後就可以享用。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲隨著夜幕低垂，很快的就是晚餐時光。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

米其林晚宴
晚餐訂在19：00，也是來到三樓餐廳區享用美味的米其林料理，只見餐桌擺設與服務人員的服裝都不一樣了。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲當天晚餐的菜單，主餐有魚排跟牛排可供選擇，另外也有紅酒、白酒可任選一種搭配。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲自製麵包佐油醋醬，吃起來軟Q蓬鬆，簡單搭配油醋醬就很美味。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲前菜是鮭魚佐芥末蛋黃醬，精緻的擺盤讓人胃口大開。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲龍蝦濃湯，喝起來鮮味滿滿。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲鱸魚排佐地瓜泥、咖哩醬，魚排表現得相當不錯，外皮微酥、肉質細嫩。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲菲力牛排，建議五分熟即可才能品嘗到牛肉的鮮甜美味。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲甜點是烤蘋果佐香草冰淇淋、柑橘蜂蜜，吃起來甜滋滋的很銷魂。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲另外還有蔬菜及海藻炒飯，份量十足。

夜釣小管
21：00過後可以留在酒吧聽現場LIVE表演，或是參加夜釣小管的活動，真的有釣到可以請船上廚師幫忙料理。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲特地早起來拍日出，清晨的色溫變化也太漂亮了。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

早茶時光
06：30－7：00有早茶時光，有提供麵包、咖啡，讓大家先墊墊胃，等等參加完活動回來還有正式的早餐。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

鐘乳石洞探險
07：00－8：00則是洞穴探訪活動，大家可以選擇由在地人划的竹筏船，或者自己划一艘獨木舟都可以。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲壯觀的石灰岩地形裡頭有著形狀像是青蛙下巴的鐘乳石洞穴，這裡的鐘乳石洞是天然形成的。

自助式早餐
回到郵輪早餐已經準備好在等我們了，08：30－9：30為早餐時間。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

▲自助式早餐，同樣有超多元的選擇，還有現煮河粉、現沖越南咖啡可以點。

▲▼越南蘭夏灣郵輪，國賓號五星郵輪兩天一夜米其林美食晚宴、漁村跳島體驗。（圖／大口提供）

國賓號評價心得
這次搭乘國賓號豪華郵輪真的是吃不停、玩不停，幾乎不用自己找樂子，滿滿的活動包準可以玩得很過癮，而且沿途巡航平穩，不會有過大的風浪，比較不用擔心暈船問題；唯一比較可惜的就是船上網路訊號時好時壞，大家可以善用船上Wi-Fi，或者是暫時放下手機，好好享受旅程也不錯。

國賓號 Ambassador Signature Cruise

上船時間：12：00
離船時間：10：00

大口老師走跳學堂！
轉吧！大口與口咩的七彩霓虹燈
部落格FB

【你可能也想看】

►平日438元起！18種披薩＋啤酒炸物無限供應　桃園義式百匯吃到飽
►一晚只要4千高貴不貴！開箱沙壩最美五星飯店　山城旁的奢華宮廷
►空中俯瞰下龍灣晚霞！開箱世界最大雙層纜車、越南最高摩天輪

關鍵字： 蘭夏灣郵輪 越南旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 下龍灣 郵輪 國外特色系列 大口老師

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

推薦閱讀

沒名字卻有高人氣！盤點新竹10間蛋糕店　糕點界LV吃一口秒飛法國

沒名字卻有高人氣！盤點新竹10間蛋糕店　糕點界LV吃一口秒飛法國

暫離煩悶日常首選！池上秘境咖啡藏身大片稻田中、被環景落地窗包圍

暫離煩悶日常首選！池上秘境咖啡藏身大片稻田中、被環景落地窗包圍

七龍珠膠原蛋白＋肉肉蛋糕只送不賣！西門麻辣鍋658元和牛吃到飽

七龍珠膠原蛋白＋肉肉蛋糕只送不賣！西門麻辣鍋658元和牛吃到飽

板橋人激推無名美食！被封在地最強「炒飯炒麵」鑊氣滿滿

板橋人激推無名美食！被封在地最強「炒飯炒麵」鑊氣滿滿

大巨蛋周邊餐廳祭豬排、甜品免費吃

大巨蛋周邊餐廳祭豬排、甜品免費吃

漢堡王2大限時優惠迎戰雙12

漢堡王2大限時優惠迎戰雙12

日本最新「航海王新幹線」明年上路

日本最新「航海王新幹線」明年上路

越南「五星級海上移動Villa」開箱！

越南「五星級海上移動Villa」開箱！

錢都聯名乖乖推「椰香牛奶鍋」

錢都聯名乖乖推「椰香牛奶鍋」

亞尼克推全新紅心芭樂生乳捲！

亞尼克推全新紅心芭樂生乳捲！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

升級版漢來海港調整用餐時間

六扇門台北市首店開幕推買一送一

征服葷食者40年無名素食麵攤！

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

身分證對中2碼升級帆立貝吃到飽

可樂旅遊開賣亞洲首艘迪士尼探險號

「犇鐵板燒」本館將熄燈！名媛董事揭新店址

沖繩海景咖啡「BANTA CAFE」今點燈

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

高雄最美聖誕燈海　26米耶誕樹會飄雪

熱門行程

最新新聞更多

大巨蛋周邊餐廳祭豬排、甜品免費吃

漢堡王2大限時優惠迎戰雙12

日本最新「航海王新幹線」明年上路

越南「五星級海上移動Villa」開箱！

錢都聯名乖乖推「椰香牛奶鍋」

亞尼克推全新紅心芭樂生乳捲！

巴黎聖母院　可線上預約免費參觀

南方澳觀景台「最美日出」盡收眼底！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366