空中俯瞰下龍灣晚霞！開箱世界最大雙層纜車、越南最高摩天輪　　

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撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者黃亭詠

想俯瞰下龍灣美景，那絕不能錯過這個下龍灣太陽世界！佔地216公頃的園區有海岸遊樂園、巴德奧山遊樂園可以玩上一整天，沒時間玩耍的朋友可以直接來搭乘擁有兩項金氏世界紀錄的女皇雙層纜車，以及越南最高的太陽之眼摩天輪，俯瞰下龍區的繁華市景與下龍灣的石灰岩柱地形。

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下龍灣太陽世界位置

下龍灣太陽世界位置

下龍灣太陽世界就位於北越下龍灣旁，是越南兩大娛樂集團龍頭之一的太陽集團旗下的主題樂園；佔地214公頃，主要由兩個區域所組成，透過女皇雙層纜車相連結，另外巴德奧山遊樂園有越南最高的太陽之眼摩天輪，因為時間關係，這次跟團我們就只有搭乘女皇雙層纜車跟太陽之眼摩天輪，有時間的朋友也可以安排一整天來玩遊樂園。

▲一開始我們先來搭乘女皇雙層纜車。

▲室內建築體相當金碧輝煌，以大紅色搭配貴族金看起來特別氣派。

▲提供地圖給大家參考，纜車站就位於遊樂園入口附近。

女皇雙層纜車入口處

▲女皇雙層纜車不僅是目前世界上最大的雙層纜車，而且上、下層一次可載運230人，還擁有世界最高的188.88公尺纜車塔。

▲傳說中的女皇雙層纜車，我們搭乘的是上層，另外還有下層。

▲看起來有點像是在搭乘捷運的錯覺。

▲女皇雙層纜車是跨海纜車，從纜車上頭可以盡情俯瞰下龍區美景。

▲在纜車交會時還可以看見對向的纜車，真的是壯觀又漂亮。

▲最棒的是來這裡還能看到著名的下龍灣石灰岩柱地形，搭配傍晚的色溫真的是美不勝收。

▲高聳的石灰岩柱矗立在海中，看起來非常壯闊，就像畫一樣美好。

▲過了十分鐘左右，就抵達了對岸的Sun station，還可以看見太陽之眼摩天輪。





▲下纜車後就要準備去搭乘太陽之眼摩天輪，沿途會經過一些室內遊樂設施，像是來到湯姆熊。

太陽之眼摩天輪

越南第一高摩天輪

太陽之眼摩天輪曾是世界上最高的摩天輪，雖然目前已經被超越，但仍是越南第一高的摩天輪；太陽之眼摩天輪高度約215公尺，繞行一圈約15至20分鐘，共有64個車廂，每個車廂可以搭乘6人，共可搭載384名乘客，不過我們覺得大人坐4人就差不多了。

▲在摩天輪上同樣可以欣賞到下龍灣的絕美風景，加上當天剛好是滿月，拍起來無敵漂亮。

▲從摩天輪上還可以看見纜車的身影。

▲在摩天輪上大部份時間都在瘋狂拍照，因為景色真的很無敵。

▲繞完一圈下來剛好也接近傍晚日落時分，大紅摩天輪映照著微藍色溫，看起來格外亮眼。

▲接著去摩天輪平台拍美照。

▲來到濃濃日式庭園風的Zen Garden，這裡也有不少在地人穿著浴衣來拍美照。

▲走上樓梯就可以拍到太陽之眼摩天輪的全貌，真的很壯觀漂亮。

▲這裡也是制高點，可以居高臨下欣賞下龍市區的美景。

下龍灣太陽世界（Sun World Halong Par）



地址：Số 9 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

營業時間：09：00－20：00

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