一晚只要4千高貴不貴！開箱沙壩最美五星飯店　山城旁的奢華宮廷

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撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者黃亭詠

來到沙壩絕不能錯過這間奢華又極具特色的五星級飯店，北越沙壩有最美山城之稱，而這間美憬閣穹頂飯店可說是沙壩最美飯店無誤，以法式鵝黃色為基礎，搭配懷舊風及少數民族的元素，不僅壯麗好拍，還是跟沙壩車站共構，就近享用三層架下午茶、法式晚宴套餐及自助式早餐，邊用餐還可以欣賞夢幻山景，附近還有愛情廣場、石頭教堂及洋人街可以逛逛，還有不錯的按摩店，而且一晚只要4千元上下真的高貴不貴。

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沙壩美憬閣穹頂飯店位置

▲沙壩美憬閣穹頂飯店位於越南老街省沙壩區，與沙壩車站共構，輕鬆步行就能搭乘芒花登山列車、沙壩纜車前往番西邦峰。

▲從地標往右轉走沒多久就能看見飯店大廳。

沙壩美憬閣穹頂飯店介紹

來自雅高集團旗下美憬閣索菲特，由知名設計師Bill Bensley所設計，擅長呈現一種宮廷奢華生活的氛圍，卻又圍繞著社會、環境可持續發展的夢想，並堅持環境保護的理念；酒店於2018年開幕，鵝黃色的歐式風格非常吸睛，遠遠就能看見這棟壯闊的建築體。

▲一走進大廳，飽滿的色彩搭配多種裝飾元素的碰撞，讓人在視覺上就有濃烈的感受。

▲大廳也有提供鮮果水，讓住客可以解解渴。

▲廳堂隨處可見紗線、靴子、紳士帽、行李箱等元素。

▲陽台看出去也太美了，鵝黃色搭配靛藍色建築體，好有歐式宮廷風的感覺。

▲就連走廊也是如此浮誇漂亮，每個角落都值得細細品味。

房間介紹

酒店一共有249間客房，分為經典房、高級房、豪華房、行政套房、總統套房等五種房型，在沙壩算是很大型的飯店；我們這次入住的是高級房，以法式風格強烈的鵝黃色為主，搭配歐式家具、壁畫、少數民族圖騰等，空間寬敞又舒適。

▲燈飾採用少數民族頭飾為造型，搭配起來特別有味道。

▲房內也有迎賓水果跟點心，都是免費招待。

▲桌上有詳細的說明與設施服務，有需要的朋友都可以參考。

▲沖泡飲品也是應有盡有，還有越南飯店常見的G7咖啡。

▲抽屜內的零食點心則是需要額外付費，享用前可以參考一下價目表。

▲冰箱裡頭的酒水、飲料都是需要額外付費，一旁同樣附有價目表。

▲浴廁空間也同樣華麗，帶有濃濃歐式古堡風格，備品也是應有盡有。

▲水瓶裡頭的水都是可以免費飲用，喝完還可以打電話請服務人員再送來。

▲清潔用品採用澳洲有機洗沐品牌APPELLES，聞起來有淡雅的香氣很放鬆。

▲飯店中間還有個熱帶雨林花園，感受得到植物旺盛的生命力。

沙壩美憬閣穹頂飯店泳池

Le Grand Bassin 泳池位於7樓，以翠綠的大理石柱、粉紅吊燈、青銅雕像裝飾，也是走一個超浮誇的路線。

▲池畔躺椅以天鵝絨鋪底，上頭附有毛巾，提供給住客優雅舒適的享受。

▲後方戲水池竟然還以噴水池為造景，整個超有歐式風格。

沙壩美憬閣穹頂飯店 SPA

Nuages SPA同樣位於7樓，一進來就能聞到芬芳的精油香氣。

▲空間以奶油色搭配黑色線條裝飾，窗外就是迷幻的山景，在這裡按摩也太享受了。

▲除了提供個人化按摩、身體護理、臉部護理之外，也能體驗紅瑤族的藥草浴。

▲Chic餐廳則是享用早餐、晚餐的好地方，外頭走廊可以通往圓頂戶外看台區，視野也很棒。

▲餐廳內部挑高的黑白經典配色搭配典雅的歐式風情，加上中間伸展台真的是超有氣勢的。

▲鳥籠座椅加絨布套整個超有質感，光是坐在這裡用餐就是一種奢華的享受。

▲想要在戶外用餐也沒問題，一邊欣賞壯麗的山景一邊用餐超Chill。

▲俯瞰下去可以看到山城的美景，搭配繽紛的小房子真的很美。

沙壩美憬閣穹頂飯店下午茶

當天下午我們來到 Chic 餐廳對面的 Absinthe 享用下午茶，同樣融入大量歐式風格，搭配少數民族元素，看起來華麗又不失設計質感。

▲座位區融合少數民族風格搭配訂製風元素，兼具舒適與特色；這裡的下午茶採用三層架上桌，鹹甜口味都有，精緻又美味。

愛情廣場、石頭教堂、洋人街

沙壩愛情廣場，就位於石頭教堂正前方的空地，是早期當地市集的所在，因為年輕男女都會聚集於此，常有機會認識彼此，也被稱為愛情市集，是在地人聚會、休閒的好地方。

▲路邊也有一些小攤販，有興趣的朋友也可以逛逛。

越南海拔最高教堂

石頭教堂建於1902年，為法國殖民時代所建，是越南最高海拔的教堂，也是沙壩居民的信仰中心；石頭教堂帶點哥德式建築風，再融合當地民族特色，跟一般常見的教堂不同。

▲手捧地球也是沙壩的地標，一旁還有噴水池。

▲沙壩洋人街，聚集了各式酒吧、餐酒館、藝品店、小吃攤、生活用品店。

▲夜晚打燈後的酒店更顯得炫麗動人。

沙壩美憬閣穹頂飯店晚餐

▲沙拉清爽脆口，醬料也調製剛好。

▲濃湯帶有蔬菜香氣，喝起來香醇又不膩口。

▲沙壩的鮭魚可是相當有名，因為海拔高、水質好、氣候涼爽，也算是在地特產之一；這裡的鮭魚雖然不是走油脂豐富路線，但料理手法非常精湛，吃起來外酥內嫩。

▲菲力牛排可以選擇熟度，建議五分熟比較剛好。

▲飲料是另外加點的，芒果冰沙、椰子汁，兩種都好好喝，尤其椰子更是直接給整顆，甘甜爽口又能吃到椰子肉。

▲甜點是黑森林布朗尼，精緻又有水準，吃完整套相當有飽足感。

▲從陽台就能看見愛情廣場與洋人街的熱鬧景象，不時還能聽到音樂聲。

沙壩美憬閣穹頂飯店自助式早餐

▲現煮河粉一定要來一碗，每間飯店口味都不太一樣，但早上來碗熱湯就是舒服。

▲餐點選擇非常多元，大家可以邊逛邊拿好悠哉。

▲現做的越南法國麵包，就連擺盤也很別緻。

沙壩美憬閣穹頂飯店評價

沙壩美憬閣穹頂飯店好拍又舒適，餐點也有一定水準，而且高貴不貴，隔天前往潘西邦峰也很方便，真的是很不錯的沙壩住宿選擇，有興趣的朋友不妨可以來體驗一下。

沙壩美憬閣穹頂飯店

地址：Hoang Lien Street Sapa District, Lao Cai Province Sapa, 越南

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