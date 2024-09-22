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紐約「Top 7必喝精品咖啡」插旗林口！純白空間超美、爆餡可頌最推

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▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

▲10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡。

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者黃亭詠

在林口長庚醫院旁「Ten Thousand Coffee」的質感咖啡廳悄然登場，曾經被紐約知名媒體評為「Top 7必喝精品咖啡」，如今在台灣有多間門市，原本很想去台中城市概念店，現在在桃園龜山就能喝到，省了不少時間和車程，才剛試營運就引起一陣排隊旋風，吸引了許多咖啡愛好者的目光，林口長庚店作為其新開設的據點，不僅延續了品牌的高質感與獨特風味，咖啡館前方附設停車場更是一大加分項目。

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林口長庚A8最美打卡點

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

10000 Ten Thousand Coffee 林口長庚店交通方式
10000 Ten Thousand Coffee 林口長庚店地理位置相當便利，就在林口長庚醫院旁，公車可以搭乘至林口長庚轉運站或是搭乘機捷A8站，再步行約5分鐘即可抵達，可搭乘桃園市公車至「文化二路」站，騎機車的朋友門口有公有停車格，開車則可以停放在前方小型停車場，大約可容納10部車左右。

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

店鋪背景與理念
10000 Ten Thousand Coffee 的命名來自於創辦人的「10000個小時努力心法」。他相信，專注練習做一件事情持續一萬個小時，就能逐步把事情做好。這種執著於細節的精神，體現在店內的每一杯咖啡、每一顆可頌，甚至每一個小小的裝潢細節上。

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

內用環境
進入店內，首先映入眼簾的是寬敞明亮的空間設計，從戶外區白色系的設計到店內承襲著相同元素，有許多人都是從店外拍到店內，幸好沒有用餐時間限制，所以大家可以拍很久。

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

▲滿滿的排隊人潮，真的是不誇張，這區的座位幾乎都已經滿了。

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

▲靠牆的座位區還有友善充電區。

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

菜單
目前只有禁帶外食，沒有用餐時間限制和低消，也有不少附近的上班族會選擇外帶的方式

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

週邊商品
如果是10000 Ten Thousand Coffee的愛用者應該會喜歡這些簡單的設計元素，也有推出聯名週邊，喜歡的朋友也可以選購。

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

▲冰櫃裡最受歡迎的應該是提拉米蘇可頌，上方還會有一小管的濃縮咖啡，吃的時候再擠入。

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

美食推薦
在 Ten Thousand Coffee，維也納咖啡、美味可頌是桌桌必點的經典搭配，咖啡豆經過精心烘焙和手工沖煮，每一口都能品味到咖啡的原始風味，咖啡的口味選擇也相當多，可以喝到許多獨特咖啡。

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

▲維也納咖啡180元。

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

▲吃糰子時搭配上方濃郁的芝麻，有讓我像是在吃芝麻湯圓的錯覺。

黑芝麻麻吉拿鐵190元
其實我是看到有糰子才點的，想說這樣的結合好奇妙，拿鐵將黑芝麻與麻吉的濃郁風味結合在一起，入口滑順，口感豐富，上方還灑了不少砂糖，可以當成甜點的吃法。

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

抹茶拿鐵180元
使用品質不錯的抹茶粉，搭配上細緻的奶泡，充滿了抹茶的清香與奶香的溫潤，這款飲品也是有加糖，喝起來會有甜度，蠻香的，這款飲品的尺寸也比較大杯些。

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

開心果奶油可頌190元
這款可頌不僅擁有誘人的外觀，上方更是大量的開心果奶油，精緻的可頌切開來之後有著層層堆疊，蘸著大量的開心果奶油，吃起來不會太甜膩，反而有著濃郁的堅果香氣，是款好吃的口味。

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

用餐心得
10000 Ten Thousand Coffee 林口長庚店的確讓人眼前一亮，無論是建築環境或是咖啡的品質、可頌的美味，還是店內的舒適氛圍，都充分展現了這家店的專業，趁著試營運期間，來這裡感受一下咖啡與可頌的完美組合，來到這裡可以多拍些美照。

▲▼10000TenThousandCoffee林口長庚店，純白色建築太吸睛，紐約媒體評選必喝精品咖啡，才剛試營運就引起排隊旋風。（圖／viviyu小世界提供）

10000 Ten Thousand Coffee 林口長庚店

地址： 桃園市龜山區文化二路11－25號（林口長庚旁）
營業時間：11：00－19：00
電話： （03）397－0008

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