中部毛小孩福音！精選7間真寵物友善餐廳、開放落地上椅一同用餐

首圖／IG＠umiume.us、IG＠tuna_codd_sleddog

文／ReadyGo

毛小孩要能落地上椅才是真寵物友善！你一定不能錯過這些中部寵物友善餐廳！不論是喂喂四聲喂的精緻甜點、酉久茶事的法式義大利麵，還是私嚐の吃飯的日式咖哩，這些餐廳不僅提供豐富的餐點，還貼心地為你的毛小孩準備了專屬的美味小食。

不僅在環境上營造出令人放鬆的氛圍，更重要的是它們對寵物的友善態度，讓你與毛小孩都能在此度過一個愉快的用餐時光。快來探索這些美味與溫馨並存的寵物友善餐廳！

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飪室咖哩 RenshiCurry 勤美店

以其豐富多樣的印度咖喱料理以及寵物友善的用餐環境，為你和你的毛小孩提供了一個絕佳的用餐選擇。餐廳裝潢華麗且色彩飽滿，座位空間寬敞，特別適合攜帶寵物一起用餐。無論你是咖哩愛好者，還是首次嘗試印度料理，都能滿足你的味蕾需求。記得事先訂位，來享受一場與毛小孩共享的美食盛宴！

圖／IG＠umiume.us



寵物友善筆記

寵物牽繩可落地進入：餐廳內允許寵物進入，只要保持牽繩即可。

寵物可上椅：餐廳內允許寵物繫繩上座，讓你的毛小孩也能與你一起享受美食。

飪室咖哩 RenshiCurry 勤美店

地址：台中市西區美村路一段149巷19號

電話：04－23220857

營業時間：11：30－15：30、17：00－21：00

低消：300元／人（無服務費）

用餐限時：90分鐘

Gray House 灰房子

不僅僅是一家美味的義式料理餐廳，更是一個可以讓你與毛小孩一起享受美食的溫馨空間，餐廳環境舒適、價格實惠，加上貼心的寵物服務，讓你與愛寵都能在這裡度過愉快的時光。無論是享用豐富的義大利麵還是品嚐香濃的披薩，都能滿足你的味蕾需求，並且讓你的毛小孩也能一同參與這場美食饗宴。

圖／IG＠shibainu_momo.taro

寵物友善筆記

寵物可上椅子：在Gray House，你的毛小孩不僅能進入餐廳，還可以繫好牽繩後坐在椅子上，享受與主人一起的用餐時光。

附贈尿布墊與寵物零食：進店後，店員會熱情地提供尿布墊與牛奶棒、餅乾等寵物零食，讓你的毛小孩感到賓至如歸。

雞胸肉餐：店內特別為毛小孩準備了水煮雞胸肉搭配紅蘿蔔與花椰菜的寵物餐，只需89元。毛孩可以享受美味又健康的餐點，並且可以放心讓牠們坐在椅子上與你一起用餐。

Gray House 灰房子 義式料理

地址：台中市北區三民路三段201巷30號

電話：04－22200039

營業時間：平日11：30－21：00、假日11：00－21：00

低消：150元／人

其他：無服務費、餐點份量足、寵物友善

停車：周邊有多個停車場，步行約5到10分鐘即可到達，非常方便。

Cafe Joint 7分SO 大墩南店

不僅以其美味的美式餐點吸引顧客，還以其高度的寵物友善服務獲得了毛小孩主人們的青睞。無論是享用豐盛的早午餐，還是讓毛小孩品嚐無調味的水煮雞胸肉，這裡都是一個能夠滿足你與毛小孩共同需求的理想餐廳。

圖／IG＠cafejoint7

寵物友善筆記

專屬水碗與寵物餐點：餐廳貼心地為毛小孩準備了水碗和餐點，讓毛小孩在用餐時也能享受到專屬待遇。

無調味水煮雞胸肉：這道餐點專為毛小孩設計，雞胸肉切塊處理，方便毛小孩食用，價格僅90元。

無調味炒嫩蛋：同樣為毛小孩準備的無調味餐點，嫩蛋的口感柔滑，價格為60元。

寵物需繫繩：為確保其他顧客的舒適，進入餐廳的毛小孩需保持牽繩，並盡量不影響其他客人。

Cafe Joint 7分SO 大墩南店

地址：台中市南屯區南屯路二段207之1號

電話：04－24729939

營業時間：08：30－21：00（假日及周一為08：00營業）

其他：內用需另加10%服務費，無低消

小閣樓 員林店

不僅以其豐盛的餐點和高CP值聞名，更以其對寵物的友善態度深得人心。無論是讓你吃到飽的簡餐，還是貼心提供給毛小孩的專屬餐點，這裡都能讓你和毛小孩度過一個愉快的用餐時光。想要在彰化找一家能讓你和毛小孩都感到滿足的餐廳，絕對值得一試！記得提前訂位，這裡可是人潮洶湧，一位難求！

圖／IG＠corgi_cohe

寵物友善筆記

免費水煮肉片：餐廳貼心地為毛小孩準備了免費的水煮肉片，讓牠們也能享受美味的餐點。

寵物可上椅：店內允許毛小孩上椅，但需鋪上坐墊或尿布墊，確保衛生。

寵物可落地：毛小孩進入餐廳後，可以保持牽繩並自由活動，讓牠們也能舒適地享受用餐時光。

小閣樓 員林店

地址：彰化縣員林市惠來街108號

電話：04－8370979

營業時間：08：30－21：00（最後加點 20：30）

其他：內用需另加10%服務費，無低消

私嚐の吃飯

以其豐富的咖哩飯、丼飯等日式與美式融合料理，吸引了許多美食愛好者的青睞。更特別的是，餐廳對寵物的友善程度讓人印象深刻，專為毛小孩設計的寵物餐點與設施，讓你與毛小孩都能享受一個愉快的用餐體驗。下次來到新竹，不妨帶上你的毛小孩，一起來「私嚐の吃飯」品味這裡的美味料理！

圖／IG＠tuna_codd_sleddog

寵物友善筆記

寵物羅宋湯：私嚐特別為毛小孩研發了一款「狗狗的羅宋湯」，使用紅蘿蔔、白蘿蔔、蕃茄、西洋芹、高麗菜或大白菜等多種新鮮蔬菜，保留蔬菜本身的鮮甜，不另外調味，讓毛小孩能夠安心享用，不造成負擔。

寵物餐與設施：餐廳提供毛小孩專屬的沙朗牛排餐及水碗、坐墊，還有食物剪方便使用。店員不僅會熱情招待你的毛小孩，還會關心牠們的用餐需求，甚至提供天然肉乾作為小零食。

寵物可上椅與落地：毛小孩可以自由選擇坐椅或落地，但建議事先與店家確認，並遵守店內規範，確保其他客人的舒適。

私嚐の吃飯

地址：新竹市東區中正路96巷16號

電話：03－5252006

營業時間：平日11：30－14：15／16：00－22：00、假日11：30－22：00

其他：內用需加收10%服務費，咖哩與湯可免費續加一次

喂喂，四聲喂

不僅以其美味的甜點與飲品吸引了許多顧客，更以其寵物友善的環境深得人心。店內寬敞舒適，地下室的用餐區域設計獨特，適合與朋友小聚或獨自享受片刻寧靜。對於寵物主人來說，這裡的友善設施讓你可以放心地帶著毛小孩一起度過愉快的下午時光。下次來到台中，不妨帶上你的毛小孩，一起來享受一場美味的甜點之旅！

圖／IG＠coffee0621_shiba

寵物友善筆記

寵物可落地與上椅：毛小孩可以在店內自由活動，但須保持牽繩。若需要上椅，店家提供舒適的坐墊，確保寵物的舒適度。

寵物設施：雖然店內未提供寵物專屬餐點，但為毛小孩準備了不同大小的寵物墊，讓牠們也能享受舒適的用餐環境。

喂喂，四聲喂

地址：台中市西區美村路一段576巷15號

營業時間：周三至周日 12：00－20：00、周二 12：00－18：00（周一、周二公休）

低消：每人需消費一杯飲品

停車：店內無停車場，建議使用附近停車場或公共交通工具前往

酉久茶事

不僅是一家讓人放鬆心情、享受美食的好地方，還是一家對寵物友善的咖啡廳。這裡的餐點用心製作，甜點精緻美味，讓人一試成主顧。對於寵物主人來說，這裡的友善服務和寵物專屬餐點更是讓人感到賓至如歸。下次來彰化，不妨帶上你的毛小孩，一起來享受美好時光！

圖／IG＠corgi__uni

寵物友善筆記

寵物餐點與設施：酉久茶事非常重視寵物的需求，不僅提供水碗，還特別為狗狗們準備了自製的鮮食小餐點，讓毛小孩也能享受美食的樂趣。

寵物可落地與上椅：店內允許寵物落地活動或上椅，但需要鋪設店家提供的坐墊，確保寵物和環境的清潔。

酉久茶事

地址：彰化市三民路418巷1號

營業時間：11：00－20：00

低消：每人需消費120元，現金交易

其他：為確保用餐品質，餐廳限制每位顧客的用餐時間為120分鐘，並不接待7歲以下兒童（包場客人除外）

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