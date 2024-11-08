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盤點隱身台北的小日本！大正時代復古園區、體驗日本空運和服浴衣

▲▼台北景點，日本空運和服體驗，夢回浪漫大正時代。（圖／ReadyGo提供）

首圖／＠ReadyGo

文／ReadyGo

想不到在台北市也可以體驗和服，這篇要帶你逛逛隱身台北的小日本，無論是精緻的和服體驗，還是充滿自然氛圍的文化園區，都能讓人瞬間感受到異國的美好。趁著新開幕的好時機，帶上親朋好友一起來探索這些充滿特色的地方，趕快收藏不然又要找不到了！

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山玥雲和服體驗攝影
2024年7月才剛開幕的和服體驗，這裡的和服、浴衣是從日本空運過來的！在台北就可以體驗精緻漂亮的和服，甲咪這次選擇振袖款，有包含簡單的妝髮，也有許多配飾可以借來妝點，完裝之後就是盡情的大拍特拍的時間，後院的造景超級漂亮，山玥雲也有提供攝影師的服務，快帶親朋好友一起來體驗！

▲▼台北景點，日本空運和服體驗，夢回浪漫大正時代。（圖／ReadyGo提供）

山玥雲和服體驗攝影

地址：台北市大安區金華街141號
預約方式 : 私訊粉絲團
營業時間：11：00－18：00

榕錦時光生活園區
剛剛的和服體驗就位在榕錦時光生活園區內，這邊是由日式舊宿舍改建而成的文化園區，充滿濃厚的日治時期的味道，彷彿回到大正時代；園區內有許多日式餐廳、咖啡廳就好像真的來到日本一樣，想轉換心情不妨來這裡走走！

▲▼台北景點，日本空運和服體驗，夢回浪漫大正時代。（圖／ReadyGo提供）

榕錦時光生活園區

地址：台北市大安區金華街167號
營業時間：11：00－20：00

0km山物所
同樣位在附近的0km山物所是今年新開幕的文化園區！同樣改建日式舊宿舍，但園區內主打森林系的概念，就像走進森林一樣，有複森林、次森林、裡花園，可以觀察到許多不同的植物，也有一些標本微型展覽，喜歡接近大自然的朋友不要錯過！

▲▼台北景點，日本空運和服體驗，夢回浪漫大正時代。（圖／ReadyGo提供）

0km山物所

地址：台北市大安區金山南路二段203巷21號
營業時間：11：00－20：00（來訪前請先參閱入所須知）

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 台北旅遊 山玥雲和服體驗

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