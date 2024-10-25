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新竹7處雨天備案景點！全台首座室內滑雪場、打卡1933年老戲院

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@hukou_stop、IG@sammi______cheng

文／ReadyGo

下雨天在新竹可以去哪玩？不管是雨天還是大熱天，建議準備一些室內景點作為替代方案，讓你規劃行程更有彈性，且風吹日曬也不怕。為此，我們盤點了新竹室內景點推薦，包含全台最萌休息站、新竹首間百貨公司、台灣第一座室內滑雪場等等，不只好玩、好拍，同時也有寓教於樂的目的，一起來看看最有趣的新竹室內景點有哪些！

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湖口服務區
位於新竹縣湖口鄉的「湖口服務區」，在經過增改修建後，成為亞洲首創的三麗鷗主題國道服務區，自正式啟用後便吸引眾多Hello Kitty粉前往，堪稱全台最萌休息站！湖口服務區主要分為北向和南向兩站，且兩處都有三麗鷗明星進駐，不僅能與HELLO KITTY、布丁狗、蛋黃哥、酷洛米、美樂蒂拍照，還有限定商品可以買，滿足你的購物慾！

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hukou_stop

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hukou_stop

湖口服務區

地址：新竹縣湖口鄉榮光路158號
電話：03－6960761
營業時間：24小時營業

姜阿新洋樓
「姜阿新洋樓」建於1946年，當時為姜阿新製茶事業上招待貴賓的場所，以融合中、西、日的建築風格而廣為人知，更是台劇「茶金」的故事靈感與取景地。目前僅有假日開放的姜阿新洋樓，全票100元，半票50元，在裡頭可以看到圓拱、凸窗等古典建築技法與裝飾，以及牆面雕花等高難度而精巧的泥作工法，建議有興趣的讀者不妨先預約導覽，比較能了解建築上的巧思。

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@walkable__city

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@walkable__city

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@walkable__city

姜阿新洋樓

地址：新竹縣北埔鄉北埔街10號
電話：03－5803586
營業時間：周六～日 10：30－12：00；13:00－17：00

小叮噹滑雪場
在台灣滑雪不是夢！由人造雪打造成白茫茫的一片的「小叮噹滑雪場」，為全台最大室內滑雪場，室內平均溫度零下3至7度，讓民眾一年四季都可以滑雪。小叮噹滑雪場提供防寒手套、雪板、雪鞋等出租服務，並提供初學者滑雪課程，包含SB單板、SKI雙板等等，而若是帶小朋友的話，這裡也有乘坐雪毯滑雪趣、親子戲雪區、堆雪人樂趣等體驗。

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@sammi______cheng

小叮噹滑雪場

地址：新竹縣新豐鄉康和路199號
電話：03－5578610
營業時間：09：00－17：00

或者新州屋
「或者新州屋」創立於1934年，是新竹第一間百貨公司，據悉當年專賣日本舶來品，可說是相當時髦的存在！而在熄燈20年後，交由深耕新竹在地的「或者」團隊接手經營，並以「城市客廳」為定位，歡迎所有人來做客，將一到四樓分別規劃為餐酒館、選品店、半戶外空間的城市露台等空間，希望以新舊融合的方式，再現新竹風華。

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@funfoodinzhudong

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@funfoodinzhudong

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@funfoodinzhudong

或者新州屋OR House

地址：新竹市東區東前街16號
電話：03－5285096
營業時間：11：00－22：00（周一～二公休）

新竹市影像博物館
1933年啟用的「新竹市有樂館」，是新竹市第一座擁有換氣設備的公共建築戲院，不過儘管當時熱熱鬧鬧，卻也因娛樂媒體的推陳出新而不得不關閉。所幸2000年重新開幕，並更名為「新竹市影像博物館」，以保存在地影像紀錄、培育影像人才為主，且不定期推出多元主題影展，在這裡可以一窺電影文物等相關收藏，以及欣賞經典電影。

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@workshop21_urban_exploration

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@workshop21_urban_exploration

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@workshop21_urban_exploration

新竹市影像博物館

地址：新竹市東區中正路65號
電話：03－5285840
營業時間：周二～四 09：00－17：00；周五～日 09：00－21：00

大魯閣新竹巨城館
說到新竹室內景點熱門推薦，當然不能不提到「大魯閣新竹巨城館」！大魯閣新竹巨城館提供保齡球、打擊場、投籃機、飛鏢機、高爾夫球等豐富設施，也有專屬小朋友的部分，且不只是小朋友會玩到不想離開，很多大朋友都非常樂在其中呢！值得一提的是，大魯閣新竹巨城館整體為美式復古風，光是置身在這裡就能感受到電影場景的氛圍！

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ning.tsai.3

大魯閣新竹巨城館

地址：新竹市東區中央路229號8F
電話：03－6238085
營業時間：11：00－22：00

濟生Beauty新竹觀光工廠
位在湖口的「濟生Beauty新竹觀光工廠」，是以美容保健為主題的觀光工廠，並結合了健康互動科技，是能深入了解到美容產品和保健食品知識的地方。濟生Beauty新竹觀光工廠免入園門票，大致分成健康簡報室、歷史沿革區、健康知識區、健康遊戲區、產品展示區、DIY體驗教室與製程迴廊，可以付費報名手作保濕噴霧化妝水、精油清潔劑等課程，體驗DIY的樂趣。

▲▼新竹室內景點推薦，除了巨城還有「這些」!（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@twopiggyhavefu

濟生Beauty新竹觀光工廠

地址：新竹縣湖口鄉鳳工八街5號
電話：0800－213568
營業時間：周一～五 09：00－16：00；周六～日 09：00、13：00－16：00

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