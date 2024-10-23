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郭董指定婚宴菜色、手敲鬆糕口感超特別！開箱南門市場4家美食

▲▼南門市場五家名人老饕最愛的美食。（圖／ReadyGo提供）

文／ReadyGo

台北南門市場在2023年10月重新開幕，原來南門市場裡也有這麼多名人喜歡吃的美食，連郭台銘最愛的老店也在這裡，還有第一次聽到的手敲鬆糕，傳統市場必有的新鮮現烤肉乾。如果想要回味老滋味，快跟著RG特派員到南門市場走一遭，看看還有什麼好吃的小吃！

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台北美食：南門市場4家名人老饕最愛美食！

億長御坊
郭董指定選為婚宴的菜色就在這裡！他們家的菜色超級多！招牌菜「青椒灌肉」是特別挑選台灣的角椒，塞入自製絞肉，皮薄肉嫩，口感酸酸甜甜。RG特派員這次還點了冰糖蓮藕，會另外附上糖漿，吃起來甜甜蜜蜜的，來這可以品嚐看看！不管是想要辦桌還是當作小點都很適合。

▲▼南門市場五家名人老饕最愛的美食。（圖／ReadyGo提供）

億長御坊

地址：台北市羅斯福路一段8號1樓06－11攤
營業時間：08：30－18：00（周一公休）
電話：02－23930383

合興糕糰店
合興糕糰店創於1947年，是南門市場內超人氣的糕糰店，有販售各種年貨點心，只要每逢年節總是擠滿了人潮，至今傳承到了第三代，市場也邁出大步走入商圈。秉持著古老的手工做法，就是為了維持傳統的好滋味，來到這裡非常推薦點鬆糕，居然是用米粉下去蒸的！中間會夾紅豆沙，吃起來的口感介於麵包和蛋糕間。

▲▼南門市場五家名人老饕最愛的美食。（圖／ReadyGo提供）

合興糕糰店

地址：台北市中正區羅斯福路一段8號
營業時間：07：00－18：00（周一公休）
電話： 02－23214702

金龍肉乾
民國65年創立的金龍肉乾，現在傳承到了第二代由兩位女兒來接手，希望在保留傳統特色的同時也能透過品牌的轉型、創新，讓金龍肉乾店繼續傳承下去。店家堅持每天新鮮現烤現做，就是為了製作美味的肉乾，現烤的炭烤香氣傳遍市場，讓路過的消費者都忍不住停下腳步買回家。

▲▼南門市場五家名人老饕最愛的美食。（圖／ReadyGo提供）

金龍肉乾

地址：台北市羅斯福路一段8號65－66號攤位
營業時間：08：00－18：00（周一公休）
電話：02－23213380

J-Sweetie
紐約爆紅的圓可頌南門市場也吃得到啦！這間也是市場內的排隊美食，完全不輸其他老店。總共有十多種口味而且只要銅板價，這次點了覆盆莓口味，吃得到淡淡的莓果香，外皮酥脆好吃，還沒吃過圓可頌的朋友千萬不要錯過了。

▲▼南門市場五家名人老饕最愛的美食。（圖／ReadyGo提供）

J-Sweetie

地址：台北市中正區羅斯福路一段8號B1
營業時間：09：00－17：00（周一公休）

南門市場

地址：台北市中正區羅斯福路一段8號
市場開門：07：00－19：00
捷運：松山新店線中正紀念堂站2號出口即可抵達
公車：1 / 18 / 208 / 252 / 297 / 644 / 648 / 660 / 849 / 藍28 / 和平幹線 / 羅斯福路幹線

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