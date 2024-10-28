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穿越古今的浪漫！開箱韓國6座傳統韓屋村、沉浸古老村落緩慢寧靜

▲▼開箱六個傳統韓屋村，來韓國怎麼能不體驗！（圖／ReadyGo提供）

首圖／VISIT KOREA

文／ReadyGo

踏進歷史悠久的村落、宛如時光倒流般，眼前浮現起一幕幕韓國歷代王朝的生活縮影，韓屋村彷彿是一座凝固在時光中的歷史，青瓦屋頂在陽光下閃爍著淡淡光澤，精緻的木質結構搭配上傳統裝飾藝術，塑造出溫暖而迷人的氛圍，就像是置身在過去的歲月之中，因此想感受韓國最道地的生活方式，那就絕不能錯過「韓屋村」！

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首爾：恩平韓屋村 은평한옥마을
屋簷優雅延伸、曲線美麗的屋頂在藍天白雲映襯下，顯現出獨特的古老魅力，恩平韓屋村保留朝鮮時代的韓屋建築，蜿蜒小徑點綴整齊的庭院，展現一種古樸而迷人的韻味，木質結構與傳統裝飾散發溫暖質感，走進這片村落，彷彿時光倒流般，每座韓屋低語著過去故事，傳遞著悠久的文化氣息，讓人沉浸歷史與自然的和諧之中。

▲▼開箱六個傳統韓屋村，來韓國怎麼能不體驗！（圖／ReadyGo提供）

圖／恩平韓屋村官網

恩平韓屋村 은평한옥마을

地點：127－27 Jingwan－dong, Eunpyeong－gu, Seoul, 南韓
開放時間：09：00－18：00
交通：首爾地鐵6號線延新川站3號出口、搭乘7211號公車至津寬寺入口

首爾：北村韓屋村 북촌 한옥마을
漫步於北村韓屋村，青石小路下的每一步，都彷彿在傾聽歲月的低語，傳統建築與繁華都市形成鮮明對比，小巷中飄散著傳統香氣和古老的文化氣息，該韓屋村隱匿於首爾的繁華心臟地帶，猶如一處靜謐的時光之島，以其優雅的韓屋結構而著稱、木質框架和青瓦屋頂，在現代都市的喧囂中，散發出難得的寧靜與韻味。

▲▼開箱六個傳統韓屋村，來韓國怎麼能不體驗！（圖／ReadyGo提供）

圖／韓國觀光公社官網

北村韓屋村 북촌 한옥마을

地點：Gyedong－gil, Jongno District, Seoul, 南韓
開放時間：周一至周六 10：00－17：00
交通：首爾地鐵3號線安國站3號出口，步行3分鐘

首爾：益善洞韓屋村 익선동
自1920年代形成，首爾益善洞韓屋村就像是城市中的一片靜謐綠洲，靜靜展示著朝鮮時代的古樸韻味，以其保存完好的韓屋和獨特的傳統建築而聞名，每扇木窗後都藏著過去記憶，建築中的木質結構與青瓦屋頂、搭配著優雅且精緻的雕花，使人目不轉睛，宛如一幅美麗的歷史畫卷。

▲▼開箱六個傳統韓屋村，來韓國怎麼能不體驗！（圖／ReadyGo提供）

圖／韓國觀光公社官網

益善洞韓屋村 익선동

地點：Ikseon－dong, Jongno District, Seoul, 南韓
開放時間：周四至周二 10：00－21：00／周三 11：30－21：00
交通：首爾地鐵1、3、5號線鍾路三街站4號出口，步行3分鐘

首爾：南山谷韓屋 남산골 한옥마을
輕輕走進坐落於首爾市中區筆洞的南山谷韓屋村，宛如見證一段流淌的歷史長河，這裡保存著朝鮮時期的溪谷與泉雨閣，展示著韓國傳統工藝的精髓、更是學習韓國禮儀與文化的殿堂！為了讓傳統持續流傳，村內特別開設文化學校與傳統講座，如同開啟一頁古老的歷史書，讓人徜徉於韓國悠遠的文化與習俗之中。

▲▼開箱六個傳統韓屋村，來韓國怎麼能不體驗！（圖／ReadyGo提供）

圖／VISIT KOREA

▲▼開箱六個傳統韓屋村，來韓國怎麼能不體驗！（圖／ReadyGo提供）

圖／VISIT KOREA

南山谷韓屋 남산골 한옥마을

地點：28 Toegye-ro 34－gil, Jung District, Seoul, 南韓
開放時間：09：00－21：00
交通：首爾地鐵3號線忠武路站3號、4號出口，步行1分鐘

釜山：慶州校村 경주 교촌마을
古色古香的慶州校村為慶州市所建設的韓屋村，坐落在重要民俗文化財第27號的「慶州崔氏古宅」，讓人可一窺崔氏過往的生活痕跡。除此之外，在入口處還有設立可供來訪遊客租借韓服的地方，身穿著韓服穿梭在古老建築之中，悠閒氛圍與濃厚的文化底蘊相互交織，有種穿越時空的錯覺。

▲▼開箱六個傳統韓屋村，來韓國怎麼能不體驗！（圖／ReadyGo提供）

圖／韓國觀光公社官網

▲▼開箱六個傳統韓屋村，來韓國怎麼能不體驗！（圖／ReadyGo提供）

圖／韓國觀光公社官網

慶州校村 경주 교촌마을

地點：39－2 Gyochon－gil, Gyo－dong, Gyeongju－si, Gyeongsangbuk－do, 南韓
開放時間：24小時
交通：釜山火車站搭乘KTX到新慶州站、搭乘大眾運輸約1個小時半

全羅道：全州韓屋村 전주한옥마을
全州韓屋村擁有著韓國最大規模的傳統韓屋區，宛如在現代都市喧囂之中靜靜綻放朝鮮時代的風華，這片古老的村落，保存大量朝鮮時代的傳統建築，每座韓屋精緻地展現古老工藝的獨特魅力，宛如步入時光隧道。每一處細節都讓人感受到那段歷史的韻味，全州韓屋村不僅是一個展示韓國傳統工藝的縮影，更是珍貴的文化寶庫，讓人沉浸於古老與現代交織的風情之中。

▲▼開箱六個傳統韓屋村，來韓國怎麼能不體驗！（圖／ReadyGo提供）

圖／全州韓屋村官網

▲▼開箱六個傳統韓屋村，來韓國怎麼能不體驗！（圖／ReadyGo提供）

圖／全州韓屋村官網

全州韓屋村 전주한옥마을

地點：전북특별자치도 전주시 완산구 기린대로 99
開放時間：24小時
交通：接駁車明洞地鐵站2號出口，固定於早上8點出發、回程固定於下午5點出發

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