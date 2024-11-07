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台北推薦「單車路線」欣賞金色水岸！順遊貨櫃市集爽嗑異國料理

▲▼開箱關渡碼頭貨櫃市集。（圖／ReadyGo提供）

首圖／@ReadyGo

文／ReadyGo

你知道台北最新的約會景點嗎？那就是五月最新開幕的關渡碼頭貨櫃市集，北投淡水的朋友不用再特意跑大稻埕，還能享受到十多種異國美食、飽覽台北淡水河美景，話不多說了趕快來看看吧，記得先收藏再分享給你的寶貝！

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台北景點浪漫騎行之旅

金色水岸八仙抽水站
去貨櫃市集前可以先去金色水岸騎自行車，享受著微風吹拂，配著淡水河、觀音山整個心情都放鬆了起來，騎個15分鐘就會到「八仙抽水站」這裡也有彩繪稻田，是一隻超可愛的龍，不說還以為在東部！

▲▼開箱關渡碼頭貨櫃市集。（圖／ReadyGo提供）

圖／@ReadyGo

八仙抽水站

地址：台北市北投區承德路7段401巷

關渡碼頭貨櫃市集
到了傍晚就可以回到今天的重點「關渡碼頭貨櫃市集」，整體感覺比大稻埕大一點，不但有超過14種異國料理還有小朋友最愛的戲沙區、最消暑的噴泉，碼頭這邊也可以看看船，在這邊欣賞夕陽跟夜景真的太棒了！當天還遇到煙火。

▲▼開箱關渡碼頭貨櫃市集。（圖／ReadyGo提供）

圖／@ReadyGo

關渡碼頭貨櫃市集

地址：台北市北投區知行路360－1號（關渡棧橋碼頭）
營業時間：平日：16：00～22：00／假日12：00～22：00

打卡咖啡、沖繩飯糰
肚子餓了吃點小食！先來吃個「沖繩飯糰」這次是點唐揚雞口味的，女生一個人吃會飽，唐揚雞不油膩非常好吃！接下來吃個點心，推薦這間「打卡咖啡」點了檸檬梅酒冰沙、椒鹽薯條，檸檬梅酒冰沙加入一整隻檸檬冰棒，本來騎腳踏車騎得滿頭大汗直接急速降溫！

▲▼開箱關渡碼頭貨櫃市集。（圖／ReadyGo提供）

圖／@ReadyGo

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 新北旅遊 關渡碼頭貨櫃市集 自行車路線

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