濃郁湯頭熬煮至誘人乳白色！新竹65元鴨肉湯麵　在地人排隊也要吃

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

新竹好吃鴨肉飯、鴨肉麵，推薦這家新竹火車站附近勝利路上的「原味鴨肉麵」！或許名氣沒有新竹城隍廟附近幾家來得高，但這家可是許多新竹人推薦的在地美食，鴨肉麵、鴨肉飯都非常好吃，炒鴨血也很夠水準，絕對要高評價推薦！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

評價

說到新竹鴨肉飯、新竹鴨肉麵，很多人直覺想到都是新竹城隍廟附近的廟口鴨香飯、許二姊，「原味鴨肉麵」名氣或許沒有上述兩家名店高，但網路和在地人心中的評價卻不會相形遜色，平日晚餐前往整間店座無虛席，我們還稍微等了一下才有位子。

菜單 菜色選擇非常多元，價格走的是平價路線，並不會貴到哪去；如果來的時候碰上客滿的話，記得先跟店家索取菜單並完成點餐，等到有客人離開時，就會安排你依序入座了。

炒鴨血 75元

鴨血炒得相當入味，帶有迷人的醋溜香氣，新鮮鴨血不帶絲毫腥味，滑嫩口感與醋香搭配十分和諧，很好吃。

人氣鴨肉飯 60元

鴨肉飯幾乎是每桌都會點的超人氣品項，沒吃到可說就白來了。去骨鴨肉切成小塊狀，吃的時候不用再費心挑骨頭，也能和醬汁、油蔥酥更充分混合，美味關鍵在於能吃到油蔥清香，與鮮甜鴨肉、黑胡椒完美結合，真的會止不住一口接一口的吃。

鴨肉湯麵 65元

熬煮至乳白色的濃郁湯頭，我們笑稱這是鴨白湯的等級了，光看就讓人食指大動，較粗的黃麵條有著更加彈牙的口感，吸收湯汁的能力極佳，不會有湯麵分離的感覺，香濃湯頭喝下一口全身都暖了起來，同樣交織著油蔥酥香氣，完美詮釋什麼叫做吃過會想念的古早味美食。

鴨肉丸湯 50元

▲搭配的是清湯，但味道也是蠻好的，濃郁度相當飽滿，鴨肉丸子口感Q彈，咬下後內裏還會噴汁。

心得

富有人情味的「原味鴨肉麵」，瞬間榮登我心中最好吃的新竹鴨肉麵，這天我們隨意點的幾樣餐點都很好吃，要不是已經吃飽了，真想再點盤鴨肉炒麵來吃，推薦大家一定要把這間收進新竹美食清單中，吃過一次就會完全愛上！

原味鴨肉麵

地址：新竹市東區勝利路59號

電話： 03－5234812

營業時間：11：00～20：00 （周日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►巷弄裡的寧靜咖啡室！隱身行天宮站平日不限時 綿滑焦糖布丁超強

►土城韓式「雪濃湯一隻雞」乳白湯頭有夠濃！爆蛋醬蟹預約才有

►夢幻青池透明度深達9公尺！白神山地十二湖 體驗日本名水百選