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夢幻青池透明度深達9公尺！白神山地十二湖　體驗日本名水百選

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃是瑀

日本東北秘境景點推薦橫跨青森縣、秋田縣的「白神山地」！優美景色真的讓人終生難忘！我最推薦的玩法是夏天搭乘五能線「Resort 白神號」前往，這也是白神山地十二湖青池最美的時候，這篇攻略整理了如何前往十二湖青池的交通方式，也就是人氣極高的白神山地景點：青池，讓自由行的旅人可以輕鬆安排白神山地半日遊。

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五能線景點
日本人封為一生一定要搭一次的「五能線」，是一條行駛於秋田縣、青森縣之間鐵路，其中較有名的五能線景點有千疊敷海岸、不老不死溫泉、十二湖、能代站，大家可依照行程需求自由安排，我們這天是從秋田站搭乘「Resort 白神號」出發，中間停留籃球迷聖地能代站、十二湖青池、千疊敷海岸，最後於青森弘前站下車，由於時間不夠的關係，也很想去的不老不死溫泉，只能留待之後再前往了。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

白神山地十二湖交通方式推薦
日本東北自由行推薦買一張「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」，能在5天內不限次數搭乘指定列車，可以省下很多交通費用，請先搭乘JR五能線至「十二湖站」下車，「十二湖站」設有很多投幣式置物櫃，如果跟我一樣帶行李箱移動的人，建議可以先把行李置放，之後至十二湖健行會比較輕鬆，車站內有一家小商店，販售著簡單的零食飲料、東北土產伴手禮，等車空擋可以稍微逛逛、買點東西。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

白神山地十二湖巴士公車
要前往十二湖的人，請到車站斜對面搭乘弘南巴士「十二湖線」公車，幾乎這個時間點來到「十二湖站」的旅人，目的地都是十二湖，跟著人群走就對了，由於每日公車班次不多，強烈建議一定要查好JR時刻表、公車時刻表，要選差不多可以接上的班次，不然會花很多時間在等車上面，後續的行程可能也會延誤，以下為「2024年4月10日－11月30日」的十二湖線巴士時刻表，建議大家可以再上官網查詢最新資訊。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

白神山地十二湖巴士公車價格
現在單程車資為500円，車程時間為15分鐘左右，請搭到「奥十二湖駐車場」下車即可抵達，回程班次也建議先查好，以我這次行程為例，是搭乘10：35十二湖站發車的巴士，於10：50抵達奥十二湖駐車場，回來的時候則是搭乘12：00奥十二湖駐車場發車的巴士，在12：15回到十二湖站，再繼續搭JR五能線前往青森。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

白神山地介紹
「十二湖」位在「白神山地」內，而「白神山地」是重要的日本世界自然遺產，不僅保留了原始森林的景色，更有著全日本規模最大的天然山毛櫸林，連日本知名動畫吉卜力工作室都曾公開表示過，動畫電影「魔法公主」就是參考白神山地來設計的。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

白神山地十二湖夏天
整個步道平緩好走，沿途多有樹蔭遮蔽，即使是夏天都不會覺得炎熱，我這趟是選擇盛夏前往，也是我覺得「十二湖」最美的時候；秋天紅葉紅的時候，也是很知名的東北賞楓景點，11月到4月的冬季，有些路段會因為下雪而封閉，如果要冬天來的人，出發前記得先上網確認是否有正常開放。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

白神山地十二湖介紹
「十二湖」位於白神山地西部，是由33個不同大小的湖泊所組成的湖泊群，據說是因為大地震造成的山崩所形成的，而山崩處的視角剛好可以看到12個湖泊，最初才會命名為「十二湖」。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

白神山地十二湖經典路線這樣走
如果你不是要完整走完整個「十二湖」步道的話，最經典的路線可以跟著我這樣走：奥十二湖駐車場－雞頭場之池－青池－沸壺之池－森之物產館Kyororo，總計停留時間一小時綽綽有餘。

雞頭場之池
「雞頭場之池」（鶏頭場の池）是因為形似雞冠而得名，但好像要從高處才看得出來，夏天呈現非常漂亮的鮮綠色，秋天則會變成整片紅葉，是不少人都會專程前來的青森紅葉景點。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

青池
而「十二湖」中人氣最高的就是青池，這個青池和北海道美瑛青池是不一樣的，或許知名度沒有美瑛青池來得高，但我覺得美麗度可一點都不會相形失色，反倒因為遊客比較少的關係，能更愜意感受大自然的傑作，建議大家可以在這裡多停留一些時間，感受不同光線照射時，池中光影及顏色的變化，彷彿像是有魔力似的，讓人不自覺久久佇足於此，青池的深度有9公尺，盯著池底發呆好久的我，不停想著不知道這裡居住著什麼生物，如果說真有池中精靈的話，一點也不叫人意外。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲青池周圍設有觀景台，可以居高臨下欣賞及拍攝。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲沒有過多觀光客這點真的非常加分，習慣拍網美照的人，稍微等一下就有空景。

沸壺之池
離開青池後，返回走另一條路來到「沸壺之池」（沸壺の池），這裡的水被列為日本名水百選，之前還設有飲水台，但疫情後來已經沒看到了，不過還是可以用手接著池水喝。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

十二湖庵
一旁的「十二湖庵」原本可以喝到用池水沖泡的抹茶，但似乎也是從疫情後就沒再開放了。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

森之物產館
遊覽完「十二湖」幾個景點後，最後來到「森之物產館」，也就是最初下車的公車站牌旁邊，在「森之物產館」可以買到各式白神山地、十二湖、青森伴手禮，尤其是青森知名的蘋果，這裡就有超多青森蘋果做成的周邊產品，光是蘋果汁就有好幾種選擇。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲白神山地的水讓你帶回家。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲跟青池顏色一樣的汽水也是很受歡迎的伴手禮。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

▲因為十二湖車站的商店沒有賣熱食，如果肚子餓的人可以在這裡先買點東西吃。

結語
「白神山地十二湖」是我非常喜歡的青森景點，即使這次第二次來，依舊覺得青池好美，很推薦大家查好班次時刻表，搭乘JR五能線來「白神山地十二湖」旅行，感受日本世界自然遺產的美麗。

▲▼東北秘境探訪！乘五能線遊白神山地十二湖　體驗絕美青池與神秘沸壺之池。（圖／周花花提供）

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