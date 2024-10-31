台北最強紅豆奶油脆皮麵包香甜酥軟！行天宮巷弄4.6顆星咖啡小館

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

原本永康街人氣咖啡店「Powder workshop」，搬家後以「powder coffee roasters」強勢回歸，菜單更專注在咖啡上，仍有供應超好吃雞蛋沙拉脆皮麵包、紅豆奶油脆皮麵包，是一家很值得推薦的行天宮咖啡廳，早上8點就能來喝杯好咖啡，外帶價格還會更便宜一些！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

powder coffee roasters位置

從捷運行天宮站1號出口出來，約步行280公尺、5分鐘左右即可抵達，這一帶巷子比較小，若是開車騎車前往的人，建議把車子停在民生東路、松江路上，再走進來喝咖啡會比較方便。

powder coffee roasters環境

店內空間較小，所以沒有提供訂位服務，客滿時限時1.5小時，沒有提供插座、洗手間，並不適合聊天久坐，或是帶電腦來工作，來這裡就單純喝杯好咖啡，平日營業時間是從早上8點到下午5點，看得出來鎖定客群是行天宮附近的上班族，我兩次都是下午茶時段前往，剛好店內都客滿沒有位子，好在這天有好心客人願意更換座位，才能如願喝到。

powder coffee roasters菜單

內用低消每人一杯飲料，咖啡品項以義式為主、手沖為輔，還有幾款特色特調咖啡，當初在社群上爆紅的美祿恐龍，就沒有出現在搬家後的新菜單上，因為只有老闆一人作業的關係，餐食部分僅有雞蛋沙拉脆皮麵包、紅豆奶油脆皮麵包兩種，暫時並未供應甜點蛋糕。

美式咖啡－130元（淺焙）

我們各自點了一中焙、一淺焙的美式，兩種豆子呈現出的風味都很乾淨，沒有絲毫躁感，以前喝過奶油濃美式也很喜歡，特調系列都是可以期待的。

卡布奇諾－140元（淺焙）

對於卡布有著很好的第一印象，夠勁的酸甜感十分討喜，好喝到快速乾杯。

紅豆奶油脆皮麵包－140元

之前很喜歡的紅豆奶油吐司，來到「powder coffee roasters」後變成脆皮麵包，脆皮麵包出餐前都會再回烤至香酥，老闆會提醒上桌後就要趁熱吃，才不會影響口感，我是個非常喜歡紅豆＋奶油這組搭配的人，所以給予這麵包極高評價，剛吃完午餐的我們，本想點來分食著吃，吃下一口後突然有點後悔為什麼要分食，我完全可以自己吃下一個！

▲帶有顆粒感的紅豆餡香甜不膩，與奶油的組合很是絕配，麵包的口感也是外酥內Q。

雞蛋沙拉脆皮麵包－130元

想吃鹹食的人可以選擇雞蛋沙拉脆皮麵包，麵包體依舊維持著高水準表現，內餡的雞蛋沙拉香濃不膩，雖然沒有加芥末籽仍然不減美味度，甜鹹口味都好吃。

整體感想

時隔多年再訪搬家後的「powder coffee roasters」，離我家更近這點真是太好了！咖啡、脆皮麵包都有著極高水準，就算之後每次來都點一樣的組合也非常可以，是讓人會想無限回訪的店，真要說缺點的話，就是店內座位少、下午茶時段常會客滿，建議大家盡量挑離峰時段過來吧！

powder coffee roasters

地址：台北市中山區民生東路二段90巷2號

電話：未提供

營業時間：平日：08：00－17：00、周六：10：00－17：00 （周日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►CP值高到不可思議！中和豚骨拉麵只要135元 還能免費加麵吃到飽

►東京迪士尼交通攻略！開箱「直達巴士」免擠電車省時省力又方便

►宜蘭大學附近50年老店！古早花生綿綿冰必點 香濃滋味一吃上癮