名古屋吉伊卡哇拉麵店！全日本僅3間　限定周邊、預約攻略一次看

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

Chiikawa粉絲絕對要預約來名古屋「吉伊卡哇拉麵店」朝聖！所有細節都做得超級可愛，日本首家吉伊卡哇拉麵店就開在名古屋「PARCO西館7樓」，地下鐵出口直通交通非常方便，這篇文章整理了如何預約教學、限定周邊產品、用餐食記等內容，快來找小可愛吃拉麵！

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全日本共有三間分店

「吉伊卡哇拉麵店」是以漫畫、動畫中的拉麵店「郎」為概念做延伸，日文店名為「ちいかわラーメン 豚」，英文則是「Chiikawa Ramen Buta」，全日本第一家分店開在名古屋「PARCO西館7樓」，第二家則在東京澀谷 PARCO，第三家分店大阪心齋橋PARCO也即將在2024年11月中旬開幕。

▲「PARCO東館B1」有一家吉伊卡哇專賣店，大家可以順路逛一下。

交通方式

前往拉麵店的交通方式，可以搭乘名古屋地下鐵名城線至「矢場町駅」，出口出來即有直通「PARCO東館」，請直接搭電梯上7樓，有連通道路接到西館，應該不太需要擔心會找不到。

基本上採全預約制

現場偶爾會有少量空位，但建議大家不要賭運氣，名古屋店相較於東京來的好預約很多，我是出發前一周才預約，當時很多時段都有空位，甚至是周末晚上也有，簡單帶一下預約教學，首先先點此至「LivePocket－Ticket－」註冊會員可選英文介面。

需是會員本人預約

點最下方的新註冊，接著到下一頁把資料填一填，名字務必要和護照填一致，到現場也要記得帶護照，工作人員會核對QRcode與姓名，要確定是會員本人才行，最後會收到e-mail認證，點擊信件連結回來，就已經完成第一步的註冊程序了。

▲登入後來到會員設定的地方，掃描QRcode完成手機認證，可使用台灣的電話號碼（簡訊或是電話認證），我是用回傳簡訊的方式一次就成功。

▲進入頁面預約你想要的日期，我是預約到「先到先得」的資格，只要在所選擇的日期、時間內提前10分鐘左右抵達集合地點，應該都可以順利吃到。

只販售一種品項的拉麵

工作人員核對完資料後，就會先給菜單，這裡就只賣二郎系拉麵一種品項，差別在於不同角色代表著不同大小和價格，因為是二郎系拉麵的關係，所以份量都蠻大的，建議一般人點吉伊的小小碗就吃得飽了，很餓的話再點小八小碗，除非很會吃的男生再來挑戰烏薩奇大碗。

▲點飲料的話會隨機贈送小卡片，整體來說價格就是主題餐廳的價位，只能說吉伊卡哇實在太可愛了，就容易讓人失心瘋亂花錢。

▲限定周邊商品請看這張，每人有限購同一種最多兩樣，櫃台前面可以看到商品實體，建議大家還是先想好，不然到現場可能又會一不小心爆買一波。

▲周邊商品的實體就是這麼可愛。

▲值得注意的是，工作人員在排隊時就會先發周邊商品的板子，並告知只能結帳一次，也就是說如果你買完才後悔少買的話，不能有第二次補買的機會。

▲時間到就會帶隊前往店面，採先結帳、再帶位入座的方式。

內用空間環境

雖然不大，但充滿各種吉伊卡哇細節，真的是有夠可愛，來這裡用餐的好處之一，就是每個人都可以大拍特拍，要自拍、拿寶寶們出來拍，想怎麼拍都不會有人阻止你，但也不能影響其他客人。

▲點哪一種拉麵，就會得到一個相對應角色的立牌，可惜這個立牌不能帶回家，吃完麵請記得留在桌上，店員會再協助回收的。

小八小碗size 1,760円（約台幣370元）

雖然我不算是吉伊卡哇的粉絲，只是覺得蠻有趣的所以預約看看，沒想到名古屋店這麼好約，但看到拉麵上桌的時候，還是忍不住多拍兩張，搭配周邊餐具實在有夠加分！

▲會再送一張小貼紙，桌上這些東西都可以帶回家（水杯不可以），我觀察全場沒有一個人捨得用掉。

點餐時店員會詢問四個問題

1.要加大蒜嗎？

2.蔬菜要加量嗎？

3.豬背脂要加量嗎？

4.要加醬油嗎？

▲我選擇的是蔬菜加量，其他正常配置就好，畢竟二郎系並不是我愛的拉麵派系，太重口味可能會吃不消。



拉麵口味介紹

對這種可愛的主題餐廳，本來就不會對餐點抱太高期待，但老實說味道還不錯，尤其是帶有嚼勁的粗麵條，和我的喜好很合，湯頭部分會有越喝越鹹的問題，層次表現也較為平淡，建議可以搭配蔬菜增量的選擇，也能均衡一下膳食纖維的營養。

▲吃完飯後記得再上8樓找小可愛們拍照，8樓是一般沒有預約的人，都可以自由前往。

▲這邊還有一台自動販賣機，可以買黑烏龍茶。

▲價格和店內一樣是500円（約105台幣），只是在販賣機買的話就不會有隨機小卡片了。

整體心得

我很推薦Chiikawa粉絲來「吉伊卡哇拉麵店」，只要提前上網預約即可，門檻不會太高，二郎系拉麵的味道還可以，雖然價格高了些，但考量氛圍營造的成功度，還是讓人願意多花點錢買單！

ちいかわラーメン 豚 （吉伊卡哇拉麵店）

地址：愛知県名古屋市中区栄3－29－1（名古屋パルコ PARCO 西館7／F）

電話：＋81 05－27469717

營業時間：11：00－20：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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