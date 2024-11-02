紐西蘭老闆娘手作家鄉味披薩！瑪格麗特極緻濃郁奶香、餅皮太驚豔

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

捷運永春站美食推薦這家！位在信義區松山路上的「三隻猴子美食廚房」，來自餐飲世家的紐西蘭老闆娘，手作出清爽不膩口的美味披薩，連外國朋友都為之瘋狂，曾創下日賣上百顆的佳績，菜單每種口味都好吃，吃過一次就會深深愛上！

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▲用餐環境寬敞舒適，無論是情侶約會，或是朋友聚餐都很適合。

▲營業時間分成午餐、晚餐兩段餐期，尖峰時段往往都是一位難求，我這天是等到快打烊的時段，才有辦法拍照空景，不然內用外帶的客人都很多。

▲在外送平台上都點得到，懶得出門的人可以直接叫外送最方便。

餐廳故事

最先是以工作室的方式經營，僅和外送平台合作，沒想到生意好到創造日賣上百顆的佳績，而後才在新北市深坑有了第一家實體店面，但生意實在太好了便決定擴大規模經營，幾個月前才有了現在信義區松山路這家新店，能提供更完整且舒適的內用空間。

老闆娘是來自紐西蘭的台灣媳婦

出自紐西蘭餐飲世家，因為在台灣思念家鄉味，所以手工打造出結合美式披薩、義式披薩的紐西蘭風味披薩，成功做出市場差異化。

菜單

分成12吋430元、16吋640元兩種尺寸，口味有將近20種選擇，搭配沙拉、前菜、義大利麵、甜點，餐點選擇之多即使常常來吃都不會膩，如果一個人要吃的話，可以點單片披薩，是16吋的五分之一，非常大片幾乎是九吋披薩的大小，一個人也絕對吃得飽。

▲披薩都是紐西蘭籍老闆娘手工製作，現點現烤會需要一點時間等待。

▲評價之所以這麼好，除了獨特的披薩餅皮外，用料實在更是加分因素，每種醬料都堅持自己做、自己調，在每個細節上親力親為，才能做出日賣上百顆的美味披薩。

瑪格麗特 430元

瑪格麗特是我初訪一家披薩店最常點的口味，越是簡單的食材組合，越能吃出一間店的真功夫，這裡給好給滿莫札瑞拉起司，這點就超級加分，搭配披薩起司、帕瑪森起司的三起司組合，有著極緻濃郁奶香，趁熱品嚐呈現著誘人的牽絲賣相。

▲它的厚皮餅皮，有著讓人驚艷的美味，清爽不膩口，即使連吃了好幾片，身體和味蕾都沒什麼負擔感，彷彿有魔力一般，讓人完全停不下來。

雙拼口味披薩 460元

想吃兩種口味又吃不完兩顆披薩的話，點雙拼披薩就是個絕佳選擇，雙拼的組合共有三種，我們挑了老闆推薦最熱銷的BBQ雞肉＋辣夏威夷披薩，一上桌就能聞到撲鼻BBQ醬香氣，必須壓抑著口水分泌才有辦法專心拍照。

它的餅皮實在太強大

無論哪種口味都有一定水準，雞肉、培根、洋蔥為基底，淋上老闆娘自製BBQ醬，完美將所有食材串在一起，重口味相當過癮。

▲辣夏威夷披薩的口味很少見，除了基本款的火腿、鳳梨外，還加入培根、墨西哥辣椒、辣蜂蜜，層次感比傳統夏威夷披薩來得豐富許多，鹹甜中又帶有酸辣感。

BBQ醬雞翅 270元

BBQ醬實在太厲害，所以很推薦可以再加點一份BBQ醬雞翅，原本還擔心有兩顆披薩了，再加雞翅份量會太多吃不完，沒想到瞬間就被眾人掃盤，還是不計形象直接用手抓著啃，就知道老闆娘自製的醬汁有多銷魂了。

肉醬義大利麵 280元

雖說菜單主打是披薩，但義大利麵的評價也很好，彈脆麵條均勻裹上自製肉醬，能同時吃到番茄清甜感與起司粉的奶香，看似簡單的組合卻會讓人留下深刻印象，同樣清爽不膩口，來這裡吃飯完全不用擔心大餐過後的負擔感，很符合現代人的飲食習慣。

凱薩沙拉 180元

▲想要更清爽的話，推薦再點份凱薩沙拉做搭配，爽口蘿蔓葉與凱薩醬的經典組合，能發揮轉換味蕾的效果，讓整餐的滿足感更高了。

感想

「三隻猴子美食廚房」之前開在深坑還能創造日賣上百顆的佳績，靠的就是美味真實力這天實際品嚐過後，完全能明白是為什麼了！披薩不僅好吃又有特色，清爽不膩口真的更推薦，無論披薩或是義大利麵、炸雞翅，甚至是凱薩沙拉都好吃，愛吃披薩的人肯定要收藏這家捷運永春站美食！

三隻猴子美食廚房

地址：台北市信義區松山路449號

電話：02－26620055

營業時間：11：30～14：00、 17：00～21：00（周一、周二公休）

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