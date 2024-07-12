直擊捷克首座自然保護區！登上波希米亞天堂　穿梭奇妙地形探險

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▲波希米亞天堂的地貌。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者邵筱鈞

位於布拉格東北方的波希米亞天堂（Bohemian Paradise）是布拉格比較不知名的景點，卻是捷克第一個自然保護區，會來這邊是因為在布拉格待了7個整天，有一天的空檔想去郊外走走，去靠近德國邊境的國家公園（捷克瑞士國家公園，Národní park České Švýcarsko）又遠又貴，就決定參加當地旅行團去波希米亞天堂健行。

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波希米亞天堂半日遊

說到波希米亞天堂跟捷克瑞士國家公園，其實跟德捷邊境的薩克森．瑞士國家公園（Saxon Switzerland National Park）很像，都是砂岩地形被侵蝕之後形成的奇石怪岩，之前已經去過德勒斯登附近的薩克森．瑞士國家公園都非常喜歡，再去波希米亞天堂走走感覺蠻不錯的，費用跟時間也比去捷克瑞士國家公園划算。

▲Kost古堡。

波希米亞天堂 車程

由布拉格驅車到波希米亞天堂約1.5小時，沿途會停留古堡Kost Castle，當天的遊客很少，能跟導遊自在的聊天，他說這邊夏天很多當地人會在這古堡附近野餐度假，也有節慶，蠻熱鬧的。這區域算是北波希米亞，有非常多古堡，即使天氣不佳他們也會照常出團，但就會花比較多時間參觀這些古堡。

▲不會進入參觀，只會在旁邊繞一圈，這些都是軍事用途，內部也沒太多裝潢。

探訪聚落感想

離開古堡之後還會參觀一個聚落，以前有電影在這邊拍攝，不過當地人其實不太歡迎外來遊客，因為都是到此一遊、對居民生活沒幫助，反而常常干擾他們的環境或作息，大約待個20分鐘就離開了，當天行程的團員很少，在車上唯一能做的事就是跟導遊聊天了，雖然口音蠻重的，還算可以理解，他也分享蠻多當地的小知識，比如：

1. 捷克修路的工法跟德國差異很大、品質很糟。

2. 捷克常有建築被列入古蹟，所有人無力維護又不能改建，只好擺著無力更新修建。

3. 過往共產黨統治時，很多食物都有統一的食譜，這就捷克食物難吃的原因之一，現在還是有人沿用這些食譜，但情況已經有改善。

4. 鐵幕倒台之後，捷克人瘋狂出國，導致國內旅遊發展低落，現已經慢慢改善。

5. 捷克邊境大多為山地，只有東南邊摩拉維亞區域的邊境比較平坦，這導致捷克的氣象預報非常不準，因為沒人知道越過山之後的雲雨會如何發展。

6. 捷克滑雪的成本越來越高，所以大多導遊也不太帶滑雪了。

▲小鎮真的沒太多人。

▲建築非常樸素。



捷克旅遊心得

這一天算是在捷克的第6天，有些真的有打很深植人心，例如捷克食物難吃、規劃觀光體驗的用心程度遠不如荷蘭跟德國，整體而言這些還蠻有趣的，也是我喜歡參加當地旅行團的原因之一。抵達波希米亞天堂之後，去個廁所就開始健行了，時間約2至2.5小時，沿途沒有廁所。

▲這棟算是比較有特色的，波希米亞郊區的聚落建築很多這種樣式的。



波希米亞天堂

波希米亞天堂的入口有非常多個，當然也能由布拉格搭乘大眾運輸，而且這區域有不少古堡，真的要好好玩還是開車比較實在，整體來說難度不難，導遊說他們也會根據團員的體力調整路線。午餐有兩個地點可選，停車場所在的飯店跟另一家飯店，不過這天停車場旁的餐廳，剛好有活動，所以只好在另一家飯店吃飯，兩間飯店間的步行距離約45分鐘，午餐當然是自費的。

▲一開始的路徑非常簡單。

波西米亞天堂路程

一開始的路徑蠻平緩的，就是由下面欣賞這些讓人歎為觀止的石筍，而且遊客不多，布拉格舊城區實在人滿為患，個人不太喜歡。如要自己來這邊健行其實也算安全，有蠻多路徑指引，但都是捷克文，就要牢記到底要走去哪，不然很容易搞不清楚東西南北而迷路，但是不至於人煙罕至，沿途總是會遇到三三兩兩的旅人。

▲晚些要走到上面。



▲當天很適合健行，還好沒下雨。

▲這邊的步道規畫得非常好，也非常適合攀岩。

▲沿途有很多捷克文路標，看得懂的話應該不會迷路，大不了就記住顏色。

健行派的旅人選擇

基本上這邊就是健行拍照的行程，不會有太多歷史文化的介紹，當然過往還是有一些軼事，例如這邊禁止攀岩，就有學生團體爬上去之後換成制服拍照，讓人誤以為他們只是郊遊野餐之類的，沿途高點也會有觀景台介紹周遭地貌，就像我們在大屯山頂會看到告示牌說明周遭群峰的名稱。

最有名的是Trosky Castle，遠看像是胖瘦雙塔，胖的被稱為老婦人、瘦的是少婦。除了邊走邊拍，導遊也會介紹沿路的自然景色，例如哪些東西可以當成野菜、哪些地形是因為植物生長造成的，整體而言是個會讓人怡然自得的路線，非常適合喜愛自然風光的旅人。

▲這邊非常多一線天。

▲某種紀念碑。

▲爬上高處之後景色很不錯。

▲遠方兩個塔樓就是Trosky Castle。

▲整區都是這種地形。

波西米亞天堂旅遊心得

波希米亞天堂的景觀蠻不錯的，不過沿途的解說也很平實，和神話沒有太大關係，結束健行之後就是午餐時間，看不懂捷克菜單的話導遊會幫忙點，捷克食物普遍讓人很反感，竟然在這邊吃到還不錯的牛肉。可能因為市區太容易塞車，所以這行程是由市區北邊的地鐵站出發，回程也是回到那邊，不會進市中心。

▲還有人爬上去放捷克國旗。

▲另一個角度拍國旗，會在周遭繞來繞去的。

拍攝建議

如果只想帶一顆鏡頭，建議優先帶旅遊鏡（等效24－120／105），這邊腹地頗大，其實不太需要超廣角，甚至會比較難構圖。用旅遊鏡比較好拍特寫，例如想拍捷克國旗或者Trosky Castle就一定要用旅遊鏡。大體而言，這邊用廣角到中焦段比較好拍，可以捕捉到整體地貌的特色與重點，要注意的是快門速度，走在密林中可能會因為光線不足導致快門速度變慢，這時就要調整光圈或者ISO了。

▲換個焦段拍。

▲這裡也有這種地貌。

▲在歐洲健行很容易看到類似的指示標誌。

▲這邊的地形很奇妙。

▲這就是被樹根擠壓而倒塌的。

▲回程路上的路途。

心得

雖然由布拉格到波希米亞天堂的路程不近、團費也很高，但可以擺脫布拉格絡繹不絕的遊客、欣賞捷克的自然風光，感覺蠻不錯的，而且我這趟旅程大多待在城市，更顯得這個踏青半日遊的難能可貴，若跟我一樣到布拉格旅遊又想親近大自然，推薦到這邊走走。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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