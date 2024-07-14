比利時「列日舊城區」漫遊！直擊2大經典建築　主教宮殿中庭散步

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者邵筱鈞

這篇簡單的遊記是在列日一日遊中比較算是休息的一站，結束早上的布倫山行程、用完午餐後，途經這邊到最後一站再回車站，所以不會介紹太多景點資訊。列日大教堂本身的觀光價值不高，列日采邑主教宮殿是不開放參觀內部的、只能在中庭拍拍照，但都算是列日當地的知名古蹟與地標，值得放到列日一日遊裡面。

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列日大教堂

位於列日舊城區核心地帶的列日大教堂（Liège Cathedral），是列日最重要的教堂，雖然可參觀的地方不如其他歐洲城市教堂。列日原本的大教堂在法國大革命時被破壞，所以這邊就成為列日大教堂，在這之前它是聖保羅教堂（St. Paul’s Cathedral）。

通常安排列日半日遊的話會推薦去布倫山周遭

有多餘時間再來這邊走走，雖然這教堂可以參觀的東西比較少，不過歷史也是蠻悠久的、可以追溯到10世紀左右，也是當地的重要信仰中心，目前的建築是於14世紀左右成形，當然到現在又經歷過一些重建。

▲列日大教堂與旁邊的聖保羅廣場。

▲教堂的入口。



▲遠方是教堂的主祭壇。

▲推測是聖母聖子。

▲聖龕。

▲教堂講台。

▲巴洛克式雕像。

▲非常優美的肋拱。

▲肋拱的裝飾很特別。

▲教堂的西側。

教堂歇息巧遇合唱團

在這邊並沒有欣賞太多文物，一大早由馬斯垂克過來之後就由車站走到布倫山，結束之後又晃了一大圈才找到某個隱密的小公園，到這邊只想休息、準備最後一個行程列日車站Gare Liège－Guillemins附近的美術館La Boverie。雖說只是來這邊休息，還是蠻值得的，剛好遇到合唱團在練習，累了一整天搭配這個在教堂歇息一下非常不錯。教堂附近也是列日鬧區，有時間的話可以逛一下，這次是安排周日到列日，市區蠻冷清的，也沒花太多時間閒晃。

▲比利時雕術家創作的施洗者約翰雕像。

▲聖母與聖子的彩繪玻璃。

▲教堂兩側的通道。

▲前方是合唱團練習、不好意思走太近。

▲聽合唱團練習是很特別的體驗。

▲小祭壇。

▲另一面彩繪玻璃。

▲有耶穌的小祭壇。

▲教堂的迴廊。

▲可能是施洗者約翰與耶穌的油畫。

列日主教宮殿

Prince－Bishops是所謂的「采邑主教」，簡單來說就是同時為當地政權跟教權的首腦，列日以前也有采邑主教，這宮殿就是他的辦公場所（Prince-Bishops’ Palace），因為旁邊就是列日的主要廣場－Place Saint－Lambert。這宮殿不像薩爾斯堡的海布倫宮或主教宮殿那樣開放參觀，這兩個地點都是薩爾斯堡采邑主教的遊憩或辦公場所。

▲列日主教宮殿。

▲另一個角度。

司法宮瀰漫哥德風情

既然不能參觀，還特別介紹，因為這邊目前的用途之一是列日的司法宮，雖說內部不開放，不過還是可以到宮殿的中庭區域逛逛，是很典型的比利時哥德樣式建築，有在布魯日、根特遊玩過的話應該不陌生，而且由布倫山到列日大教堂通常也會經過，就當成順道一遊。

▲主教宮殿的中庭。

▲正面拍蠻好看的。

▲角落特寫。

▲用柱子帶出延伸感，肋拱蠻典雅的。

心得

雖然沒有在這兩個景點花太多時間，一個只能在中庭拍拍照，另一個只能算是休息、沒有欣賞裡面的文物，但還算是不虛此行，畢竟列日能玩的也不多，更多旅遊資訊請參考部落客整理的列日自由行攻略。

▲旁邊的廣場：Place Saint-Lambert。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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