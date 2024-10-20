精選南投6間親子民宿＆渡假酒店！置身雲霧美景內、湖景盡收眼底

首圖／@老英格蘭莊園官方網站、@埔里故事館官方網站

文／ReadyGo

台灣南投的美景在國際間都享譽盛名，舉凡埔里、清境農場還是日月潭湖畔煙波繚繞的絕美環境，都令許多人都嚮往不已。而對於家有小孩的父母們來說，正可參考此篇南投親子住宿推薦，從數之不盡的飯店與民宿當中，輕鬆找到最適合全家大小一同享樂的最佳去處！

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南投住宿－3家南投親子飯店推薦

雲品溫泉酒店 Fleur de Chine Hotel Sun Moon Lake

帶著小孩出門遠行，在舟車勞頓之下自然要好好享受頂級的住宿品質！若有這樣的想法，來到南投就很推薦下榻於雲品溫泉酒店。其隸屬於君品酒店集團，不但向來服務富有好口碑，且這裡直接面對著舉世聞名的美麗日月潭湖景，還不時推出獨創新意的兒童活動，例如房客可免費參與的手作黏土相框、紙漿畫，還有闖關遊戲、睡前故事、睡衣派對、兒童永續書展以及專人導覽旅行，實可說是難以挑剔！

圖 / @雲品溫泉酒店官方網站

雲品溫泉酒店

地址：南投縣魚池鄉中正路23號

電話：04－92856788

承萬尊爵渡假酒店 Cheng Wan Grand Hotel

如果希望兼顧大飯店的完善設施與有限的預算，便能將承萬尊爵渡假酒店作為南投的住宿首選。這裡號稱是埔里唯一擁有星光泳池的渡假酒店，還兼具露天的SPA水療池、烤箱、蒸氣室，並為了小小貴賓們精心設計了結合賽車場的兒童主題樂園，甚至連毛孩子都有專屬的寵物旅館可供入住，讓全家大小都能同樂。

圖 / @承萬尊爵渡假酒店官方網站

承萬尊爵渡假酒店

地址：南投縣埔里鎮樹人路131號

電話：04－92995757

日月潭映涵渡假飯店 Sun Moon Lake Einhan Resort

就在日月潭纜車站旁的絕佳地理位置，藏著一棟散發濃濃峇里島風格的渡假飯店，即為日月潭映涵渡假飯店。除了交通極為方便之外，這裡也考量到家庭旅客的需求，設置了各有不同風格的主題故事親子房，每一間房間的牆面畫作皆訴說著可激發孩子想像力的故事，相當適合作為帶孩子前往日月潭中途下榻的休憩地點。

圖 / @日月潭映涵渡假飯店官方網站

日月潭映涵渡假飯店

地址：南投縣魚池鄉文化街88號

電話：04－92850299

南投住宿－3家南投親子民宿推薦

埔里故事館

論及南投的觀光景點，就不能不提到集結了美食、美景與在地人文風俗的埔里。而就在埔里鎮一隅，坐落著由民宿館長一磚一瓦親手建造的埔里故事館，不但建築、裝潢都極為講究，採用的設施備品也毫不馬虎，衛浴設備與寢具的等級都能媲美五星級大飯店，想必會打造出全家人都滿意不已的家庭旅遊。

圖 / @埔里故事館官方網站

埔里故事館

地址：南投縣埔里鎮中正路180號

電話： 04－92990180

清境英格曼鄉村花園民宿

英格曼鄉村花園民宿的名稱取自於紐西蘭北島景色優美的Mt. Egmont，曾經旅居當地的老闆在日後驚訝地發現台灣竟然也有如此美不勝收的環境，因而決定在此打造了這棟民宿，希望能讓旅客們知道南投的美。不僅如此，館內的裝潢雅緻且空間寬敞，足以讓人全心全意沈浸在雲霧繚繞的山林美景當中。

圖 / @清境英格曼鄉村花園民宿官方網站

清境英格曼鄉村花園民宿

地址：南投縣仁愛鄉仁和路227號

電話： 0905－377166

老英格蘭莊園

如欲選出南投品質最為出眾的民宿，老英格蘭莊園應可拔得頭籌。其業者標榜能帶給旅客們完美的住宿體驗，房型充滿了道地正統的英國殖民風格，從牆面壁飾、寢具、地毯到每一件擺設，都宛如是走出古裝美劇的古董藝術品，無怪乎能夠成為國際連鎖的Small Luxury Hotels of the World成員，很是值得實際親身體會一次！

圖 / @老英格蘭莊園官方網站



老英格蘭莊園

地址：南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷20-3號

電話：04－92802166

南投景點｜不只戶外的好山好水，也能在室內捏陶造紙、漫步於生命之樹上

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