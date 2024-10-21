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南投懶人露營開箱！享受超美星空電影院　還能手作專屬香氛蠟燭　　

▲▼開箱南投懶人豪華露營，露天星空電影院、吃到飽鴛鴦鍋超滿足！。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

炎炎夏日想要來一場舒適愜意的露營嗎？今天RG特派員－愛麗絲帶大家來開箱南投，「嬉皮國度－入樹二村」一泊二食的懶人露營體驗，不僅不用擔心汗流浹背睡不好，環境、飲食、娛樂更幫你照顧得服服貼貼，快來一起度過愉快又充實的周末，ReadyGo！

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嬉皮國度－入樹二村洞穴帳
位於魚池鄉大雁村中有「台灣小瑞士」之稱的澀水社區，四面環山而綻放的蓮花山谷地形，讓人彷彿來到一處遠離塵囂的世外桃源。其有別於一村的波西米亞風格，二村加入了嬉皮元素並保留了原始風情的森林環境，一草一木的植栽到帳篷整體設計更是精心規劃！

▲▼開箱南投懶人豪華露營，露天星空電影院、吃到飽鴛鴦鍋超滿足！。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

洞穴帳環境
這次入住半圓拱造型的洞穴帳，看起來非常特別、可愛，帳內空間寬敞又漂亮，還有波希米亞風格選物布置的溫馨小角落，讓人踏進去後就不想離開！帳內設有冷氣、寢具使用充氣床墊，更貼心附贈一籃耳塞組，打造更好的睡眠品質。盥洗部分則有獨立衛浴，空間充足、乾淨，就不用排隊共用人擠人！讓你在一整天悶熱的跑跳後，能慢悠悠地洗個香噴噴又放鬆的澡。

▲▼開箱南投懶人豪華露營，露天星空電影院、吃到飽鴛鴦鍋超滿足！。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

公共遊憩空間有小孩最喜歡的沙坑、溜滑梯，讓你家的小寶貝可以在這裡大放電！還有超好玩的分組競賽丟沙包，快和露營夥伴們跳入團康大亂鬥，運動愛好者更可以和朋友組隊，一起來場刺激的羽毛球決戰！

▲▼開箱南投懶人豪華露營，露天星空電影院、吃到飽鴛鴦鍋超滿足！。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

玩樂一天肚子也該餓了，晚餐提供鴛鴦火鍋，豐盛的菜盤及豬肉都可以自由續加，想大啖牛肉的朋友也可以加價來升級，彩色圖騰桌巾、露營椅布置，營造出用餐環境的慵懶氛圍 ; 隔日早餐來杯溫暖咖啡、美味早餐拼盤，持續迎接悠閒美好的周末！

▲▼開箱南投懶人豪華露營，露天星空電影院、吃到飽鴛鴦鍋超滿足！。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

晚上吃飽喝足後就和朋友躺在露營椅上，當顆軟爛的草地馬鈴薯，一邊談天說地、一邊享受露天星空電影院的時光。戶外空間還有架設溫暖的營火，除了氛圍感再升級，竟然還可以烤甜甜的棉花糖來吃，幸運的話還有機會遇到隱藏版調酒師，放鬆小酌一番之餘，配上溫暖嘹亮的歌聲和木吉他，還有什麼能比這樣更享受！

▲▼開箱南投懶人豪華露營，露天星空電影院、吃到飽鴛鴦鍋超滿足！。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

隔日起床享用完美味早餐後，就準備來製作專屬的香氛蠟燭！從融蠟開始製作，老師會一步步地帶大家完成體驗，香氛顏色、精油氣味也都可以選擇自己喜歡的搭配，真的超級有趣，最後還可以裝飾小巧精緻的花朵，一起把回憶製成視覺與嗅覺的美好盛宴。

▲▼開箱南投懶人豪華露營，露天星空電影院、吃到飽鴛鴦鍋超滿足！。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

嬉皮國度－入樹二村

地址：南投縣魚池鄉大雁巷31－8號
電話：0933－477270

南投景點｜不只戶外的好山好水，也能在室內捏陶造紙、漫步於生命之樹上

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