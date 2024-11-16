台東14間秘境咖啡！走進被山海環繞的慵懶空間、深夜微醺享受海風

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

我想這個時間點，各位應該很想要知道可以放鬆的台東咖啡廳，身為台東人的我來說，這邊幫各位整理我非常激推的台東咖啡廳，而且有幾處，要提早預約否則是吃不到的。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

MARGIN – coffee & apt

這裡雖然是一間民宿，但一樓同時也是一間咖啡廳，沒有住宿的旅人也可以選擇來這邊享用職人咖啡廳，身為咖啡師的老闆不僅沖的一手濃醇香的手沖咖啡，這裡的甜點更是讓我驚艷，提拉米蘇的口感滑順，味道甜而不膩，帶有酒香氣的布丁完全正中我的味蕾。

地址：台東市更生路849巷8號

電話：0972－951269

▲純白的簡約現代感帶著一絲絲波希米亞的氣息，在一整排的舊式住宅中，這麼新穎的樣貌真的會抓住旅人的目光。

珈琲小美

是去年底全新開幕的台東咖啡廳，網路上幾乎是找不到相關的店家資料，加上沒有起眼的招牌，如果不是因為在地人推薦的話，我想我這次來到台東可能也會與這間咖啡廳擦肩而過，來到這裡，宛如進入了一個隱秘的寶地，一股寧靜與獨特的懷舊氣息撲面而來，在這個充滿驚喜的空間裡，每一處細節都彰顯著主人對於咖啡文化的熱愛與用心。

地址：台東縣台東市光明路65號

營業時間： 14：00～23：00（周二公休）

▲內部的裝飾佈置充滿了古樸與現代相互融合的元素，彷彿是一個將現在巧妙組成的時空隧道。

cheela小屋咖啡館

坐落在新生路上，外觀看上去真的很不起眼，不仔細看的話根本不會知道這是一間那麼有質感的台東咖啡廳，也因為非常的低調所以很容易與其錯過，提供獨特而美味的高粱酒鹹豬肉麵包三明治，價格相當實惠，搭配飲料後的售價為120元，這款三明治結合了多種美味的食材，包括香濃的高粱酒、口感豐富的鹹豬肉以及麵包的蓬鬆口感，每一口都帶來濃郁的風味和滿足的口感。

地址：台東縣台東市新生路395－1號

電話：08－9325096

營業時間：10：00～19：00（周四公休）

▲後院的小花園卻是盆栽愛好者的天堂。

▲挑高的空間不會讓人有壓迫感，空氣裡瀰漫著濃濃的咖啡香氣，吧台上懸掛的盆栽和綠意盎然的景觀增添了悠閒的氛圍。

小曼咖啡

老闆娘迎著滿臉的笑容前來接待，在旅途中感受到這樣親切的服務總是能在這趟台東之旅中留下了一個很棒的回憶，我很喜歡這裡的緩慢步調，更喜歡老闆娘爽朗的個性，在這樣的咖啡廳中是可以很自在很舒適的，雖然不起眼，網路上也沒有太多的資訊，但此次前往體驗的心得，以舒適度還有服務的感受，直接超過了這附近的許多網美店。

地址：台東縣台東市中華路一段376巷33號

電話：08－9350108

▲是我很推薦的咖啡廳，會讓人有一種像家一樣的自在感，低調的店家被綠色植物所覆蓋著，雖然不起眼，但經過時卻總能被這樣的懷舊建築給吸引著。

▲走進超過一甲子的老宅中，滿滿的老文青氣息一湧而上，原來在市區中也可以這麼的緩慢。

鐵花-村長的家

已經來台東鐵花村不下十次，但一直沒發現這裡居然藏著一間「村長的家」，這次是無意間在網路上滑到介紹，心中瞬間被吸引，二話不說就決定來一探究竟，一走到這裡，就被這棟日式建築吸引了目光，整棟建築低調而質樸，四周被青翠的綠植環繞著，彷彿與大自然融為一體。那種靜謐、祥和的氛圍，讓人感覺不僅是來喝咖啡，更像是步入了一個能讓心靈歇息的綠洲。

地址：台東縣台東市鐵花路350號

電話：0981－284007

營業時間：14：00～22：00（周二公休）

向陽薪傳木工坊

可以把車子停在台九線沿海的道路上，路邊都會有白線，盡可能往裡面停一點，不要把車子往上開，因為只有當地居民可以開進去，而且最近台九線上又多了一個超美的打卡景點，被稱為全台最美的公車站，園區中是免費參觀，如果要使用咖啡廳的話，低消為100元，這裡有許多飲品都是取自在地食材做成飲料，他們的原住民風味料理在價格上其實CP值也不錯。

地址：台東縣太麻里鄉多良村2鄰15號

營業時間：周一～周日08：00～17：00

▲月桃檸檬茶跟洛神花茶有機會前往的話一定要嚐鮮，月桃跟檸檬茶混合在一起，味道上真的蠻特別的，但一點點木質調的氣味，再搭配這樣的無敵海景，簡直太享受了。

都蘭海角咖啡Dulan Cape Café

台東都蘭是一個度假勝地，在這條迷人的海岸線上很棒的景點「都蘭海角咖啡Dulan Cape Café」，沿途會經過狹小的小路，抵達後有一種世外桃源的感覺，遠離城市喧囂，在山景與海景的雙重視野震撼下享受著怡人的下午時光，抵達時直接被眼前遼闊的視野深深吸引，放眼望去偌大的草皮前是無盡的太平洋，回過頭看又是壯闊的山巒景色，而這間咖啡廳就是座落在這麼美艷的環境中。

地址：台東縣東河鄉舊部路47鄰10－14號

電話：0903－262923

營業時間：11：00～18：00（周日、周四公休）

▲最值得一提的是還有戶外的泳池，如果角度抓對的話還會有無邊際的視角，只要在這裡消費就可以使用游泳池，泳具、毛巾等都需要自行攜帶，一旁也有盥洗室可以使用。



藍色海灣Bluebayou

是去年全新的東河咖啡廳，也是現在必排的台東景點，特殊的建築被綠林包圍著，經過的旅人很難不被抓住目光，坐在宛如異國的環境中，坐擁無敵海景，180度無死角的視野景色讓我近距離的欣賞著台東給予的自然之美，更棒的是還有樓梯可以走下沙灘踏浪，夕陽時分來這裡，走在沙灘上看著夕陽餘暉的景色，簡直不要太浪漫。

地址： 台東縣東河鄉都蘭村那界1之2號

電話號碼： 08－9530346

營業時間：平日11：00～5：30

▲不管是室內或是戶外都可以讓人不禁陶醉在窗外的景色，一邊用餐一邊欣賞海景，真是一種奢華的享受。

髒孩子工作室

在這裡沒有網美般的建築裝潢，但是卻有與自然為伍的天然景色，只有這樣的環境才會讓人真切的放慢腳步，體驗台東的緩慢生活，但這次前往真的很熱，所以選擇到室內吹冷氣，髒孩子工作室主打的是肉桂捲， 有多款的肉桂捲口味可以挑選。

地址：台東縣東河鄉隆昌路5鄰54號

電話： 0989－567－634

營業時間：11：00 ～ 17：00（周四公休）

▲外圍種植許多植物，讓環境多了不少生機。

▲戶外的環境與座位區設置，以榻榻米的方式呈現，周邊吊著不同類型的植物，壁牆上也掛著許多的鹿角蕨。

▲我很推薦這裡的肉桂捲，濃郁的肉桂滋味中夾帶著溼潤的口感，外皮的邊邊還是脆脆，而且甜度也拿捏的恰到好處。

台澢號Taitung Tea House

台澢號最有名的就是這位海浪冰，以都蘭的大海，上頭還有海浪的樣貌呈現，而且不單單是造型而已，我覺得店家最用心的就是上頭的奶油吃起來是鹹的，就好像大海的滋味一樣，這樣甜鹹相互交錯卻意外的碰撞出新的火花。



地址：台東縣東河鄉146－2號

電話：0955－092961

我在玩玩冰箱

是台東非常知名的台東早午餐，我總會被這樣的異國建築給抓著眼球，霎那間彷彿走進了峇里島，浮誇的早午餐擺盤以及飲品更是必點菜單，但價格並不算便宜，也不見得會吃飽，來到這裡就是品嚐當地的野菜還有吃一個小巧而已，如果是抱著想要吃飽的心態，建議可以先在其他地方裹腹一下。

地址：台東縣東河鄉隆昌188號

營業時間：08：30－16：00（周二公休）

▲這條巷子充滿異國元素，草蓆的遮陽傘搭配著木質的桌椅。

▲這次我們兩個人點了兩份餐食，所有食材都會擺放在同一塊木板上，以視覺效果來看是真的蠻豐富的。

有海酒吧

雖然這一間不是咖啡廳，但我還是想要大大的推薦一下這一間秘境酒吧，真的超讚，有時候還會生火，氛圍感拉滿，這裡沒有招牌，網路上一點資訊也都沒有，就算是開車經過，也不會知道這麼神秘的地方竟然有一間這麼chill的酒吧，號稱是酒吧中的「秘境」。

地址：台東縣台東市東56線

電話：0930－702710

營業時間：21：00～02：00（周一公休）

▲月光讓酒吧的氛圍更加的迷人，如果有機會來台東旅行，別忘了晚上一定要來這間酒吧。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



走走池上

看似老舊房屋改建的「走走池上」，裡頭卻是充滿著文藝氣息，一間看似普通的小店，有著讓人忘卻煩擾的慵懶感，讓我們在隨性的台東之旅中可以好好的品味著生活，在旅行中遇到服務態度讓人覺得溫暖的店家，真的會在這趟旅行加不少分，而這裡的服務態度就是如此的有溫度，就跟這間店所傳遞的氣息一樣。

地址：台東縣池上鄉中山路99號

電話： 0986－367216

▲點內座位數不多，整體的氛圍很溫馨。

▲梅子醋氣泡飲料，裡頭的梅子醋也是店家自己釀的，酸的很夠味，隨著氣泡的舞動也帶來了陣陣的清爽感。

惣在生活（風災整理中尚未營業）

藏在關山的小徑中，所以很容易被忽略，巷弄裡是沒有車位可以停的，所以建議把車子停在隆盛路的馬路邊，步行走進來，走進小徑中會看到一棟偽三合院的建築，裡頭迴繞著漂流木、鐵皮以及稻草的元素，給人一種鄉村般的悠閒氛圍，這裡有不同的野菜可以挑選，都是當地小農種的，一旁也有冷凍類的菜單可以選擇，有很多基隆當地的甜不辣，都是來到這邊必吃的小物美食。

地址：台東縣關山鎮隆盛路122巷7號

▲庭院裡已經燃起篝火，陣陣的炊煙在空氣中瀰漫著一縷幽香，我瞬間忘記了這是一間提供餐食的文青小店，只想要趕緊選一個座位，感受一下此時的寧靜與愜意。

▲我覺得這裡的柴燒關東煮湯頭很有自己的味道，不是那種在外面都能喝到的口味，湯頭中帶有淡淡的柴燒氣味，味道剛好正中我的味蕾。

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►與世隔絕的田野咖啡廳 隱身美濃三合院、預約到才給地址超神秘

►炸雞桶57折、烏龍麵買一送一 12家餐飲萬聖節優惠一次看

►探索越南宗教之旅！遠離人潮漫遊百年古廟 朝聖東南亞最大彌勒佛

