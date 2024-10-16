萬聖節限定「小怪獸可麗餅」限量開吃！2口味任選

記者蕭筠／台北報導

日本人氣法式可麗餅店「gelato pique cafe」推出萬聖節限定「小怪獸可麗餅」，選用白巧克力屑把可麗餅打造成毛茸茸造型，搭配怪獸招牌耳朵、眼睛，可愛爆表，一共有2口味選擇，即日起於全門市限時開賣，每店限量500支，售完為止。

▲gelato pique cafe推出萬聖節限定小怪獸可麗餅。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲怪獸可麗餅一共推出2口味選擇。

gelato pique cafe打造2款萬聖節限定「小怪獸可麗餅」，其中「薄荷綠怪獸」餅皮夾進卡士達、蘋果丁、焦糖餅乾及焦糖醬等餡，最上層使用薄荷綠色鮮奶油包裹著半球牛奶冰淇淋，再撒上滿滿白巧克力碎屑營造怪獸毛茸茸視覺感，最後以巧克力點綴怪獸眼睛、耳朵。

另一款「薰衣草怪獸」則搭配焦糖地瓜奶油、卡士達、杏仁角內餡，並以紫薯鮮奶油包裹著牛奶冰淇淋，同樣撒上白巧克力碎屑，最後放上怪獸眼睛、耳朵；2款可麗餅售價皆為250元，即日起至10月31日限時開賣，每店各限量500支，售完為止。

▲beard papa’s10月推出全新濃郁系「榛果可可泡芙」。

另外，beard papa’s10月推出全新濃郁系「榛果可可泡芙」，選用來自義大利「nutella能多益」的榛果可可醬結合經典卡士達，製成香濃「榛果可可卡士達內餡」，濃郁堅果香搭配醇厚可可，打造甜而不膩的滑順口感，每顆售價80元起。

▲「皇家奶茶泡芙」強勢回歸。

加碼升級回歸的超人氣「皇家奶茶泡芙」，精選優質紅茶結合經典卡士達、鮮奶油製成「皇家奶茶卡士達」內餡，口感綿滑輕盈，濃醇奶茶香氣十足，限指定門市販售，每顆售價80元起。

▲黑法式甜圈派皮回歸。

10月還有2款限定派皮，包括回歸「黑法式甜圈」，起源於環法單車比賽的甜甜圈造型泡芙，研發出獨特黑色外皮，烘烤後帶有淡淡巧克力香氣，口感蓬鬆扎實，彷彿在吃鬆餅一樣，售價75元起。

以及濃郁升級的「焦糖榛果耶克」，在日式泡芙派皮上交織香醇巧克力醬，再撒上焦糖榛果碎粒，帶有焦糖香的榛果碎粒更添香氣，售價皆為75元起，限於指定門市販售。

此外，為迎接萬聖節到來，beard papa’s也推出「萬聖黑皮禮盒」，一共有2款禮盒選擇，內含日式香草泡芙3顆，分別搭配黑甜圈榛果可可泡芙2顆、黑甜圈皇家奶茶泡芙2顆，買禮盒還送「日式香草泡芙」1顆，即日起限時1個月登場。