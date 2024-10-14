變裝吃火鍋5折！2大餐飲集團推萬聖節優惠　穿黑衣送炸雞

▲萬聖節變裝吃這一鍋可享4人套餐5折優惠。（示意圖／這一鍋集團提供）

記者黃士原／台北報導

隨著西洋萬聖節即將到來，餐飲業者除了研發搞鬼料理，還推出各種優惠方案，像是萬聖節變裝吃火鍋可享套餐5折優惠，穿黑衣並完成指定任務，王品旗下的金咕、肉次方就送炸雞。

▲這一鍋的「聊齋千張豆腐紙」與假日限定「孟婆湯」。（圖／這一鍋集團提供）

這一鍋集團

這一鍋

這一鍋為消費者準備萬聖節省荷包的優惠，10月16日至10月31日，4人同桌且皆穿著萬聖節裝扮，3280元的4人套餐可享半價優惠。變裝的標準需符合主題服裝（一眼可說明裝扮角色），且整體超過70%的裝扮元素，想搞怪大享優惠民眾務必要提前電話預約，每家分店限量10組，訂滿為止。

此外，這一鍋主廚運用品牌充滿東方美學特色，研發假日限定「孟婆湯」，運用白煙繚繞的神祕設計結合萬聖節的驚嚇氛圍。

▲燒肉同話的「深海墨魚粥」與「Batman凍凍」甜點。（圖／這一鍋集團提供）

燒肉同話

燒肉同話10月16日至10月31日特別推出的「搞鬼變裝秀」與「搞鬼搗蛋禮」活動。活動第1彈「搞鬼變裝秀」，3人（含）以上同行並穿著萬聖節變裝，且著裝面積達70%，即可享「嚴選豚肉／美澳全牛」3人套餐5折優惠。優惠僅限於周一至周五平日進行，每店每日限量5組，並且須提前電話預約，線上預訂及現場排隊皆不適用。

活動第2彈「搞鬼搗蛋禮」，只要追蹤燒肉同話IG並消費任一套餐，就能免費將主食升級為主廚特製的全新「深海墨魚粥」，在Google留下評論，加碼送萬聖節限定「Batman凍凍」甜點。

▲這一小鍋的「南瓜起司巫婆湯」。（圖／這一鍋集團提供）

這一小鍋

10月16日至10月31日出示IG追蹤畫面，60元就能升級應景的「南瓜起司巫婆湯」，每日限量換完為止。

▲叁加叁推出萬聖節限定的「魚魚Eye搞怪」專屬甜點。（圖／這一鍋集團提供）

叁加叁泡椒酸菜魚

叁加叁推出萬聖節限定的「魚魚Eye搞怪」專屬甜點，10月29日至10月31日，只要在店內用餐，不限消費金額，每桌即可免費獲贈萬聖節限定甜點1份。加購價66元。

▲前往王品三大燒肉品牌完成指定任務，即招待萬聖節限定、只送不賣的暗黑系餐點。（圖／王品提供）

王品集團

原燒、金咕、肉次方

王品3大燒肉品牌聯手推出萬聖節活動，10月15日至10月31日穿著黑上衣並完成指定任務，即招待萬聖節限定、只送不賣的暗黑系餐點，「Oh my!原燒」套餐甜點免費升級為期間限定的「Oreo鬼鬼奶酪」，「金咕韓式原塊烤肉」、「肉次方 燒肉放題」分別送「萬聖粉黑皮炸雞」、「暗黑卡滋炸雞」。

▲西堤牛排的BBQ炸雞拼盤。（圖／王品提供）

西堤牛排

西堤牛排首次舉辦變裝趴，10月10日至10月31日，消費者揪同好身著萬聖節主題趣味裝束或相關小物（例：南瓜桶、巫婆帽…等），到店消費2客經典套餐，每桌贈「BBQ炸雞拼盤」1份。

▲10月底前，到享鴨內用多人套餐或單點烤鴨，就招待同桌每人一份「吃驚鴨堡」。（圖／王品提供）

享鴨

中餐品牌「享鴨」端出萬聖節限定的「吃驚鴨堡」，在特製鬆軟Q彈麵皮裡包進招牌片皮烤鴨，呈現俏皮吐舌的搗蛋表情，成為粉絲們年年期待的吸睛打卡餐點，10月底前，內用多人套餐或單點烤鴨，就招待同桌每人1份「吃驚鴨堡」。