炸雞桶57折、烏龍麵買一送一　12家餐飲萬聖節優惠一次看

記者黃士原／台北報導

西洋萬聖節即將到來，餐飲業者紛紛推出各種優惠方案，像是萬聖節變裝吃火鍋可享套餐5折優惠、烏龍麵買一送一外，拿坡里炸雞專賣店也祭出買6塊咔啦腿排桶57折，由於活動都只到10月31日，想搶便宜的民眾動作要快，以下整理12家好康資訊供大家參考。

▲10/31前變裝到丸亀製麵用餐，可享中碗烏龍麵買一送一。（圖／丸亀製麵提供）

丸亀製麵

丸亀製麵也推出一系列萬聖節優惠活動（10/31截止），首先是消費並出示LINE好友畫面，現場說出「不給烏龍Q拿滋就搗蛋」，即可免費獲得萬聖節版（口味任選，用特殊造型杯子裝）烏龍Q拿滋1份，每人每支手機限兌換1次，數量有限，送完為止。

穿著成套主題造型服裝的顧客（如動漫角色、鬼怪等）來店，單點1至11號的餐點，即享中碗烏龍麵買一送一（限同品項，每人優惠1次，每天每店限量50名），如果民眾再把用餐照片上傳到丸亀官方粉專或IG的活動貼文，完成指定動作，有機會抽中6千元餐點抵用券（6位）。

▲4人同桌且皆穿著萬聖節裝扮，3280元的4人套餐可享半價優惠。（示意圖／這一鍋集團提供）

這一鍋

4人同桌且皆穿著萬聖節裝扮，3280元的4人套餐可享半價優惠。變裝的標準需符合主題服裝（一眼可說明裝扮角色），且整體超過70%的裝扮元素，想搞怪大享優惠民眾務必要提前電話預約，每家分店限量10組，訂滿為止。

▲3人（含）以上同行並穿著萬聖節變裝，「嚴選豚肉／美澳全牛」3人套餐5折優惠。（圖／這一鍋集團提供）

燒肉同話

3人（含）以上同行並穿著萬聖節變裝，且著裝面積達70%，即可享「嚴選豚肉／美澳全牛」3人套餐5折優惠。

▲前往王品三大燒肉品牌完成指定任務，即招待萬聖節限定、只送不賣的暗黑系餐點。（圖／王品提供）

原燒、金咕、肉次方

穿著黑上衣並完成指定任務，即招待萬聖節限定、只送不賣的暗黑系餐點，「Oh my!原燒」套餐甜點免費升級為期間限定的「Oreo鬼鬼奶酪」，「金咕韓式原塊烤肉」、「肉次方 燒肉放題」分別送「萬聖粉黑皮炸雞」、「暗黑卡滋炸雞」。

▲西堤牛排的BBQ炸雞拼盤。（圖／王品提供）

西堤牛排

西堤牛排首次舉辦變裝趴，消費者揪同好身穿萬聖節主題趣味裝束或相關小物（例：南瓜桶、巫婆帽…等），到店消費2客經典套餐，每桌贈「BBQ炸雞拼盤」1份。

▲拿坡里炸雞專賣店萬聖節優惠，6塊咔啦腿排桶下殺199元。（圖／業者提供）

拿坡里炸雞專賣店

全台12家拿坡里炸雞專賣店不用變裝也有優惠，6塊咔啦腿排桶下殺199元，較原價打出57折折扣，換算下來，平均每塊炸雞只要33元；「6塊咔啦腿排桶」是選用帶骨雞腿排經過醃製後，再裹上獨家義式炸雞粉現點現炸，肉質鮮嫩多汁。

▲穿萬聖節裝扮至全台壽司郎店內用餐並拍照，追蹤按讚官方FB，可抽「壽司郎500元」折價券。（圖／壽司郎提供）

壽司郎

穿著萬聖節裝扮至全台壽司郎店內用餐並拍照，追蹤按讚官方FB，並於活動貼文留言處上傳在壽司郎店內用餐照，就能抽「壽司郎500元」折價券（共100名）。10月31日當天於全台壽司桌席用餐，說出通關密語「我愛壽司郎」，免費送「壽司郎萌抱煎餅」。

▲Mister Donut萬聖節優惠，6入甜甜圈189元。（圖／Mister Donut提供）

Mister Donut

全門市可享「6入甜甜圈189元」、「10入甜甜圈299元」，換算下來，平均一顆甜甜圈最低不用30元。以上限選原價39元的甜甜圈，可補差價換購價高商品，實際販售品項依門市現場陳列為準，數量有限、售完為止。

▲春陽茶事限時4天買原茶免費升級芝士奶蓋飲。（圖／春陽茶事提供）

春陽茶事

全台門市祭出「原茶免費升級芝士瑪奇朵」限定活動，期間只要購買春陽烏龍、四季青茶、春陽紅茶、萃玉綠茶任一飲品，即可免費升級「芝士瑪奇朵系列」，換算下來等於打出6折優惠，每人限購2杯、售完為止。

▲頃刻間也有萬聖節限定免費加料活動。（圖／頃刻間提供）

頃刻間

萬聖節期間只要於門市購買任一飲品即可直接多加「黑糖珍珠」及「糯香圓仔」，一次就能免費吃到2種配料。