北醫吳興街米其林推薦牛肉麵！斤餅包牛肉必點　香酥多層次超好吃

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

北醫附近吳興街上這家「穆記牛肉麵」，是曾獲得米其林必比登推薦的超強牛肉麵！菜單除了必點牛肉麵外，斤餅系列更是一絕，是很值得推薦的台北信義區美食，營業時間分成午餐晚餐兩段餐期，周三周四固定公休，大家記得要選對時間來吃才不會撲空。

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穆記牛肉麵位置

距離台北101／世貿站約800公尺，步行時間11分鐘左右即可抵達，懶得走的人可以轉乘公車前往更為方便，在地開業超過40年，每到用餐時間總是會客滿，我們這天是趕在平日晚餐一開店就抵達，入座後沒多久人潮瞬間湧入，很快就客滿沒位子了，在2019年首獲台北米其林必比登推薦，之後連續好幾年都有得獎，生意好到更上一層樓。

穆記牛肉麵菜單

這是之前拍的版本，現在已多調漲20元，麵類有紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵、乾拌牛肉麵，不吃牛的人也能選擇榨菜肉絲麵、炸醬麵等選項，另外還有各式湯品、滷味小菜、斤餅等選擇，菜單必點招牌就是牛肉麵和斤餅，沒吃過可說就白來了。

▲小菜滷味在自助區，想吃什麼都可自由拿取，結帳時再告知店家即可。

紅燒牛肉麵－230元 ＊更新版價格

基本配置都是家常麵條，如果想吃細麵、細粉可以在點餐時告知要更換，家住附近的朋友表示，他們家很常會來吃飯，紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵都吃過好幾次，私心覺得紅燒牛肉麵比較好吃，我當然也就從善如流，紅燒湯頭濃厚夠味，與Q彈的家常麵條十分合拍，一口麵、一口湯的搭配相當過癮，喝得出來有費時熬湯。

▲想必半筋半肉麵、牛筋麵、牛雜麵、牛肚麵都會是好吃的，大家平常喜歡吃什麼都可以安心點下去。

▲牛肉塊數雖然不算多，但燉得有入味，口感也不怎麼卡牙縫。

▲我真的超愛這種家常麵條，香Q帶嚼勁吃起來的口感才棒啊。

斤餅包牛肉－150元 ＊更新版價格

因為我們這天不算太餓，所以沒有點京醬牛肉絲、京醬豬肉絲這兩道招牌，還好還有斤餅包牛肉這個替代方案，應該光從餅皮的賣相，就能知道和普通牛肉捲餅不一樣，斤餅吃來層次感更夠，香香酥酥有夠好吃。

▲內裡的牛肉、甜麵醬調味皆有到位，不愧是菜單招牌，真的是蠻好吃的。

整體感想

能在信義區吳興街開業超過40年，還連年獲得米其林必比登推薦，靠的完全就是真實力，牛肉麵與斤餅的組合實在太強了，會讓人想無限回訪的喜歡，愛吃牛肉麵、斤餅捲餅的人，推薦你一定要收藏這家台北吳興街美食。

穆記牛肉麵

地址：台北市信義區吳興街239號

電話：02－27222707

營業時間：11：00－15：00、17：00－21：00 （周三周四公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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