隱身北斗小鎮的迷你動物園！捧起呆萌小雞合影　100元爽玩整天

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

彰化最新親子同遊好去處「正實親子農場」，園區佔地寬廣，繽紛色彩的建築好吸睛，來正實親子農場可以近距離餵鴕鳥、餵小雞，還能走進雞舍裡，體驗現場撿雞蛋，相當有趣，正實親子農場還規畫許多小朋友最愛的遊戲設施，和可愛動物區，梅花鹿、陸龜、山羊和小白兔陪你玩，動物豐富趣味十足的親子農場，絕對值得旅人來探索。

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正實親子農場交通方式＆停車資訊

彰化又出現好玩的休閒農場景點，正實親子農場位在彰化的北斗小鎮，開車的朋友，導航搜尋地標即達，農場備有戶外大型停車場，停車很方便，入口招牌有一隻可愛的小雞，就是正實農場。

▲正實親子農場是一座以雞為主題的親子玩樂園區，入園門票100元，可折抵館內50元的消費。

▲入場停車購票，園區人員就會給你折抵券，折抵券的設計好可愛，能感覺到出農場主人的用心。

正實親子農場彩色屋

走進正實親子農場，滿分最先看到繽紛彩色屋，如彩虹設計的建築好吸睛，小屋旁還有古錐公仔，有可達鴨、妙蛙種子、小火龍、噴火龍等神奇寶貝，不少小朋友來到這裡，也會想和神奇寶貝合影。

正實親子農場親子遊戲區

彩虹屋這一區是正實親子農場親子遊戲區，這裡有綠地草坪，溜滑梯、小火車和挖土球池，園區規畫的很美，親子同遊，小朋友可以來這裡玩，農場裡的部份遊樂設施是需要額外付費，而溜滑梯和戲水池都是可以免費玩的，夏天帶小孩來這裡，一定也很消暑。

正實親子農場可愛雞舍

除了能近距離餵小雞，還能近距離餵鴕鳥，正實親子農場裡有兩隻鴕鳥，長得好漂亮，看到滿分拿飼料過來，鴕鳥好開心，脖子伸的好長，來吃滿分手上的飼料，鴕鳥們都很溫和，不用擔心被咬傷，覺得好好玩，也覺得牠們好可愛。

▲來到正實親子農場的雞舍，這裡可以體驗餵小雞，飼料皆由農場免費供應，小雞們好熱情，看到飼料都圍了過來。

▲還有可愛的小小雞，黃色身體好療癒，一群小雞聚在一起取暖，這是嬰兒小雞，超古錐。

▲可以抓小黃雞起來觀察互動，牠們很熱情也很迷你，請旅人抓小雞時要小心，不要弄痛牠們，小雞就會乖乖的站在你的手上。

正實親子農場撿雞蛋

體驗在雞舍裡撿雞蛋，能近距離觀察母雞日常，看牠們除了吃飼料之外，還會在雞舍裡做什麼，撿滿10顆雞蛋後，園區人員會幫你包裝好，然後再到櫃台結帳，門票可以折抵50元消費，門票可折抵100元，就剛好相抵用。



▲接下來要走進雞舍裡，農場有開放體驗自己撿雞蛋，也可以帶回家。

▲實際走進雞棚裡，被一群母雞給包圍，還能看牠們孵蛋，當天就看到好多母雞坐在雞蛋上面孵蛋，但其實這些都是未受精的雞蛋，所以不會生出小雞的。





▲一次最少10顆，100元／盒，撿好可以帶回家。

正實親子農場販賣部

這間小屋是正實親子農場的商區販售區，有賣各種玩具，也有販售零食、餅乾和泡麵，同時也是小型的室內遊戲空間，多元化的活動空間，並提供餐飲服務，有咖哩飯、炸物、厚片吐司，飲料、以及新鮮的土雞肉、滴雞精，感覺都很可口。

▲整體格價也不貴，落在40～100元之間，要是在農場裡玩累了，也能直接在這裡用餐或喝下午茶。

正實親子農場可愛動物區

正實親子農場還有個可愛動物區

農場後院裡還有超多小動物，有山羊、梅花鹿、陸龜，小白兔、狐獴、鵪鶉、孔雀等，根本就是個迷你動物園，園區裡也有提供免費草葉，可以餵食小物動，覺得有趣又好玩，小白兔也太古錐了，許多小朋友一入園，就捨不得離開。

整體心得

正實親子農場是個親子同遊的玩樂小基地，入園門票不貴，還可折抵館內的消費，來訪可以近距離餵食與小動物們互動，還能實際走進雞舍，體驗撿雞蛋的過程有趣又好玩，還能與動物們合影，玩累了就直接在正實親子農場用餐，農場裡也有小朋友最愛的遊戲設施，慢遊探索，可以在農場裡待個大半天。

正實親子農場

地址：彰化縣北斗鎮斗苑路二段770巷86號

時間：10：00～17：00

電話：0928－880941

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