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桃園萬聖城演唱會卡司、6裝置搶先看！觀音南瓜鬼屋也來了

▲桃園萬聖城延至今（2日）5:30在桃園藝文廣場開城。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲桃園萬聖城今年同樣在藝文特區舉辦。（資料照／桃園市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

隨著西洋鬼節腳步近，桃園2大萬聖節活動都將於10月26日起登場！「2024桃園萬聖城」主打「搗蛋鬼學院」，26日晚間6點的開城演唱會邀請到奧運金牌王齊麟，以及GX 鼓鼓呂思緯蕭秉治、曹雅雯等卡司；「觀音萬聖南瓜節」有驚悚的鬼屋、向日葵花海，周邊的農場也換上特色布置，可以報名參加農遊體驗。

▲「2024桃園萬聖城」將於10月26日至11月3日開跑。（圖／翻攝自Facebook／樂遊桃園）

▲「2024桃園萬聖城」將於10月26日至11月3日開跑，圖為「愛胡鬧學院」。（圖／翻攝自Facebook／樂遊桃園）

2024桃園萬聖城
一年一度「2024桃園萬聖城」將於10月26日至11月3日開跑，選址同樣在桃園藝文廣場和藝文特區綠園道，今年活動主題是「搗蛋鬼學院」，共設置「裝糊塗學院」、「惡作劇學院」、「愛胡鬧學院」、「黑白講學院」及「萬聖小學堂」5大萬聖節裝置藝術，以及直抵萬聖城的「搗蛋鬼校車」，讓民眾拍出驚悚又搞怪的照片。

同時，10月26日開幕式當晚6點至9點半，還有熱力四射的開城演唱會，邀請到GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、曹雅雯、U:NUS、FEniX、火星混蛋、丘與樂、邱軍等卡司，以及奧運金牌選手王齊麟輪番登場，長達3.5小時的表演，為桃園萬聖城-搗蛋鬼學院揭幕。活動期間，接連帶來華麗的遊行踩街、變裝競賽、創意市集、電音派對等。

假日免費接駁車自下午1點起於「新永和市場停車場」及「桃園火車站（後站）」發車直達活動會場，每20分鐘一班，搭乘就送限量萬聖小禮物；機車族則能在活動期間假日至同安國小正門、同德國小中庭免費停放。為避免人潮擁擠，市府會啟動彈性管制措施。

2024桃園萬聖城
展期：10月26日至11月3日
地點：桃園藝文廣場和藝文特區綠園道
時間：平日 下午5點至晚間10點、假日 中午12點至晚間10點

▲「觀音萬聖南瓜節」將於10月26日至11月3日與大家見面，其中，創意滿分的鬼屋今年以「悟空大鬧蓮花園」為主題。（圖／翻攝自Facebook／觀音區蓮花園休閒農業區）

▲「觀音萬聖南瓜節」將於10月26日登場，其中，鬼屋今年又有新創意。（圖／翻攝自Facebook／觀音區蓮花園休閒農業區）

觀音萬聖南瓜節
最初以南瓜隧道打響知名度的「觀音萬聖南瓜節」又來了，粉專透露將於10月26日至11月3日與大家見面，其中，創意滿分的鬼屋向來是民眾闖關、拍照首選，今年以「悟空大鬧蓮花園」為主題，打造逗趣十足的鬼屋，還有隱藏版南瓜屍樂園、幽靈派對、夢幻南瓜屋等關卡，銅板價就能一票玩。

▲「觀音萬聖南瓜節」將於10月26日至11月3日與大家見面，其中，創意滿分的鬼屋今年以「悟空大鬧蓮花園」為主題。（圖／翻攝自Facebook／觀音區蓮花園休閒農業區）

▲「觀音萬聖南瓜節」的鬼屋今年以「悟空大鬧蓮花園」為主題。（圖／翻攝自Facebook／觀音區蓮花園休閒農業區）

同時，今年活動同樣以觀音區蓮花園休閒農業區為中心，周遭農場均布置上不同萬聖節主題，還有荷田控窯、洛神文化季、乘坐大王蓮等趣味活動，而向陽農場是北台灣最大的向日葵主題農場，買票後也能置身花海中美拍，度過舒心的節慶時光。

觀音萬聖南瓜節
展期：10月26日至11月3日
地點：觀音區蓮花園休閒農業區及周遭農場

關鍵字： 桃園旅遊 2024桃園萬聖城 觀音萬聖南瓜節 萬聖節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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