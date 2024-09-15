沖繩teamLab未來園開箱！踏入夢幻彩虹山谷、塗鴉遍布的奇幻世界　

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

teamLab Future Park沖繩未來園小朋友絕對會愛上，以玩遊戲為主題，來探索繽紛藝術世界，園區佔地寬廣，可以塗鴉投影自己的手繪作品，還能欣賞花舞般的大型壁畫，色調豔麗奪目，也能在藝術世界裡玩滑梯、在繽紛山谷間爬行，巨大的光球，碰撞還會敲擊出美妙旋律，親子同遊拍照歡樂又好看。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

沖繩teamLab未來園交通方式＆停車資訊

▲沖繩teamLab未來園位於DFS旗下沖繩T商場3樓，開車導航地標即達，也可以搭單軌列車來玩。

▲有大型的停車場。

▲DFS旗下沖繩T廣場是名牌精品的聚集地，喜歡購物的朋友別錯過。

▲進入T商場，就能看到teamLab的指標，未來園就在百貨公司的三樓。



▲必拍打卡地標，大型繽紛的看版指標，想不注意都難。

2024門票資訊

▲可以現場購票，也可以先在Klook上購票403元，在klook上購票比較便宜，但要前一天先買好。

入園注意事項

沖繩teamLab未來園注意事項

1.行李包包不可以進入，能放置物櫃。

2.館內沒有洗手間，建議先上好洗手間再入園。

3.館內禁止飲食喝水，請勿帶食物飲料進入。

4.沖繩teamLab未來園入館需要穿鞋子。主要是安全問題，設計場域有高低起伏，若沒有穿鞋襪，現場是可以租借500日元一雙。

館內藝術環境

▲進入沖繩teamLab未來園，前面會有前導解說。

▲走進黑色的大門，像是蟲洞般的傳送我們來到另一個花花世界，眼前看到的任一個圖案和影象都是會動的。

▲一開始會有服務人員來接待，帶我們先去坐位上畫畫，有多種圖案，花、草、動物等，發揮創意因為繪畫之後，是可以投影在牆面上。



▲彩繪投影出作品後，就是旅人的自由時間，這一區是山谷遊園地。

▲高高低低的地形，四周是繽紛的花卉與生態，象徵著世界生生不息，也充滿奇幻的想像。

▲這一區名為光球管弦樂團，走進可以感受被滿滿的泡泡球包圍，給人一種舒服的放鬆感。

▲重點是泡泡球還能推動，隨著音樂的變化，泡泡球也會變色。

▲這一區有點暗，作品是與花共生的動物們，可以看到是用鮮豔色彩來排列出動物的形狀。

▲轉個彎來到童話裡的闖關遊戲，牆面上投影的圖案與道具，很像不同的關卡。

▲會下雨、有太陽出沒，還有可愛的人娃移動。

▲還有彩色樓梯和瀑布溜滑梯。

▲眼前是大型的光影畫作，唯美又迷人，溜滑梯的瞬間刺激好玩，另類的衝突感受。



▲透過彈跳上格子後，踩到的圖案也會有所變化。

心得

沖繩teamLab未來園整體園區不算大，主要就是以小朋友為主題的藝術玩樂空間，建議可以安排1.5小時－2小時。

沖繩teamLab未來園／teamLab Future Park 沖繩

地址：DFS旗下沖繩T廣場3樓

營業時間：10：00－20：00

電話：+81 120－782－460

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

部落格、粉絲專頁、Instagram

【你可能也想看】

►開箱釜山必吃盲鰻！生炒蠕動過程超驚悚、鹽烤辣炒一次滿足

►油雞「果凍外皮」超嫩！三重小店專賣油雞撈麵 加碼藥膳湯喝到飽

►老公寓裡藏綠意小天地！台中預約制咖啡 必點荷蘭鬆餅酥度滿分