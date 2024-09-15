ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

沖繩teamLab未來園開箱！踏入夢幻彩虹山谷、塗鴉遍布的奇幻世界　

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

teamLab Future Park沖繩未來園小朋友絕對會愛上，以玩遊戲為主題，來探索繽紛藝術世界，園區佔地寬廣，可以塗鴉投影自己的手繪作品，還能欣賞花舞般的大型壁畫，色調豔麗奪目，也能在藝術世界裡玩滑梯、在繽紛山谷間爬行，巨大的光球，碰撞還會敲擊出美妙旋律，親子同遊拍照歡樂又好看。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

沖繩teamLab未來園交通方式＆停車資訊

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲沖繩teamLab未來園位於DFS旗下沖繩T商場3樓，開車導航地標即達，也可以搭單軌列車來玩。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲有大型的停車場。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲DFS旗下沖繩T廣場是名牌精品的聚集地，喜歡購物的朋友別錯過。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲進入T商場，就能看到teamLab的指標，未來園就在百貨公司的三樓。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲必拍打卡地標，大型繽紛的看版指標，想不注意都難。

2024門票資訊

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲可以現場購票，也可以先在Klook上購票403元，在klook上購票比較便宜，但要前一天先買好。

入園注意事項

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

沖繩teamLab未來園注意事項

1.行李包包不可以進入，能放置物櫃。
2.館內沒有洗手間，建議先上好洗手間再入園。
3.館內禁止飲食喝水，請勿帶食物飲料進入。
4.沖繩teamLab未來園入館需要穿鞋子。主要是安全問題，設計場域有高低起伏，若沒有穿鞋襪，現場是可以租借500日元一雙。

館內藝術環境

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲進入沖繩teamLab未來園，前面會有前導解說。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲走進黑色的大門，像是蟲洞般的傳送我們來到另一個花花世界，眼前看到的任一個圖案和影象都是會動的。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲一開始會有服務人員來接待，帶我們先去坐位上畫畫，有多種圖案，花、草、動物等，發揮創意因為繪畫之後，是可以投影在牆面上。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲彩繪投影出作品後，就是旅人的自由時間，這一區是山谷遊園地。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲高高低低的地形，四周是繽紛的花卉與生態，象徵著世界生生不息，也充滿奇幻的想像。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲這一區名為光球管弦樂團，走進可以感受被滿滿的泡泡球包圍，給人一種舒服的放鬆感。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲重點是泡泡球還能推動，隨著音樂的變化，泡泡球也會變色。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲這一區有點暗，作品是與花共生的動物們，可以看到是用鮮豔色彩來排列出動物的形狀。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲轉個彎來到童話裡的闖關遊戲，牆面上投影的圖案與道具，很像不同的關卡。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲會下雨、有太陽出沒，還有可愛的人娃移動。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲還有彩色樓梯和瀑布溜滑梯。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲眼前是大型的光影畫作，唯美又迷人，溜滑梯的瞬間刺激好玩，另類的衝突感受。

▲▼沖繩親子景點teamLab未來園，2024最新門票資訊與營業時間，彩虹山谷太夢幻。（圖／滿分提供）

▲透過彈跳上格子後，踩到的圖案也會有所變化。

心得
沖繩teamLab未來園整體園區不算大，主要就是以小朋友為主題的藝術玩樂空間，建議可以安排1.5小時－2小時。

沖繩teamLab未來園／teamLab Future Park 沖繩

地址：DFS旗下沖繩T廣場3樓
營業時間：10：00－20：00
電話：+81 120－782－460

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►開箱釜山必吃盲鰻！生炒蠕動過程超驚悚、鹽烤辣炒一次滿足
►油雞「果凍外皮」超嫩！三重小店專賣油雞撈麵　加碼藥膳湯喝到飽
►老公寓裡藏綠意小天地！台中預約制咖啡　必點荷蘭鬆餅酥度滿分

關鍵字： 沖繩teamLab未來園 旅遊雲 旅遊情報 達人旅遊 沖繩旅遊 國外旅遊 國外特色列 親子旅遊 滿分的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

推薦閱讀

苗栗泰安住宿推薦！特搜6間溫泉飯店　露營也能泡湯還有寵物友善

苗栗泰安住宿推薦！特搜6間溫泉飯店　露營也能泡湯還有寵物友善

拜訪台南7家深夜限定點心天堂！招牌＆介紹一次看　還有寵物友善

拜訪台南7家深夜限定點心天堂！招牌＆介紹一次看　還有寵物友善

特搜桃園「燒肉吃到飽」攻略！安格牛桌邊現切、澳洲M9和牛隨你吃

特搜桃園「燒肉吃到飽」攻略！安格牛桌邊現切、澳洲M9和牛隨你吃

中壢懶人一日遊！美食推薦國旗米干　景點有浪漫玫瑰園、羊世界

中壢懶人一日遊！美食推薦國旗米干　景點有浪漫玫瑰園、羊世界

嘉義濱海2玩法！大嗑烤蚵、訪無人島

嘉義濱海2玩法！大嗑烤蚵、訪無人島

嘉義三大飯店推住房及餐飲優惠

嘉義三大飯店推住房及餐飲優惠

挑戰膽量！東南亞最高玻璃天空步道　

挑戰膽量！東南亞最高玻璃天空步道　

嘉義地區最強景點文化路夜市

嘉義地區最強景點文化路夜市

2千坪梧棲中港夜市新開幕！一周開4天

2千坪梧棲中港夜市新開幕！一周開4天

彩虹山谷太夢幻！沖繩teamLab開箱文

彩虹山谷太夢幻！沖繩teamLab開箱文

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

最新1200坪鶯歌龍鳳夜市　爽逛80攤位

2千坪梧棲中港夜市新開幕！一周開4天

直擊／小潘蛋糕坊排隊人龍達200公尺

小潘今早8點開門！只賣一樣商品

夜晚看玉兔賞月　「台版兼六園」漫步落羽松超浪漫　

阿里山4間絕美景觀咖啡館懶人包

台灣首家鳥貴族今下午2點搶先試營運

秒飛峇里島！南投餐廳藏絕美鏡面水池

小潘蛋糕坊明早開門「只賣鳳凰酥」

萬波最新「麥仔茶系列」全門市開喝

熱門行程

最新新聞更多

嘉義濱海2玩法！大嗑烤蚵、訪無人島

嘉義三大飯店推住房及餐飲優惠

挑戰膽量！東南亞最高玻璃天空步道　

嘉義地區最強景點文化路夜市

2千坪梧棲中港夜市新開幕！一周開4天

彩虹山谷太夢幻！沖繩teamLab開箱文

士林、天母賞花兼踏青！玩半天全免費

評價兩極生意超好！宜蘭50年肉羹老店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366