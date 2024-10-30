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宵夜場限定！三重無名四神湯小攤　滷肉飯拌爽脆微辣菜脯有夠罪惡

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼只有凌晨吃得到！三重深夜美食推薦 「無名」魯肉飯鹹香不膩、酸菜甜香好吃。（圖／記者蘇相云攝）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

三重宵夜小吃「無名魯肉飯.四神湯」營業時間只有宵夜凌晨能吃到，菜單就賣滷肉飯、四神湯、滷蛋和油豆腐，很簡單的傳統小吃，位於新北市三重區龍門路，麥當勞對面，沒有招牌店名，地標就是無名魯肉飯.四神湯。

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▲▼只有凌晨吃得到！三重深夜美食推薦 「無名」魯肉飯鹹香不膩、酸菜甜香好吃。（圖／記者蘇相云攝）

魯肉飯 四神湯菜單價錢

▲▼只有凌晨吃得到！三重深夜美食推薦 「無名」魯肉飯鹹香不膩、酸菜甜香好吃。（圖／記者蘇相云攝）

▲▼只有凌晨吃得到！三重深夜美食推薦 「無名」魯肉飯鹹香不膩、酸菜甜香好吃。（圖／記者蘇相云攝）

▲之前經過看到這攤有不少人，後來請爸爸先探探路吃看看，他吃完隔幾天又去報到，說這攤味道不錯，最主要的是營業時間滿足晚上還很有精神需要吃宵夜的人。

▲▼只有凌晨吃得到！三重深夜美食推薦 「無名」魯肉飯鹹香不膩、酸菜甜香好吃。（圖／記者蘇相云攝）

▲攤位剛營業不久，很多老客人都直接來一套，有幾張簡單桌椅可以內用，老闆很客氣，但如果在乎衛生的人，要再用衛生紙擦一下桌面，不然可能會有上一位食客留下的飯粒。

▲▼只有凌晨吃得到！三重深夜美食推薦 「無名」魯肉飯鹹香不膩、酸菜甜香好吃。（圖／記者蘇相云攝）

▲用竹籠的蒸氣將白飯保溫，很接地氣的畫面，看評論有人提到白飯過爛的問題，但我這天吃的沒有這狀況。

▲▼只有凌晨吃得到！三重深夜美食推薦 「無名」魯肉飯鹹香不膩、酸菜甜香好吃。（圖／記者蘇相云攝）

▲滷肉飯有配榨菜，有些客人會加一顆滷蛋，這兩樣大概就是這攤的主打，晚上吃這樣實在很「補」，吃完很滿足但也很罪惡，本來是最餓，吃飽變罪惡。

▲▼只有凌晨吃得到！三重深夜美食推薦 「無名」魯肉飯鹹香不膩、酸菜甜香好吃。（圖／記者蘇相云攝）

▲聽著常客都直接跟老闆說，滷肉飯大碗、一顆滷蛋、一碗四神湯，好像基本的標配。

▲▼只有凌晨吃得到！三重深夜美食推薦 「無名」魯肉飯鹹香不膩、酸菜甜香好吃。（圖／記者蘇相云攝）

▲大鍋冒著白煙的四神湯，相當吸引我，旁邊的小壺應該是料理酒，有看到老闆裝湯之前先加了一些。

四神湯 45元

▲▼只有凌晨吃得到！三重深夜美食推薦 「無名」魯肉飯鹹香不膩、酸菜甜香好吃。（圖／記者蘇相云攝）

▲我很期待的四神湯，但不如預期的好喝，湯味淡，沒有明顯的酒香，腸子軟不Q，薏仁有些過硬。

滷肉飯 大碗45元

▲▼只有凌晨吃得到！三重深夜美食推薦 「無名」魯肉飯鹹香不膩、酸菜甜香好吃。（圖／記者蘇相云攝）

▲招牌寫的價位是小碗，可以點大碗的，酸菜甜香好吃，菜脯爽脆微辣，兩者相當下飯。

▲▼只有凌晨吃得到！三重深夜美食推薦 「無名」魯肉飯鹹香不膩、酸菜甜香好吃。（圖／記者蘇相云攝）

▲滷肉量足，肥瘦各半，鹹香不膩，看有人評論說很鹹，但我覺得不會，攪拌一下再吃就好，雖然四神湯不如預期的喜歡，但這間滷肉飯真的很不錯。

無名魯肉飯 四神湯

地址： 新北市三重區龍門路43號
營業時間：星期四 00：00～06：30、星期五 22：40～00：00、星期六～三 00：00～06：30、22：40～00：00

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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