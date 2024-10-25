ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

羅東隱藏冰店「開在土地公廟裡」！層次感馬告鳳梨刨冰清爽酸甜

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

「小山丘刨冰」從宜蘭冬山搬到羅東，地點藏在羅東的開蘭福德廟，路過真的很難發現，離羅東林業文化園區和羅東夜市很近，走路10分鐘以內可抵達，開車來小山丘刨冰可以停在附近的復興停車場，走路只要2分鐘，機車可停在入口空地。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲就在開蘭福德廟裡面，沒有明顯的招牌，門口就在土地公廟旁。

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲走進冰店，店狗熱情招呼，非常活潑好動的狗狗很可愛。

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲空間比想像的大，內部裝潢簡約有質感，充滿文青的一間小店。

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲靠窗的位置有窗外灑落進來的陽光，非常好拍照的位置。

小山丘刨冰菜單

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲之前去義成路的小山丘菜單只有販售刨冰，搬來開蘭福德廟多了烏龍冷麵和燉肉飯，飲品跟甜點的品項好像也比以前豐富許多。

鳳梨檸檬 140元
使用國寶鳳梨融合鳳梨檸檬果汁、馬告鳳梨果露和檸檬等，加上一片鳳梨乾，呈現日式刨冰的模樣，味道充滿層次感，清爽酸甜，在炎炎夏日裡特別消暑。

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲刨冰最上層是酸酸甜甜的鳳梨果醬。

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲脆脆的鳳梨乾也不錯。

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲刨冰裡面還有馬告鳳梨果露，吃得到鳳梨果肉。

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲店內許多小擺飾，也都頗具巧思。

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲窗邊有著迷人的光線。

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼開在羅東開蘭福德廟裡的冰店，小山丘刨冰。（圖／部落客陳小可提供）

小山丘刨冰

地址：宜蘭縣羅東鎮復興路一段100巷1號
電話：03－9571190
營業時間：10：00－18：00 （最後點餐時間17：30）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►宜蘭清溝夜市必排炸刈包！外層炸至金黃酥脆、一口咬下全是餡料
►越夜越美純白洋樓民宿！置身金門水頭聚落　走進閩式建築巷弄漫遊
►20元濃郁湯麵香噴噴！大稻埕80年老麵攤　樸實古早味讓人一吃難忘

關鍵字： 小山丘刨冰 宜蘭美食 宜蘭冰店 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

推薦閱讀

萬華70年肉圓老店搬新家！古色古香的傳統小吃　球狀油粿芋香濃厚

萬華70年肉圓老店搬新家！古色古香的傳統小吃　球狀油粿芋香濃厚

金門少有的深夜凌晨咖啡！隱藏巷弄的療癒空間　甜點調酒一次滿足

金門少有的深夜凌晨咖啡！隱藏巷弄的療癒空間　甜點調酒一次滿足

被牛肉麵耽誤的豆花店！內用豆花豆漿吃到飽　淡淡豆香甜而不膩

被牛肉麵耽誤的豆花店！內用豆花豆漿吃到飽　淡淡豆香甜而不膩

賣到凌晨2點！蘆洲宵夜「大腸麵線」三輪車　小椅上開嗑最接地氣

賣到凌晨2點！蘆洲宵夜「大腸麵線」三輪車　小椅上開嗑最接地氣

Mister Donut3大萬聖節優惠來了

Mister Donut3大萬聖節優惠來了

今年最後一檔！台中旅展加映咖啡+酒展　人潮塞爆

今年最後一檔！台中旅展加映咖啡+酒展　人潮塞爆

免門票逛金門最完整古厝聚落！

免門票逛金門最完整古厝聚落！

住礁溪溫泉旅館每人1026起

住礁溪溫泉旅館每人1026起

航港局ITF旅展「富邦女孩」熱舞應援　消費滿500抽萬元獎品

航港局ITF旅展「富邦女孩」熱舞應援　消費滿500抽萬元獎品

買日月行館贈台北或高雄漢來住宿券

買日月行館贈台北或高雄漢來住宿券

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

1986年出生今天喝珍奶只要38元！

22:02新莊店連4天請吃豬肉套餐

星野公布「台人最愛前3名飯店」！

COLD STONE推超可愛酷洛米蛋糕捲

北市「1915荷造り場」成雲品新據點！

濕冷泡暖湯！北投輕奢溫泉飯店48折起

老爺酒店「3400元可住全台7飯店」

你不知道的大稻埕！不限時咖啡藏巷弄

香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

Mister Donut3大萬聖節優惠來了

今年最後一檔！台中旅展加映咖啡+酒展　人潮塞爆

免門票逛金門最完整古厝聚落！

住礁溪溫泉旅館每人1026起

航港局ITF旅展「富邦女孩」熱舞應援　消費滿500抽萬元獎品

買日月行館贈台北或高雄漢來住宿券

9人赴日「買7億精品」逃漏稅7千萬！

威尼斯明年入城費價格翻倍　收費期間拉長

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366