羅東隱藏冰店「開在土地公廟裡」！層次感馬告鳳梨刨冰清爽酸甜

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

「小山丘刨冰」從宜蘭冬山搬到羅東，地點藏在羅東的開蘭福德廟，路過真的很難發現，離羅東林業文化園區和羅東夜市很近，走路10分鐘以內可抵達，開車來小山丘刨冰可以停在附近的復興停車場，走路只要2分鐘，機車可停在入口空地。

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▲就在開蘭福德廟裡面，沒有明顯的招牌，門口就在土地公廟旁。

▲走進冰店，店狗熱情招呼，非常活潑好動的狗狗很可愛。

▲空間比想像的大，內部裝潢簡約有質感，充滿文青的一間小店。

▲靠窗的位置有窗外灑落進來的陽光，非常好拍照的位置。

小山丘刨冰菜單

▲之前去義成路的小山丘菜單只有販售刨冰，搬來開蘭福德廟多了烏龍冷麵和燉肉飯，飲品跟甜點的品項好像也比以前豐富許多。

鳳梨檸檬 140元

使用國寶鳳梨融合鳳梨檸檬果汁、馬告鳳梨果露和檸檬等，加上一片鳳梨乾，呈現日式刨冰的模樣，味道充滿層次感，清爽酸甜，在炎炎夏日裡特別消暑。



▲刨冰最上層是酸酸甜甜的鳳梨果醬。

▲脆脆的鳳梨乾也不錯。

▲刨冰裡面還有馬告鳳梨果露，吃得到鳳梨果肉。

▲店內許多小擺飾，也都頗具巧思。

▲窗邊有著迷人的光線。

小山丘刨冰

地址：宜蘭縣羅東鎮復興路一段100巷1號

電話：03－9571190

營業時間：10：00－18：00 （最後點餐時間17：30）

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