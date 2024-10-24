迪化街找個角落小歇！不限時老屋咖啡　每個布置都藏懷舊小驚喜

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

大稻埕迪化街咖啡館「季安咖啡」平日不限時間，咖啡廳提供網路和插座，藏在迪化街巷弄的漂亮咖啡館推薦！在迪化街散步，想找一間咖啡館小歇，走進巷子裡發現這間店名親切的「季安咖啡」，讓我想到小叮噹裡的技安，咖啡廳的植栽和木質門面相當吸引我，竟然還有店貓！

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▲位置距離迪化街的永樂市場很近，巷弄神秘感讓人想一探究竟。

季安咖啡環境

提供單品咖啡、義式咖啡、草本茶、咖啡豆販售，假日及國定假日每桌限時2小時，平日咖啡館不限時，店休日不固定，請關注FB或IG，店前綠意植栽圍住，門面相當吸睛，好喜歡這樣的氛圍，後來看到店貓，讓我更確定要進去了！

貓咪是咖啡廳的店寵

▲可愛的店貓原本是流浪貓，被咖啡館老闆娘收養。

▲可以親近小力摸摸，但要小心會突然伸爪。

季安咖啡店內環境

▲像是老屋子咖啡館，選用的桌椅相當舒適，桌距也不會太擁擠，店內充滿咖啡香，很舒服。

▲老闆娘也喜歡貓，店內有許多貓咪擺設，很可愛。

▲這裡也有販售濾掛式咖啡包，包裝是可愛的貓咪圖案，買來送給貓奴朋友也很推薦。

▲好喜歡季安咖啡呈現的氛圍，每個角落都讓人想尋找驚喜，搭配都不衝突。

▲往後面的座位區，復古又可愛，平日一個人來這唸書工作、喝杯咖啡也很可以。

▲牆上的貓咪插畫，超級可愛！這座位區雖然沒有明亮光線，但布置的很有味道。

▲店內也有一隻狗狗，不過比較少出現。

季安咖啡菜單

▲提供單品咖啡、義式咖啡、草本茶、咖啡豆販售，低消一杯飲料請尊重店家。

▲常常更新的甜點蛋糕菜單，寫在櫃台小黑板。

經典拿鐵 熱170元

▲吃飽後才來咖啡館，飯後一杯咖啡快樂似神仙。

▲美美的拉花看了心情好，咖啡味濃厚，尾韻悠長，和牛奶的比例也剛好。

永樂里檸好 180元

這裡是永樂里，永樂里歡迎您。咖啡以地區取名諧音，相當可愛，就是咖啡館幾乎都有的西西里咖啡，但這裡的很不簡單！是我目前喝過最好的！檸檬和濃縮咖啡的比例極佳，入口滿滿檸檬香氣，但不會酸澀，加上蜂蜜的甜香加持，真的好喜歡這杯咖啡，是喝了會想念。

季安咖啡 All is Well Coffee

地址：台北市大同區迪化街一段72巷16號

營業時間：13：00－19：00（周一、二休息）

電話： 0900－142191

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