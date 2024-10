迪化街找個角落小歇！不限時老屋咖啡　每個布置都藏懷舊小驚喜

撰文攝影/陳小可的吃喝玩樂、整理/實習記者柯珮萱

大稻埕迪化街咖啡館「季安咖啡」平日不限時間,咖啡廳提供網路和插座,藏在迪化街巷弄的漂亮咖啡館推薦!在迪化街散步,想找一間咖啡館小歇,走進巷子裡發現這間店名親切的「季安咖啡」,讓我想到小叮噹裡的技安,咖啡廳的植栽和木質門面相當吸引我,竟然還有店貓!

▲位置距離迪化街的永樂市場很近,巷弄神秘感讓人想一探究竟。

季安咖啡環境

提供單品咖啡、義式咖啡、草本茶、咖啡豆販售,假日及國定假日每桌限時2小時,平日咖啡館不限時,店休日不固定,請關注FB或IG,店前綠意植栽圍住,門面相當吸睛,好喜歡這樣的氛圍,後來看到店貓,讓我更確定要進去了!

貓咪是咖啡廳的店寵

▲可愛的店貓原本是流浪貓,被咖啡館老闆娘收養。

▲可以親近小力摸摸,但要小心會突然伸爪。

季安咖啡店內環境

▲像是老屋子咖啡館,選用的桌椅相當舒適,桌距也不會太擁擠,店內充滿咖啡香,很舒服。

▲老闆娘也喜歡貓,店內有許多貓咪擺設,很可愛。

▲這裡也有販售濾掛式咖啡包,包裝是可愛的貓咪圖案,買來送給貓奴朋友也很推薦。

▲好喜歡季安咖啡呈現的氛圍,每個角落都讓人想尋找驚喜,搭配都不衝突。

▲往後面的座位區,復古又可愛,平日一個人來這唸書工作、喝杯咖啡也很可以。

▲牆上的貓咪插畫,超級可愛!這座位區雖然沒有明亮光線,但布置的很有味道。

▲店內也有一隻狗狗,不過比較少出現。

季安咖啡菜單

▲提供單品咖啡、義式咖啡、草本茶、咖啡豆販售,低消一杯飲料請尊重店家。

▲常常更新的甜點蛋糕菜單,寫在櫃台小黑板。

經典拿鐵 熱170元

▲吃飽後才來咖啡館,飯後一杯咖啡快樂似神仙。

▲美美的拉花看了心情好,咖啡味濃厚,尾韻悠長,和牛奶的比例也剛好。

永樂里檸好 180元

這裡是永樂里,永樂里歡迎您。咖啡以地區取名諧音,相當可愛,就是咖啡館幾乎都有的西西里咖啡,但這裡的很不簡單!是我目前喝過最好的!檸檬和濃縮咖啡的比例極佳,入口滿滿檸檬香氣,但不會酸澀,加上蜂蜜的甜香加持,真的好喜歡這杯咖啡,是喝了會想念。

季安咖啡 All is Well Coffee

地址:台北市大同區迪化街一段72巷16號

營業時間:13:00-19:00(周一、二休息)

電話: 0900-142191

