ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

開箱日本最北不凍湖玩法！參加冬天限定冰濤祭　札幌近郊一日遊推薦

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖！因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。這邊最具代表性的就是冬天限定的冰濤祭，也是北海道代表性的冬季祭典活動，很多人會專程來欣賞冰雕。近年來比較受歡迎的活動還有SUP、自由車、露營和健行等活動，支笏湖一年四季不同美景，都適合旅行。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

支笏湖交通方式
自駕：支笏湖交通比較不方便，如果要和附近的景點排成一日遊的話，建議還是自駕比較方便。
巴士：或者也可以從JR千歲站或是新千歲機場直接搭巴士前往。
JR：目前JR沒有直達支笏湖的路線，只能從登別或是洞爺湖轉道南巴士前往。

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

支笏湖神社
我們這天是自駕前往支笏湖的，抵達的時候天色有點暗了，不過還是可以感覺得到支笏湖的寬闊和靜謐。把車子停在停車場後，走過來會先經過支笏湖神社，我看網路上的照片，冬天白雪皚皚的時候變得很浪漫。以下部份照片取自觀光網站，照片均註明出處，希望可以整理更完整的文章讓大家參考。

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲如果想要走到湖邊的話，要稍微走2分鐘左右的坡，我們當然是把握時間快衝！

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

支笏湖觀光船
來到支笏湖可以搭乘划艇、腳踏船、獨木舟。或者也可以搭乘水下遊覽船。

租船：
划艇（2－3人）1000日元／時
天鵝（2－4人）30分鐘1500日元
獨木舟（2－3人）2000日元／時
獨木舟1000日元

漁船租賃（半天）：
划艇（2人用）3500日元
帶電池馬達（2人用，無需執照）5000日元
帶電池馬達（4人）尖端釣魚竿、釣具7000日元
手竿出租（帶魚餌、1小時）500日元。

水下觀光船：
成人2000日元、小學生1000日元

天鵝船（2－4人）：
30分鐘2000日元
營業時間：09：00－18：00

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

山線鐵橋
山線鐵橋是支笏湖的地標，一開始是為了將支笏湖周邊的木材運往製紙工廠所修建的鐵道橋，也是當時連接支笏湖和苫小牧市唯一的交通手段。走過山線鐵橋之後就是「湖畔親水公園」和「野鳥之森」，可以散步其中享受大自然。但是姐妹們一直說這個山線鐵橋很像迷你版的西螺大橋！

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲圖片取自：北海道官方旅遊網站

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

支笏湖
支笏湖是4萬年前因為火山噴發而形成的美麗湖泊，透明度是連續11年位居日本第一的佳績，深度也是目前日本第二（僅次於田澤湖）周圍有著雄偉的大自然景觀，可以看到遠方的惠庭岳、風不死岳和樽前山等。

支笏湖在白天天氣好的時候，清澈的湖水在陽光的照射下會呈現非常浪漫的藍，稱為「支笏湖藍」。也因為周圍未過度開發，環境相對保護得很好，到現在還擁有非常天然的景觀。

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲圖片取自：支笏湖官網

支笏湖旅遊方式
如果時間比較充分的話，也可以試著租自行車繞著湖邊騎，充份欣賞湖畔風景。

租車地點：千歲市支笏湖溫泉區支湖遊客中心內
費用：普通自行車（20吋）：1000日元／天（押金2000日圓）
頭盔：免費
護具：500日元／天
營業時間：09：00－17：00（4月下旬至11月上旬）。

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲划船也是欣賞支笏一個很棒的方法哦！這次在秋田澤湖我們也有划船，也有體驗過SUP，不一樣的旅行方式。

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲秋天和冬天的支笏湖也有不一樣的美，尤其支笏湖是終年不結冰，為日本最北的不凍湖。（圖片取自 北海道官方旅遊網站

支笏湖冰濤祭資訊

支笏湖藍色世界「冰博物館」千歲／支笏湖冰雪節舉辦
期間：2025年2／1至2／24、10：00－20：00（點燈時間：16：30）
地點：北海道千歲市支笏湖溫泉
入場費：國中生以上1000日圓（小學生以下免費）
活動：周六、周日、假日舉辦一次5人自由行①13：00～②15：00～每人500日圓（不含入場費，總部當天受理）
團體旅遊1次／5－30人，需至少提前3天預約。冰雪節全天任何時間舉辦1人1500日元（含入場費）

Hyoutou Festival官方網站
支笏湖官網

▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）▲▼支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖，因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格FB

【你可能也想看】

獼猴泡湯名場面在這！函館熱帶植物園參觀指南　夏天也能餵猴泡腳
穿梭於楓紅溪谷間！朝聖「只見線」日本最美紅葉美景鐵道
札幌寧靜半日遊！走進北海道大學秘境小店吃冰淇淋　每口都超濃郁

關鍵字： 支笏湖 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 北海道 飛天璇的口袋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

推薦閱讀

日本9間絕美景觀飯店！躺床看東京鐵塔　泡湯賞洞爺湖、天橋立

日本9間絕美景觀飯店！躺床看東京鐵塔　泡湯賞洞爺湖、天橋立

寶可夢迷會逛瘋！卡比獸坐鎮東京寶可夢中心　必掃限定櫻花皮卡丘

寶可夢迷會逛瘋！卡比獸坐鎮東京寶可夢中心　必掃限定櫻花皮卡丘

獨旅新手友善的「全球5個旅遊地」！挑戰高空跳傘、漫遊燈籠古鎮

獨旅新手友善的「全球5個旅遊地」！挑戰高空跳傘、漫遊燈籠古鎮

東京近郊寧靜溫泉飯店開箱！懷石湯波料理必吃　綠林環繞極度放鬆

東京近郊寧靜溫泉飯店開箱！懷石湯波料理必吃　綠林環繞極度放鬆

21風味館2款烤雞限時買1送1

21風味館2款烤雞限時買1送1

札幌一日遊！開箱日本最北不凍湖玩法

札幌一日遊！開箱日本最北不凍湖玩法

高雄鹹酥雞嘉年華明天登場

高雄鹹酥雞嘉年華明天登場

阿里山林鐵看2025第一道曙光　預售時間曝

阿里山林鐵看2025第一道曙光　預售時間曝

樹林隱藏美味地圖！盤點7家秘密咖啡

樹林隱藏美味地圖！盤點7家秘密咖啡

家樂福期間限定現煮便當68元超省

家樂福期間限定現煮便當68元超省

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

內湖「金瑞治水園區」新設賞景小屋

麻古茶坊限時3天買1送1！

現在衝「臺東成功－綠島」讓在地職人帶你玩！

清心福全限時2周喝2大飲品買1送1

看雙子座流星雨亞太區最美6地點

夜間也美！士林官邸菊展點亮到9點

鳥貴族台灣第3家店地點曝光

基隆唯一海景燒肉吃到飽餐廳！

住墾丁凱撒大飯店一晚1212元

台北深夜魯肉飯！運將最愛的口袋名單

熱門行程

最新新聞更多

21風味館2款烤雞限時買1送1

札幌一日遊！開箱日本最北不凍湖玩法

高雄鹹酥雞嘉年華明天登場

阿里山林鐵看2025第一道曙光　預售時間曝

樹林隱藏美味地圖！盤點7家秘密咖啡

家樂福期間限定現煮便當68元超省

新北「羴大王」羊肉爐復活！

拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366