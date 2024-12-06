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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

支笏湖位於支笏洞爺國立公園範圍內，是日本最北的不凍湖！因為距離新千歲機場和札幌都不遠，很適合當成北海道札幌近郊一日遊的景點。這邊最具代表性的就是冬天限定的冰濤祭，也是北海道代表性的冬季祭典活動，很多人會專程來欣賞冰雕。近年來比較受歡迎的活動還有SUP、自由車、露營和健行等活動，支笏湖一年四季不同美景，都適合旅行。

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支笏湖交通方式

自駕：支笏湖交通比較不方便，如果要和附近的景點排成一日遊的話，建議還是自駕比較方便。

巴士：或者也可以從JR千歲站或是新千歲機場直接搭巴士前往。

JR：目前JR沒有直達支笏湖的路線，只能從登別或是洞爺湖轉道南巴士前往。

支笏湖神社

我們這天是自駕前往支笏湖的，抵達的時候天色有點暗了，不過還是可以感覺得到支笏湖的寬闊和靜謐。把車子停在停車場後，走過來會先經過支笏湖神社，我看網路上的照片，冬天白雪皚皚的時候變得很浪漫。以下部份照片取自觀光網站，照片均註明出處，希望可以整理更完整的文章讓大家參考。

▲如果想要走到湖邊的話，要稍微走2分鐘左右的坡，我們當然是把握時間快衝！

支笏湖觀光船

來到支笏湖可以搭乘划艇、腳踏船、獨木舟。或者也可以搭乘水下遊覽船。

租船：

划艇（2－3人）1000日元／時

天鵝（2－4人）30分鐘1500日元

獨木舟（2－3人）2000日元／時

獨木舟1000日元

漁船租賃（半天）：

划艇（2人用）3500日元

帶電池馬達（2人用，無需執照）5000日元

帶電池馬達（4人）尖端釣魚竿、釣具7000日元

手竿出租（帶魚餌、1小時）500日元。

水下觀光船：

成人2000日元、小學生1000日元

天鵝船（2－4人）：

30分鐘2000日元

營業時間：09：00－18：00

山線鐵橋

山線鐵橋是支笏湖的地標，一開始是為了將支笏湖周邊的木材運往製紙工廠所修建的鐵道橋，也是當時連接支笏湖和苫小牧市唯一的交通手段。走過山線鐵橋之後就是「湖畔親水公園」和「野鳥之森」，可以散步其中享受大自然。但是姐妹們一直說這個山線鐵橋很像迷你版的西螺大橋！

▲圖片取自：北海道官方旅遊網站。

支笏湖

支笏湖是4萬年前因為火山噴發而形成的美麗湖泊，透明度是連續11年位居日本第一的佳績，深度也是目前日本第二（僅次於田澤湖）周圍有著雄偉的大自然景觀，可以看到遠方的惠庭岳、風不死岳和樽前山等。

支笏湖在白天天氣好的時候，清澈的湖水在陽光的照射下會呈現非常浪漫的藍，稱為「支笏湖藍」。也因為周圍未過度開發，環境相對保護得很好，到現在還擁有非常天然的景觀。

▲圖片取自：支笏湖官網。

支笏湖旅遊方式

如果時間比較充分的話，也可以試著租自行車繞著湖邊騎，充份欣賞湖畔風景。

租車地點：千歲市支笏湖溫泉區支湖遊客中心內

費用：普通自行車（20吋）：1000日元／天（押金2000日圓）

頭盔：免費

護具：500日元／天

營業時間：09：00－17：00（4月下旬至11月上旬）。

▲划船也是欣賞支笏一個很棒的方法哦！這次在秋田澤湖我們也有划船，也有體驗過SUP，不一樣的旅行方式。

▲秋天和冬天的支笏湖也有不一樣的美，尤其支笏湖是終年不結冰，為日本最北的不凍湖。（圖片取自 北海道官方旅遊網站）

支笏湖冰濤祭資訊



支笏湖藍色世界「冰博物館」千歲／支笏湖冰雪節舉辦

期間：2025年2／1至2／24、10：00－20：00（點燈時間：16：30）

地點：北海道千歲市支笏湖溫泉

入場費：國中生以上1000日圓（小學生以下免費）

活動：周六、周日、假日舉辦一次5人自由行①13：00～②15：00～每人500日圓（不含入場費，總部當天受理）

團體旅遊1次／5－30人，需至少提前3天預約。冰雪節全天任何時間舉辦1人1500日元（含入場費）

Hyoutou Festival官方網站

支笏湖官網

飛天璇

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