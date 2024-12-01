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雪梨海岸健行之旅！穿梭海濱岩岸景色超美　必訪最知名邦代海灘

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"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者黃亭詠

提到雪梨最有名的海灘，當然就是邦代海灘跟曼利海灘，這篇遊記介紹的是由邦代海灘漫步到庫吉海灘約6公里的海岸健行之旅，英文路線名稱是Bondi To Coogee Coastal Walk；沿途步道規劃得非常好，難度不高，只是長了點。以下會先介紹邦代海灘，再分享沿途景致，會經過邦代海灘、Tamarama Beach、Bronte Beach，最後抵達庫吉海灘。

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交通方式：

1.雪梨市區到邦代海灘方式蠻多的，如果由環形碼頭可搭到North Bondi的Bus 333，在Bondi Beach Campbell Pde下車；若由雪梨中央車站，則是搭T4到Bondi Junction再換Bus 333，還有其他方式，用Google Map查詢就可

2.由庫吉回到雪梨中央車站或者環形碼頭：都可搭乘Bus 374

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲這棟建築在海灘南邊，往這邊走就可以找到通往庫吉海灘的步道。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

邦代海灘
長約1公里的邦代海灘是雪梨最知名的海灘、觀光客必去景點，除了衝浪，這邊也是每年舉辦的城市至海灘馬拉松的終點站。也因為發展早，遊客絡繹不絕、非常商業化，當地人比較喜歡去一些遊客少一點、更能輕鬆玩樂的區域。而且就景觀來說，邦代海灘就是很長的海灘，如此而已。所以我沒在這邊待很久，拍幾張照片就朝目標庫吉海灘邁進。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲沿途指標很多，不像曼利海灘附近的健行要花點時間找路。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

邦代海灘到Bronte Beach
Bronte Beach位於邦代海灘南邊約2.5公里處，途中會經過一個小海灘Tamarama Beach，由邦代到Bronte算是這一段海岸線健行之旅景色比較好的區域，非常可以理解為何當地人都會建議想好好玩水要避開邦代跟曼利，沿路有非常多蜿蜒崎嶇的海岸線，雖然風大了點但步道非常好走，若時間有限，建議由邦代走到Bronte Beach南邊的韋弗利墓園後，再由Bronte搭車回到市區。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲沿途都是這種岩岸。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲遠方的海灘就是邦代。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲前方第一個海灘是Tamarama Beach，第二個是Bronte Beach。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲這邊是Tamarama Beach。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲繼續朝Bronte Beach前進，這是往回拍Tamarama Beach。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲這就是Bronte Beach。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲繼續朝庫吉海灘前進。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲前方是韋弗利墓園，為何要走到這邊，因為海岸線很美。

Bronte Beach到庫吉海灘
抵達Bronte Beach之後有兩個選擇：繼續走到庫吉海灘或打道回府，面臨Nelson Bay的庫吉海灘算是這區域比較大的城鎮，離開這邊到庫吉海灘的沿路可能不好找到回市區的公車，想打道回府要趁早，但還是建議先走到韋弗利墓園。如果想繼續漫步到庫吉海灘也可在這邊休息一下，約莫還要走3.5公里，雖然景色也不錯，但不如上一段。沿途有些石頭可以爬上去欣賞海岸線，但要留意自身安危，那些石頭是沒有護欄的。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲這一段前半段的景色還不錯。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲這是Gordons Bay。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲終於到庫吉海灘了。

▲▼澳洲雪梨健行，邦代海灘至庫吉海灘雪梨海岸健行半日遊。（圖／travel with leo提供）

▲庫吉海灘所在的庫吉是另一個比較大的城鎮，如不趕著搭車回雪梨市區，不妨吃個午餐喝杯啤酒，我6公里走了約2.5小時。

心得：
雖然雪梨當地人都不太推邦代，超多人很難玩水，但是由那邊開始的海岸線健行其實蠻不錯的，不管是風景或路線規劃，都比曼利海灘附近的健行好，而且相較於曼利海灘，邦代海灘更是雪梨必去景點，所以還是非常推薦這個路線給愛好健行的旅人，除了散步健行，既然是衝浪勝地，也可考慮由線上旅遊平台報名海灘衝浪課程。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

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