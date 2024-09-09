豪邁大骨木桶湯驚呆全場！氛圍超嗨如走進部落　台東新開原民料理

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺

這家餐廳真的很原住民，山產野味浮誇上桌！大骨野菜木桶豪邁的直接開啃，最夢幻的是蒸霧瀰漫的白蘭地石頭蝦，蒸霧大到把全桌都給嚇到，當然也有烤桶雞以及現採野菜等，現場還有LIVE駐唱全場熱熱鬧鬧，有那種誤入什麼原民部落的氛圍，好好玩。

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停車方便

海濱公園停車場（阿里岸往前30公尺右轉）、玄武堂前方空地、臨海路一段450號大水溝旁空地，以上都有很大的停車空間喔！據說這家開不到一年，但因為菜色很有創意而且氛圍滿分，所以生意真的有夠好，不管是在地人還是外地人都很喜歡。

餐廳環境

外觀是粗獷的仿石牆板，裡面則是繽紛多彩的原民風情彩繪。

大骨野味木桶湯

這個大木桶裡面放的大骨真的是驚呆我了！這到底是怎麼吃？直接啃大骨嗎？原來中間還要再加入野菜湯，熬煮至大骨入味。這才是真正大骨熬出來的豚骨湯頭。然後再加入現採野菜，真正意義上落實了啃大骨喝熱湯的概念。如此豪邁的吃法，我也是第一次，手忙腳亂啃大骨，真稀奇。

▲豚骨野菜湯真的很鮮甜好喝。

地瓜桶飯拼阿粨

在台東幾乎餐餐都有的阿粨，原住民版本的小米粽，軟黏帶著小米糯口感我不是很喜歡就是了，不過這家還多了地瓜桶飯的選擇。

燙現採野菜

堅果炭烤豬肋排

炭烤豬肋排後上面再鋪上堅果碎，印象中有點乾，我個人沒有很喜歡。

三杯甲魚

甲魚就是鱉啦！這種台式熱炒還是得熱炒店比較夠味。

雨來菇莎莎佐手工麵包

雨來菇又叫情人的眼淚，在蘭嶼吃過，但明顯吃不太懂，不過搭配上莎莎時蔬挺清爽的，搭配麵包這種原住民＋西式吃法很有趣。

白蘭地石頭大蝦

剛開始不知道大家在緊張什麼？直到回過神來，這裡已經煙霧瀰漫了！嚇壞眾人。原來是把新鮮的蝦子倒入白蘭地，然後就整個逼逼波波蒸霧瀰漫，蝦肉經過酒香蒸熟更提鮮。

鹹酥溪魚、溪蝦、小九孔

有山產就有野溪料理啊！榮登本日我最愛。炸的酥脆的溪魚溪蝦還有小九孔，搭配蒜酥、胡椒等辛香料調味，好吃到我都想叫啤酒來配了。

薄鹽烤台灣鯛

真心大推，真的好水嫩好好吃。

阿里岸烤桶雞

外皮烤的金黃酥脆，肉質更是滑嫩多汁。

結語

沒一會兒就發現整間店瞬間滿座，然後一陣陣歌聲傳來，原來駐唱歌手上班了！接著大家熱熱鬧鬧吆喝著吃飯喝酒，這氛圍真的好喜歡喔。想要體驗原民料理的話，這家不管料理還是氛圍都很推。

MENU

強調使用在地食材與現採野菜等料理，菜單有涼拌、炭烤、三杯、熱炒、鹹酥、時蔬與野菜、甜點、主食、木桶湯等，價位落在30－980元之間，主廚特製手工菜需預訂，也有5000－8000元的合菜可以選擇。上菜算快，而且一道道端上來都挺浮誇的，擺盤都帶有原始粗獷風，對我們來說是很新鮮的體驗。

阿里岸原住民風味餐廳

地址：台東縣台東市臨海路一段411號

電話：08－933－2212

營業時間：11：00－13：00、17：00－23：00（周一公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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