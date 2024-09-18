開箱奧克蘭市中心百年酒吧！被大讚隨便點都好吃、櫻桃啤酒也很強

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▲紐西蘭The Occidental酒吧，奧克蘭市中心老字號人氣酒吧，餐點份量大又夠水準，啤酒超好喝。

撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃亭詠

這家位於奧克蘭市中心的老字號酒吧是認真推薦，作為我們到紐西蘭的第一餐，表現非常優秀！不管是啤酒、生蠔、海鮮盤、豬肋排、麵包等都非常好吃，難怪生意超好，人潮滿到溢出來，啤酒推薦必點，生蠔很有名，餐點份量算大，總之隨便點都超讚。

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▲這家應該是附近生意最好的，聽說超級老字號有130年歷史。

▲挑高設計，讓整間酒吧即使人多也不覺擁擠。

The Occidental 酒吧｜MENU

啤酒推薦必點，生蠔很有名，但我覺得隨便點都很好吃。溫馨提醒，這家餐點份量算大，請慎點。

▲櫻桃啤酒非常好喝，而且很漂亮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▲麵包拼盤，紐西蘭主食是麵包，第一天就超放縱在吃，貝果還是我私心最愛超有嚼勁。

▲海鮮拼盤超大一盤，有炸魚、花枝、焗烤淡菜等看起來超豐富。

▲新鮮生蠔當然也要來一盤。

▲豬肋排軟嫩入味，還有酸甜美味醬料加持，薯條沾這醬料也好吃，旁邊還有生菜沙拉搭配解膩。

The Occidental 酒吧｜交通位置



地址：6/8 Vulcan Lane, Auckland City, Auckland 1010紐西蘭

電話：+6493006226

時間：平日 10：30－23：00、五六 09：00－01：00、日 09：00－23：00

出走是為了更深刻回到原來的位置

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