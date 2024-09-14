酥炸鴨頭連骨頭都能下肚！台中阿嬤的家常拿手菜　都是懷念古早味

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃是瑀

這真的是隱藏版在地料理無誤，尤其是阿嬤私房料理超強，必點須事先預訂的酥炸鴨頭，真的是炸到骨頭都能吞下肚，外酥內滑嫩肉質太銷魂，還有臭豆腐上面放了滿滿小黃瓜好解膩，以及豬腳麵線、古早味炒麵等，都是阿嬤的家常拿手菜，很讓人懷念的古早味。

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山陽當歸鴨肉｜店面

狹窄的店面，家庭式的路邊小吃風格，阿嬤真的年紀也很大了，還是願意在熱鍋旁把拿手料理煮給客人吃。

山陽當歸鴨肉｜MENU

鹹酥鴨頭必吃，建議事先電話預訂好鹹酥鴨頭會比較安全，鴨頭看起來挺多，而且炸的有夠酥脆，就連骨頭都炸酥到可以直接啃來吃的概念。

▲灑上中藥胡椒就超夠味了

▲這鴨頭真的可以整隻拿來啃，骨頭也可以吃，鴨肉也是外酥脆內滑嫩入味，真的好好吃，尤其是鴨皮。

米血湯（乾）

這選項也太酷，就是撈出米血湯的米血淋上肉燥這樣。

▲在外面很難得吃到的一道乾米血湯，還有肉燥加持。

乾麵

就是肉燥乾麵，台中人還會淋上甜辣醬才是正宗古早味。

湯麵

感覺比較華麗，料比較多的湯麵。

肉燥飯＋筍菜

營養均衡，有肉燥還有菜以及一大碗飯，阿嬤真的很怕我們沒吃飽，超有愛，像我媽媽會做的那種便當。

豬腳麵線

這麼一大碗才100元，而且豬腳真的超大一塊，非常超值。

臭豆腐

不期不待的臭豆腐意外好吃，而且上面滿滿的醃小黃瓜還有辣醬，層次風味很獨特，主要是臭豆腐也酥脆夠味，我個人是挺喜歡的，夏天吃很爽口！

山陽當歸鴨肉



地址：台中市大肚區縱貫公路879號

電話：（04）－2699－1057

時間： 11：00－20：20（周三、日公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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