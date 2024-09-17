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舊麵攤藏不凡美味！剛入口豬油麵香一湧而上　中和最強福州乾麵

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

福州乾拌麵或稱傻瓜乾麵在台北到底有幾家，老實說我早就搞不清，但就我了解應該在分布在「小南門」一帶，而目前為止我最愛的一家「中原福州乾麵」也在那附近，那是一碗改變了我對「乾麵」定義的麵館，13年後我又在中和嚐到一碗足以和那一碗媲美的福州乾拌麵，並且這家的滷味，尤其是松阪肉那是一絕，但記得要早點來，因為每天都只有一塊，切完就明天請早。

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▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲地理位置離中和環球不遠，三環線比較近的應該是中原或板新站。

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲前面是餐車，後面是冷氣開放的內用區，生意強強滾，六點不到擠滿了用餐的客人，外帶還不少外帶的客人。

中和福州乾拌麵菜單

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲連餛飩、丸子、蛋包湯也都一個樣，燙清菜外帶生意最好的滷味。

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲滷味就是這一大鍋，愛吃什麼自己夾，肉論斤賣切多少算多少，其中的松阪肉最受歡迎，因為只有一塊，晚來吃不到。

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲滷味的盤子邊上會寫上多少錢的紅字。

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲桌上的調味料我幾乎沒動，但看大家都用這辣油加在乾麵上，我也加了一小匙。

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

乾麵
理論上福州乾拌麵都是以豬油為底，基本則加上油蔥，記得第一次在中原福州看到時，心想這碗什麼也沒有的白麵能好吃嗎？不誇張這一碗跟那時差不多潔白，豬油香、麵香也相去不遠，堪稱好吃的亂七八糟，就是那種簡單到不能再簡單的乾麵，但就能讓你每一口都連說幾聲：「好好吃」。

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲結論是不加辣油吃比較香。

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲因為看多數人都會加一、兩匙辣油進麵裡，的確多了層次感，但我還是偏好單純的福州乾麵。

綜合湯

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲綜合丸湯，大骨帶點油蔥，規規矩矩的好喝，但基本上這類乾麵的湯差不多就這個味道。

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲餛飩、福州魚丸、貢丸、虱目魚丸、蛋包各一，也都有不錯的表現，但也就差不多一樣的等級。

滷味切盤

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲松阪、帶皮的豬腳肉、豆皮、小腸、蘿蔔，一共是290元。

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲松阪微脆軟Q，油質豐厚，甜得亂七八糟，醬汁同樣是微微偏甜和討喜的滷汁，帶有淡淡的中藥氣息。

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲豬腳肉很入味，鹹香油甜，帶皮的地方微微的Q彈，和松阪肉有不分勝負的美味，肉肉控記得都切上一份。

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲蘿蔔軟透入味，入口微微爆汁，湯香蘿蔔甜，飽嘴也涮嘴。

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲豆皮也是我偏好的口感，微微的滋潤，豆皮的甜味和醬汁的鹹香呼應，咀嚼時還有豆汁。

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲腸子的份量也算是蠻多，沒有任何異味，滷汁入味，但我比較愛油質更豐富的大腸。

燙高麗菜

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

▲燙高麗菜則沒啥好說，如果真要說就是脆、甜，原汁原味。

▲▼中和福州乾拌麵，環球商圈的人氣老麵店，松阪豬頸肉太晚來會吃不到。（圖／部落客小虎提供）

中和福州乾拌麵

地址：新北市中和區莒光路23號
電話：02－3234－3243
營業時間：11：00－14：00、17：00－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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