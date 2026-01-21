萬金杜鵑花展2/7開跑　全台唯一杜鵑美術館、大鵬足湯賞庭園造景

▲全台唯一的「杜鵑美術館」將於今年花季期間展出新品種杜鵑。（資料照／新北市農業局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北年度花季盛事「萬金杜鵑花展」要來了！新北市長侯友宜今（21日）表示，萬金杜鵑花展將於2月7日開展。今年同樣以萬里、金山雙展場型式舉辦，春節時就能攜家帶眷來萬里金山走春、賞杜鵑。

▲金山中山溫泉公園的杜鵑。



新北市萬里、金山是全國杜鵑花苗主要產區之一，年產量達600萬株，萬金杜鵑品牌成立後，在萬里、金山廣植超過10萬株杜鵑，也因活動的舉辦，使得杜鵑年銷售量成長2成，並有多位青農返鄉接班，促使產業永續發展，同時帶動北海岸賞花人潮。

▲新北市輔導花農打造融合美學的智能環控溫室，粉紅色與白色為主的溫室外觀，塑造出品牌地標。



針對今年萬金杜鵑花展亮點，新北市農業局長諶錫輝指出，本次以萬里、金山雙展場型式，將邀請跨界藝術家、花農及法鼓山等在地知名景點，一同打造大型杜鵑花藝作品，也將同步復刻最受矚目、全台唯一的「杜鵑美術館」，花展期間將展出新品種杜鵑，更在萬里大鵬足湯公園營造杜鵑庭園造景。

▲瑪鋉溪畔盛開的平戶杜鵑。



「萬金杜鵑」品牌本次一口氣拿下2024 IDA設計獎、倫敦傑出地產獎、2025柏林設計獎、羅馬設計獎、未來藝術設計獎、法國設計獎、繆斯設計獎及巴黎設計獎，迄今已獲得18項國際賽事肯定，獲頒19座獎座殊榮。更了解進一步消息，可上農業局稼日蒔光查詢。