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中和人的口袋美食！眷村老麵攤每天只賣3小時　淋上香醋辣醬更讚

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲阿公麵每天只賣3個小時隱藏在眷村內中和麵店 。

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者黃亭詠

中和美食推薦吃什麼？來推薦這家藏在眷村內的阿公麵，隱藏在飛駝二村巷弄內的中和麵店，通常只有在地人才會來吃，沒有招牌在榕樹下的老麵攤，菜單就只有賣一種麵，每天只有賣3小時，來到這裡就是一碗乾麵切盤小菜，然後還可以免費裝熱湯，眷村美食樸實小吃來跟大家分享。

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阿公麵在哪裡

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

中和隱藏版麵店阿公麵就在飛駝二村巷弄，出捷運南勢角站走路過來要15分鐘左右，麵攤外觀沒有招牌，大榕樹下老麵攤，這一看就是只有在地人才知道的在地美食。

阿公麵營業時間

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

阿公麵營業時間
營業時間從早上10點半賣到下午2點，星期日一會公休，來吃的幾乎都是在地人為主，許多中和人都知道這家麵店，而且就只有賣一種乾麵，沒想到可以賣那麼多年。

阿公麵菜單

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

阿公麵菜單就只有賣一種麵，就是選擇大碗或小碗，點餐方式就是進門看到小菜區那邊，自己拿白紙寫上幾碗麵以及大小碗，如果不要加什麼也可以註明，然後內用或外帶寫上代號，寫完放在煮麵的地方，以上人多的話就這樣做，人少直接點就好。

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲小菜品項價錢都有清楚標示。

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲內用空間就是很久以前老麵攤的模樣，現在真的很少這樣的麵攤，內用沒有冷氣就只有電風扇。

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

阿公麵必加老人牌香醋

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲桌面上放著老人牌鎮江香醋以及辣椒，這兩樣可以說是吃阿公麵必加。

阿公麵必點乾麵

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

阿公麵就是只有賣這碗乾麵，上面會有豆芽菜、小黃瓜、酸菜、油渣等等，就以小編吃過那麼多的乾麵來說，他們家的乾麵多了不少配料，這些配料就像原本素顏然後多了化妝，增添了許多口感。

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲淋上老人牌香醋以及辣醬，然後一同攪拌均勻再開吃，他們家的麵條略帶點寬度口感不錯，我覺得多了小黃瓜等配料，在風味層次更加豐富。

阿公麵必點滷味小菜

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲小菜也很簡單有豬耳朵、豬頭皮、豆乾、海帶、滷蛋等等。

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲吃完乾麵留下一些配料，還可以去小菜區那邊有湯鍋，可以免費自己加湯。

▲▼阿公麵，每天只賣3半小時隱藏在眷村內中和麵店 。（圖／Darren蘋果樹提供）

阿公麵

地址：新北市中和區忠孝街101巷11弄21號
電話：（02）2942－3394
營業時間：10：30－14：00（周日一公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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