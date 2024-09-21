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大火爆炒誘人鑊氣！青菜炒牛肉號稱台北最強　軟滑入味根本白飯殺手

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者張宜樺

萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店，樹小編吃過郭家炒牛肉真的還挺強的，在台北應該算是降維打擊，吃完會讓人想要再訪，推薦給大家來華西街一定要吃看看！

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郭家炒牛肉介紹
郭家炒牛肉地址就在台北萬華區華西街攤位146號，位置就在沛對原汁排骨湯斜對面，從捷運龍山寺站走路過來，大約只要7分鐘就能抵達，可別以為店家招牌看起來很新，就是新開的小吃店，上面寫著1939年，算算也是80多年了。郭家炒牛肉營業時間從早上11點半，營業到晚上10點半，樹小編大約是晚餐時段來吃，店內就坐了不少客人，就連外帶的人也很多。

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲走進郭家炒牛肉店內看到店家炒牛肉的畫面，視覺上根本就是火焰秀，這不點盤炒物就對不起自己啦！

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲另外還有一大鍋的牛雜，這裡雖然沒有王家祖傳本產牛雜湯那麼誇張，不過看起來也很美味。

青菜炒牛肉
郭家炒牛肉都是現點現炒，而且都是一鍋一鍋炒，所以都要小等一下，樹小編點了炒牛肉，剛上桌就能聞到香噴噴的鍋氣，有夠邪惡誘人的啦！炒牛肉軟滑好吃，醬汁調味不會太過死鹹，完全就是白飯殺手！那種迷死人不償命的鑊氣，會讓人不斷尬白飯，一直往嘴裡送。

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

牛雜湯
再來是這碗牛雜湯，簡單加了薑絲讓湯頭更加提香，牛雜咬起來軟綿，雖然有些帶點筋，但也不會不好咬，可以沾點醬也不錯。這湯頭其實加點白飯下去煮，類似跟湯飯一樣，應該也會表現不錯，吃完郭家炒牛肉，下次有機會一定會再訪，想要試試其他炒類品項。

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價格
價目表有炒牛肉、炒牛肝、炒牛心、炒牛雜、炒牛腦、炒毛肚、炒羊肉等等，炒類有分為大中小盤，炒薑絲則是中大盤，還可以選擇辣度，建議一定要有點辣才比較好吃。

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼萬華美食來推薦這家郭家炒牛肉，網路鄉民號稱台北最好吃炒牛肉，評價4.4顆星在地經營80年老字號小吃店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

郭家炒牛肉

地址：台北市萬華區華西街攤位146號
電話：0916－882－578
營業時間：11：30－22：30（周三四休息）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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