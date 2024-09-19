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隱身華榮市場宵夜肉羹！士林銅板價美食　滷肉飯＋油豆腐是經典

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼光輝肉羹，藏在華榮市場的士林肉羹店，捷運士林站美。（圖／Darren蘋果樹提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者黃亭詠

士林美食推薦吃什麼，推薦這家藏在華榮市場的光輝肉羹，破千則網路評價4.3顆星的華榮市場美食，除了招牌肉羹之外，就連滷肉飯的評價也不錯，位置十分隱密只有晚上才有營業，樹小編會找到這家，也是在地朋友推薦說宵夜時段常常來吃光輝肉羹，有機會來到士林可以去吃看看。

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光輝肉羹交通方式＆停車資訊

▲▼光輝肉羹，藏在華榮市場的士林肉羹店，捷運士林站美。（圖／Darren蘋果樹提供）

光輝肉羹交通怎麼去
光輝肉羹地址就在台北市士林區華榮街21號，出捷運士林站1號出口走路過來大約6分鐘，光輝肉羹就藏在華榮市場巷弄內，如果不是在地朋友推薦，正常晚上應該不會走進去。

▲▼光輝肉羹，藏在華榮市場的士林肉羹店，捷運士林站美。（圖／Darren蘋果樹提供）

光輝肉羹營業時間

▲▼光輝肉羹，藏在華榮市場的士林肉羹店，捷運士林站美。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲營業時間從下午5點才開始營業，只有賣晚餐以及宵夜時段，星期四公休。

光輝肉羹用餐環境

▲▼光輝肉羹，藏在華榮市場的士林肉羹店，捷運士林站美。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲用餐空間還算寬敞，店內座位幾乎都是坐滿滿狀態，內用店員會幫忙帶位。

光輝肉羹菜單價格

▲▼光輝肉羹，藏在華榮市場的士林肉羹店，捷運士林站美。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲主要就是肉羹以及滷肉飯、乾麵、米粉等等，品項很簡單價格也不貴。

▲▼光輝肉羹，藏在華榮市場的士林肉羹店，捷運士林站美。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼光輝肉羹，藏在華榮市場的士林肉羹店，捷運士林站美。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲屁股還沒有坐熱，上菜速度有夠快，點餐沒多久就上桌了。

▲▼光輝肉羹，藏在華榮市場的士林肉羹店，捷運士林站美。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲肉羹湯肉羹外層只要薄薄裹粉，咬起來Q彈可口，可以感受到扎實肉感，羹湯帶有蔬菜清甜以及香菇香氣非常順嘴，整體表現很棒。

▲▼光輝肉羹，藏在華榮市場的士林肉羹店，捷運士林站美。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲肉羹外觀單純赤肉比例很高。

▲▼光輝肉羹，藏在華榮市場的士林肉羹店，捷運士林站美。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲滷肉飯光看外觀我覺得有點類似肉燥飯，肉軟嫩不油膩，油蔥香氣加上微甜滋味很合胃口，白飯也煮的不錯。

▲▼光輝肉羹，藏在華榮市場的士林肉羹店，捷運士林站美。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼光輝肉羹，藏在華榮市場的士林肉羹店，捷運士林站美。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲油豆腐吃起來很入味，咬開裡頭會有醬汁，口感不錯難怪每桌都有點，油豆腐尬滷肉飯和肉羹湯很棒。

光輝肉羹

地址：台北市士林區華榮街21號
營業時間：17：00－23：30

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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