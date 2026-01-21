ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

王品牛排新推帶骨系列雙人套餐　戰斧牛排重達36盎司

▲王品牛排新推帶骨系列雙人套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲澳洲穀飼厚切戰斧牛排。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

迎接西洋情人節與農曆新年雙節慶到來，「王品牛排」新推「帶骨牛排系列」雙人套餐，除了有一次享用經典牛小排、菲力牛排與鮭魚的王者盛宴，還有重達36盎司的戰斧牛排。此外，即日起至2月28日，同桌兩人「生日日期」有任一數字相同，內用兩客套餐，就送689元的「炙燒鮑魚鮮蝦佐海鮮醬」1份。

▲王品牛排新推帶骨系列雙人套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲王者盛宴，一次品嚐經典牛小排、菲力牛排、柚香鮭魚。（圖／記者黃士原攝）

帶骨牛排系列雙人套餐中的「王者盛宴（ 1,890元/人）」聚集了顧客最喜愛的3款經典，「經典牛小排」以20多種辛香料與蔬菜香材淬煉優雅風味，炙烤封香緊鎖飽滿肉汁，搭佐煎炙外酥內嫩的「菲力牛排」，以及香甜細緻的「柚香鮭魚」。「250°C極炙牛小排（1,790元）」選用牛小排部位，先以3分熟與高溫炙鐵一同呈上，客人可以自行炙烤喜好的熟度。

▲王品牛排新推帶骨系列雙人套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲250°C極炙牛小排。（圖／記者黃士原攝）

▲王品牛排新推帶骨系列雙人套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲▼烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦，以白蘭地烈焰封香「經典王品牛小排」，佐上整隻的焗烤起司龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

▲王品牛排新推帶骨系列雙人套餐。（圖／記者黃士原攝）

「澳洲穀飼厚切戰斧牛排（1,990/人，2/2上市）」重達36盎司，除了先在廚房裡高溫炙烤外，上菜時還有淋上白蘭地並點燃的烈焰儀式展演。「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦（2,190元/人）」則有以白蘭地烈焰封香「經典王品牛小排」，佐上整隻的焗烤起司龍蝦。

▲王品牛排「慶生蛋糕禮物盒」，免費請吃小蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

為讓慶祝更具難得且難忘的意義，王品牛排特別為生日壽星、結婚週年訂製專屬祝福橋段，獻上「慶生蛋糕禮物盒」、「相片拿鐵」及「相片卡」、「結婚週年玫瑰花禮」，讓客人收藏回憶。此外，即日起至2月28日期間，同桌兩人生日日期有任一數字相同，內用兩客套餐，款待「炙燒鮑魚鮮蝦佐海鮮醬」1份。

▲TOK牛排館試營運中。（圖／記者黃士原攝）

另外，台元紡織旗下餐飲事業「蒔慕」去年進行「TOK盡興食光」的轉型，收掉大巨蛋店，裕隆城店則是改成「TOK牛排屋」，專注呈現經典牛排的原始風味，菜單上有10多款排餐，為了符合不同消費者的需求，還有雞腿排、鴨胸、豬排、羊排、海鮮雙拼等選擇，最低398元，即日起至1月26日試營運，1月27日正式開幕。

▲TOK蒜香重磅牛排。（圖／記者黃士原攝）

餐廳首推「TOK蒜香重磅牛排」，598元便可盡享10盎司超大肉量，上面還撒上大量的酥炸金黃蒜片；「頂級臻味炙燒和牛（1398元）」選用美國極黑和牛肋眼部位，主廚採煎、烤、靜置再反覆煎製上色繁複工序，以鎖住肉汁。其他牛排主餐還有肉質軟嫩的「主廚嚴選菲力牛排（798元）」、肉香濃郁的「典藏紐約客牛排（798元）」，以及油花均勻的「極上火烤肋眼牛排（858元）」。

▲自助吧生菜區、水果區。（圖／記者黃士原攝）

只要點用主餐，就可享有蔬食自助吧吃到飽，包含生菜區、水果區與烤麵包，供應超過18種以上的生菜與節令水果，還能吃到行健村小農直送的當季有機生菜；另有飲料吧、冰淇淋，也能無限取用。

關鍵字： 美食雲 王品牛排

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

推薦閱讀

台灣客2025赴日人次破676萬　消費總額全球第二

台灣客2025赴日人次破676萬　消費總額全球第二

台式炸雞推時尚品牌聯名餐　麻辣鍋口味搭酸梅湯調酒

台式炸雞推時尚品牌聯名餐　麻辣鍋口味搭酸梅湯調酒

SUKIYA進軍台南展店「一次開設2家」

SUKIYA進軍台南展店「一次開設2家」

台版櫻花前線公布！氣象署：日月潭八重櫻「提早8天開」

台版櫻花前線公布！氣象署：日月潭八重櫻「提早8天開」

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎

憑SUPER JUNIOR高雄演唱會門票享優惠　

憑SUPER JUNIOR高雄演唱會門票享優惠　

大阪道頓堀必吃3家經典庶民美食！

大阪道頓堀必吃3家經典庶民美食！

日本Hello Kitty新幹線5月結束行駛

日本Hello Kitty新幹線5月結束行駛

王品牛排新推帶骨系列雙人套餐

王品牛排新推帶骨系列雙人套餐

全家合作UCC推「阿里山咖啡」第2杯半價

全家合作UCC推「阿里山咖啡」第2杯半價

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

阿蘇山直升機「10分鐘行程」每人2800　能近距離看火山口

飄香超過半世紀！三重限量手工黑豬肉圓

TOK牛排屋排餐+自助吧最低398元

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

永和老字號烘培坊歇業兩年低調重生！

DIY滾印紅包袋爆紅　台灣4機場免費玩

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

藏壽司x三麗鷗聯名企劃最終回

米其林公布1月5家新入選餐廳

Mister Donut爆餡「波波隆尼」推2款新口味　限時買5送1

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台灣客2025赴日人次破676萬　消費總額全球第二

台式炸雞推時尚品牌聯名餐　麻辣鍋口味搭酸梅湯調酒

SUKIYA進軍台南展店「一次開設2家」

台版櫻花前線公布！氣象署：日月潭八重櫻「提早8天開」

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎

憑SUPER JUNIOR高雄演唱會門票享優惠　

大阪道頓堀必吃3家經典庶民美食！

日本Hello Kitty新幹線5月結束行駛

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366