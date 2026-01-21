王品牛排新推帶骨系列雙人套餐　戰斧牛排重達36盎司

▲澳洲穀飼厚切戰斧牛排。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

迎接西洋情人節與農曆新年雙節慶到來，「王品牛排」新推「帶骨牛排系列」雙人套餐，除了有一次享用經典牛小排、菲力牛排與鮭魚的王者盛宴，還有重達36盎司的戰斧牛排。此外，即日起至2月28日，同桌兩人「生日日期」有任一數字相同，內用兩客套餐，就送689元的「炙燒鮑魚鮮蝦佐海鮮醬」1份。

▲王者盛宴，一次品嚐經典牛小排、菲力牛排、柚香鮭魚。（圖／記者黃士原攝）

帶骨牛排系列雙人套餐中的「王者盛宴（ 1,890元/人）」聚集了顧客最喜愛的3款經典，「經典牛小排」以20多種辛香料與蔬菜香材淬煉優雅風味，炙烤封香緊鎖飽滿肉汁，搭佐煎炙外酥內嫩的「菲力牛排」，以及香甜細緻的「柚香鮭魚」。「250°C極炙牛小排（1,790元）」選用牛小排部位，先以3分熟與高溫炙鐵一同呈上，客人可以自行炙烤喜好的熟度。

▲250°C極炙牛小排。（圖／記者黃士原攝）

▲▼烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦，以白蘭地烈焰封香「經典王品牛小排」，佐上整隻的焗烤起司龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

「澳洲穀飼厚切戰斧牛排（1,990/人，2/2上市）」重達36盎司，除了先在廚房裡高溫炙烤外，上菜時還有淋上白蘭地並點燃的烈焰儀式展演。「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦（2,190元/人）」則有以白蘭地烈焰封香「經典王品牛小排」，佐上整隻的焗烤起司龍蝦。

▲王品牛排「慶生蛋糕禮物盒」，免費請吃小蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

為讓慶祝更具難得且難忘的意義，王品牛排特別為生日壽星、結婚週年訂製專屬祝福橋段，獻上「慶生蛋糕禮物盒」、「相片拿鐵」及「相片卡」、「結婚週年玫瑰花禮」，讓客人收藏回憶。此外，即日起至2月28日期間，同桌兩人生日日期有任一數字相同，內用兩客套餐，款待「炙燒鮑魚鮮蝦佐海鮮醬」1份。

▲TOK牛排館試營運中。（圖／記者黃士原攝）

另外，台元紡織旗下餐飲事業「蒔慕」去年進行「TOK盡興食光」的轉型，收掉大巨蛋店，裕隆城店則是改成「TOK牛排屋」，專注呈現經典牛排的原始風味，菜單上有10多款排餐，為了符合不同消費者的需求，還有雞腿排、鴨胸、豬排、羊排、海鮮雙拼等選擇，最低398元，即日起至1月26日試營運，1月27日正式開幕。

▲TOK蒜香重磅牛排。（圖／記者黃士原攝）

餐廳首推「TOK蒜香重磅牛排」，598元便可盡享10盎司超大肉量，上面還撒上大量的酥炸金黃蒜片；「頂級臻味炙燒和牛（1398元）」選用美國極黑和牛肋眼部位，主廚採煎、烤、靜置再反覆煎製上色繁複工序，以鎖住肉汁。其他牛排主餐還有肉質軟嫩的「主廚嚴選菲力牛排（798元）」、肉香濃郁的「典藏紐約客牛排（798元）」，以及油花均勻的「極上火烤肋眼牛排（858元）」。

▲自助吧生菜區、水果區。（圖／記者黃士原攝）

只要點用主餐，就可享有蔬食自助吧吃到飽，包含生菜區、水果區與烤麵包，供應超過18種以上的生菜與節令水果，還能吃到行健村小農直送的當季有機生菜；另有飲料吧、冰淇淋，也能無限取用。