深圳人超愛吃！鮮嫩羊肉串燒烤深夜人潮不間斷　搭配烤餅更夠味

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

如果有來到中國旅行的話，一定要來品嚐新疆羊肉烤串！這間「巴汗羊肉串燒烤」是當地人大大推薦的深圳美食，我一直都以為是台灣夜市賣的孜然烤羊肉，結果味道上真的截然不同，這裡的香料味更是十足，尤其是每天新鮮的羊肉，光是處理羊肉的工序就花非常多時間了，那正統的新疆羊肉我至今還是念念不忘。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

巴汗羊肉串燒烤必吃美食

很難想像照片裡的人潮已經是凌晨接近一點了，不管是店內還是戶外的騎樓都是滿滿的排隊人潮，大家就是為了要品嚐這個正統的新疆烤羊肉串，而且這趟深圳旅行，光是這一間羊肉串燒烤我就連吃了三天，搭配烤餅一起品嚐就是讚。

巴汗羊肉串燒烤菜單

巴汗羊肉串燒烤餐點介紹

▲店前有一個很大的特點，就是有賣新疆產的哈密瓜，真的超級甜，但這樣的甜度其實我蠻怕的，不過可以點來吃吃看。

客人都是一次點二十隻以上

巴汗羊肉串燒烤從晚上六點開始營業，但是從下午兩三點就會看到員工在店裡開始處理新鮮的溫體羊，所以經過的時候都可以聞到濃濃的羊肉味，雖然有很多的選擇，但是在這裡，大部分的人都一定會點羊肉串，而且不是五隻五隻點，都是二十隻起跳。

羊肉串處理過程

這裡的羊肉串吃起來的口感相當的鮮嫩，每一串羊肉都是先浸泡在他們特調的醬汁裡，味道上孜然只是其中一部分，味道相當的濃郁，一串人民幣5元，等於才台幣22元左右，我第一天只點了十串，結果真的不夠，於是第二天跟第三天直接點了三十串，一次吃個過癮。

▲有機會的話可以點點他們的烤餅，搭著羊肉串一起吃真的很夠味。

巴汗羊肉串燒烤

地址：深圳市罗湖区东晓路3063－1号

營業時間：18：00－24：00

交通：距離布心地鐵B出口（步行一分鐘即可抵達）

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►澎湖首排海景民宿！露台上享受涼爽海風 山水沙灘步行2分鐘就到

►綠島最美泳池酒吧喝一杯！露天空間席地而坐 抬頭就是美麗星空

►恆春寵物友善包棟推薦！超可愛「水豚君」民宿 被綠油油草皮包圍