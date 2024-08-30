激推「澎湖必朝聖」海鮮餐廳！漸層感紫菜冬粉、蝦捲一定要點

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃是瑀

澎湖來了3次，每一次都一定會特地安排來這一間澎湖餐廳「清峰海鮮」來朝聖。這間餐廳可以說是來到澎湖一定是必吃的澎湖美食。不管來幾次，只要到了現場幾乎都是大排長龍的景象，印象中上一次，我一天中來了3次，結果都因為沒有位置而離開，這一次我故意選開營業的不到10分鐘的時間前往，結果也是排到坐外面，這麼高人氣的澎湖美食，真的是有「鮮」才敢推。

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清峰海鮮 交通

清峰海鮮是位在澎湖白沙鄉，離馬公市開車的車程約20分鐘，相隔的距離算是蠻遠的，但即便再遠，都還是許多旅人來到澎湖都爭相朝聖的一間澎湖美食。

清峰海鮮 菜色介紹

紫菜蝦捲

基本上清峰海鮮的菜色真的是太多太多了，但這邊還是要先跟各位說，點菜的時候直接先說你要紫菜蝦捲跟紫菜冬粉，這兩道是這邊最熱門的料理，尤其是紫菜蝦捲賣完就沒有了。

紫菜冬粉

這是另一道熱門的品項，裡頭的食材除了有大量的紫菜以外，還有蝦子、小卷、肉絲與時蔬等食材，相當的豐富，而且在味道上除了鮮美以外，因為有加醋的緣故，所以更增添了清爽感，很是開胃，炸至金黃的蝦捲，裡頭的餡料真的是多到有點誇張，紫菜塞好塞滿，尤其是那蝦子肉，幾乎每一口都可以吃得到，口感上非常有漸層感，非常的好吃。

高麗菜炒干貝醬

從來都不知道原來高麗菜也可以炒干貝醬，清脆的高麗菜加上店家特製的干貝醬，更是讓這道美食更是增加了另一種風貌。

絲瓜炒蚵仔

如果來到澎湖，別忘了一定要品嚐澎湖在地的絲瓜。很多人會覺得為什麼絲瓜要到澎湖吃，那是因為澎湖的絲瓜品種跟台灣本島的截然不同，在口感上也不一樣。吃起來不是軟嫩的那種，而是有口感的，而且也更加的清甜，如果加上蚵仔一起品嚐，就是鮮上加鮮。

干貝醬炒飯

因為這次有帶小朋友一起出門，想說點一個主食給小朋友吃，結果這個無心插柳，卻讓我品嚐到另一個讓我驚艷的美食。粒粒分明的炒飯，同樣加上店家特製的干貝醬，真的是會讓人讚不絕口，而且因為這道炒飯，結束後我直接帶走兩罐干貝醬回家。

炒小捲

很多海產餐廳其實都有炒小捲這一道料理，但清峰海鮮這裡的菜色，每一款海鮮都是當天現撈的，沒了就沒了，所以食材上真的就是新鮮，二來就是他們的調味真的就是好，這款我已經吃到不想吃的超小捲，既然還可以讓我品嚐到另一種不一樣的氣味，真的覺得這次前來點的料理真心都不踩雷。

白沙鄉美食－清峰海鮮



地址：澎湖縣白沙鄉102之1號

電話：（06）－993－1981

營業時間：11：00－14：00，17：20－20：00（周日公休）

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