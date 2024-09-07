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恆春寵物友善包棟推薦！超可愛「水豚君」民宿　被綠油油草皮包圍

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

台灣首間將水豚君引進住宿中的民宿，讓你與超萌水豚近距離合影，就是這間位於南國恆春的「海角42號民宿三館」，打造了一個最chill的度假環境，有電動麻將桌、戲水池、美式烤肉區、卡拉OK歡唱區，最棒的是有超大片綠意的大草皮，可以讓小朋友跟毛小孩盡情地奔跑，享受一個不被打擾的空間。

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▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲這間民宿非常難訂而且很容易滿房，想要前往的人真的要提前非常早就要先訂好。

海角42號民宿三館 地理位置
民宿三館的地理位置真的相當好，屬於一個鬧中取靜的地段，離恆春市區開車五分鐘就可以到達，更是離我最喜歡的「肥春號」、「夏天的盒子」等恆春景點咖啡廳開車三分鐘就到了，而且附近都是田地，所以在民宿歡唱，不管到幾點都不需要擔心會打擾到別人。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

海角42號民宿三館 停車資訊

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲民宿裡有一個偌大的大草地，這裡也有規劃一個停車場的區域，所以來到這裡不需要擔心停車的問題。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

海角42號民宿三館 環境介紹
之前陸續住過了海角42號民宿系列的民宿，像是民宿一館泳池villa還有海角．瑞拉斯Villa都是他們的民宿，而這次所要入住的是他們的三館，與前兩棟有著截然不同的住宿性質，不僅僅是一間恆春寵物友善民宿以外，還可以在裡頭直接跟水豚君互動。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲戶外除了有很大的草皮以外，還有設置一個半露天的休憩空間。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲門口有一個非常適合打卡的環境，更是家人好友在此歡聚的一個度假空間。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲提供一個很好的烤肉空間，有一個戶外的小小廚房，這裡有冰箱、鍋碗瓢盆、刀具、飲水機等。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲座位區也算是蠻多的，重點是也很舒適。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲提供的烤肉器具，還是最喜歡的美式烤肉架。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲設置一個有異國氣息的戲水池。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲這裡是寵物友善的環境，所以有帶毛小孩前往的話，也可以一起帶下水池玩。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲民宿裡最大的打卡點就是草地上還有放兩塊盤古石板，搭配恆春的藍天跟綠地，不管怎麼拍都很好看。

近距離水豚君互動
這次趁著小朋友暑假，我們前往恆春度假，之所以會選擇「海角42號民宿三館」，就是因為這裡可以近距離跟水豚君互動，在大草皮中有獨立設置一個寵物區，這裡除了有水豚君夫婦以外，還有小兔子跟柯爾鴨，來到了這個小空間裡，會有小管家給各位牧草餵食水豚君。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲有一個獨立的專屬空間，完全不需要擔心會被打擾到，盡情的跟水豚君互動。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲這裡需要特別注意，雖然有一個專屬的寵物空間，但還是要多注意園區的規則，確保動物與自身的安全。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

海角42號民宿三館 房型介紹

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

啤酒圓筒建築住宿區
房間的設計別具特色，與一般的民宿有所不同，除了擁有寬敞舒適的主要室內空間外，民宿還在庭院的綠地上精心設計了兩座圓筒形建築的獨立住宿區，這兩座圓筒建築，一間為兩人房，另一間則是四人房，這樣的配置不僅保留了包棟民宿的私密性，更提供了每位入住者一個獨立且別緻的居住空間。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲這兩座圓筒住宿區都有獨立的露台，這種設計特別適合想要在旅途中有私人空間的旅客。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

黃色圓筒形空間雙人房
內部空間寬敞舒適，讓人感覺並不侷促，特別值得一提的是，這間雙人房還配有天窗設計，為整個空間增添了許多自然光線，白天，陽光透過天窗灑進室內，營造出溫馨明亮的氛圍。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲房間裡還有設置多扇窗戶，可以在床上就可以看到戶外草地的景象，大人如果在房間裡也可以顧到戶外嬉戲的小孩。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲圓筒房型的衛浴空間。

綠色的圓筒啤酒屋四人房
更貼切的說應該是水豚君主題四人房，因為裡頭處處可以看到水豚君的蹤影，如果是水豚君迷的旅人真的會超愛這間房型，這裡不管是椅子上或是床上都可以看到滿滿的水豚君，就連床單也有水豚君的圖案。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲在建築前還有LOVE大字樣的裝置藝術可以打卡。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲同樣有一個戶外的露台空間。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

純白建築住宿區
另一個住宿區是一棟純白色的建築，設計充滿了美式風格的悠閒氛圍，建築外圍設有一個戶外廊道，擺放著舒適的座位區，成為享受大自然的絕佳場所，這裡的戶外空間不僅讓人能夠放鬆身心，更是欣賞周圍綠意盎然景色的最佳位置。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

廊道上的座椅營造一種清新感
簡約而不失優雅的氛圍，無論是清晨喝杯咖啡，還是傍晚在此休憩，綠樹掩映下的這片空間讓人彷彿置身於美式鄉村的田園生活中，遠離城市的喧囂，享受片刻的寧靜。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲白色建築的室內設計巧妙地運用了落地窗，使得整個空間擁有絕佳的視野與自然採光。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲透過這些大面積的玻璃窗，外界的美麗景色盡收眼底。

娛樂度假空間
在這個長型的建築內，空間劃分得當，各個區域功能明確，有客廳的休憩空間，而且在這個區域還有卡拉OK歡唱的設備，而且完全不受時間的限制，想要唱到幾點都可以。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲此外，還有用餐區跟電動麻將區，為大人打造一個專屬的麻將空間。

純白建築住宿區內有四人房和雙人房

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲屬於環保民宿，所以民宿不提供一次性備品，像是牙膏刷組、刮鬍刀、浴帽都需要自己帶。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲四人房裡是床頭櫃相連，而且還有玻璃窗景。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲住宿空間裡有兩間衛浴空間，都屬於乾濕分離的設計。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

海角42號民宿三館 早餐
民宿業主會放早餐卷在客廳的桌子上，這樣各位可以隔天直接睡到自然醒，然後拿著早餐券到指定的早餐店選擇自己喜歡的早餐。

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台首創水豚君恆春包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

海角42號民宿三館

地址：屏東縣恆春鎮草埔路56之2號
電話：09－0533－8832

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