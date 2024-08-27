桃園大溪隱藏版免門票景點！鏤空設計神秘教堂　純白聖殿震撼人心

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

每次到了大溪，腦海裡馬上想到的就是大溪景點就一定是大溪老街、還有觀音亭等周邊的小景點，究竟大溪還有什麼不一樣的景點可以讓我們去呢？今天要跟大家介紹的是一個隱藏版的大溪景點「大溪天主教大溪方濟生活園區」，雖然是一個宗教聖地，但是卻是一個非常好拍的網美打卡點，各位有機會一定要前來朝聖。

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天主教大溪方濟生活園區

號稱桃園版安藤忠雄教堂的建築，就是這間「天主教大溪方濟生活園區」，這已經是大溪很久很久的景點了，但是卻有很少人知道這裡，因為這裡蒙上一層宗教的氣息，所以總給人一種神秘感，不知道這邊可不可以進去，但這裡確實是一處不折不扣的大溪景點。

天主教大溪方濟生活園區門票價格

如果單純前往參觀的話，這裡是一個很棒的免門票景點，但如果有攜帶相機前往的話，會收取50塊的清潔費用（攜帶手機攝影不收費）。

天主教大溪方濟生活園區環境介紹

我沒有任何宗教的信仰，但是這裡的建築真的會被深深吸引！鏤空的設計，讓光線可以充足的照射進去，光影隨著時間的消逝而挪移的美感，真的要親自來一睹美景才能感受，純白的色調，融合了日式禪風的設計，總是會讓人的心靈感到無比放鬆。

▲門口前的聖水池，象徵著要進入國度前要先受洗才能進入聖殿。

教堂裡氣氛莊嚴肅穆

踏入教堂，瞬間被那莊嚴肅穆的氣氛所包圍，抬頭望去，眼前的十字架高高懸掛在半空中，散發著一種難以形容的美感；教堂內的每一個角落都充滿著神聖與安寧的氛圍，柔和的光線透過彩繪玻璃窗投射進來，為整個空間增添了一層神秘的光彩。

十字架型的天窗

屋頂鏤空的十字架迎來了陽光的照射，光芒穿透而過，投射出一道神聖的光輝，彷彿天上降臨的祝福，整個聖殿在這光芒的映照下，顯得愈加莊嚴而神聖，每一個角落都被這神聖的光束所觸及，增添了無窮的莊重與神秘感

▲這裡的一切都讓人心靈平靜，仿佛時間在這裡都慢了下來，讓人不禁沉浸在這靜謐的氛圍中，感受內心深處的寧靜與敬畏。就連廊道也是直接美翻。

教堂內請注意聲音、嚴禁喧鬧

整棟建築彷彿一座宏偉的美術館，四處洋溢著藝術的氣息，每一面牆壁、每一根柱子都精心設計，展示著令人驚嘆的藝術作品與雕刻，華麗的畫作、細緻的浮雕，以及巧妙的光影設計，共同構築出一個充滿藝術魅力的空間。

教堂外觀建築獨特

走在這藝術的殿堂中，每一步都像是在欣賞一場無聲的展覽，每一處細節都引人駐足流連，讓人不禁感受到創作者的匠心與智慧；這裡的每一個角落都是一件藝術品，每一個瞬間都值得細細品味，如此靜謐的氛圍，讓人心生敬畏，仿佛走進了藝術與精神的聖地。

天主教大溪方濟生活園區

地址：桃園市大溪區康莊路305號

電話：03－388－2296

開放時間： 8：00－17：00（周一公休）

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