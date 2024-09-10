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澎湖首排海景民宿！露台上享受涼爽海風　山水沙灘步行2分鐘就到

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿－拾光海景民宿B＆B」，鵝黃色的外觀建築，帶來的異國的氛圍感。這裡的每一間房型都有不同的風格。當然，最棒的就是每一間房型都有絕佳的大海景致，且拾光海景民宿離馬公機場僅有5公里的路程，更是離山水沙灘步行只要2分鐘以內。

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拾光海景民宿介紹
位在澎湖的山水里，離馬公市區車程約12分鐘，離機場只需要5分鐘的路程。雖然離市區有一段距離，但這裡卻是一個鬧中取靜的地段。在這片小小的村落中，拾光海景民宿的外觀看上去格外的顯眼。與澎湖蔚藍的天空完美的融合在一起。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲民宿前有一個很大的庭院，在這裡還有擺放許多桌椅可以讓旅人在這邊好好的享受澎湖的午後時光。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

大廳介紹
走進大廳的空間，鵝黃色的牆壁與天然木材的質感相互呼應。木質地板和家具增添了自然的氣息，為整個空間注入了一種和諧與舒適的感覺。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

大海為伍親子四人房
這次因為帶著一家人出門旅行，所以選擇了三間房型，其中一間就是這間大海為伍親子四人房，一走進房間，滿滿的大海氣息迎面而來，天花板的曲線宛如海中的浪花，還有那藍色調，給旅人一種徜徉大海中的氛圍感。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲走進衛浴空間裡，滿滿的繽紛色調圍繞整個空間，而且這個房間裡還有很大的浴缸可以泡澡。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

簡約工業四人房
簡約工業四人房是另外一種截然不同的風格，牆上滿是水泥元素，還有床頭的大片落地窗以及獨立的露台可以感受到澎湖的景色。房間裡的設計還有小細節都可以感受到濃濃的工業風氣息。最喜歡的就是每一間房間都會有獨立的露台空間，可以在這樣的空間裡感受澎湖的涼爽海風。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲衛浴空間屬於乾濕分離的設計。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲房間裡也有提供簡易的茶包跟咖啡住客們使用。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

清水模四人房
跟簡約工業四人房相類似的就是這間清水模四人房，整體的空間感算蠻寬敞的。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

仰望星空四人房
走進房間裡同樣是藍色調，宛如給旅人愜意的氛圍，而在這片藍空中還夾帶著白雲。住在這間房型中，躺在床上就有一種看著天空的感覺。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲這間房型的衛浴空間同樣是採乾濕分離的設計。

天臺景色
民宿的頂樓空間，如果天氣好的話也一定上來看一下，不僅白天可以看到絕佳的視野，到了晚上更可以再上頭賞星。從一旁的小樓梯往上走，是一個小城堡的建築，都可以來這邊拍照打卡，站在最頂端更可以遠眺大海與欣賞山水這一代的小鄉鎮。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼晚上當月光升起後又是另一個截然不同的視野景色。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

豐盛的半自助式早餐
這裡的早餐是使用半自助式的用餐方式，每個人都會有一份套餐，一旁的桌面上也會擺上不同的飲料與咖啡給各位自行使用，還有烤麵包跟果醬可以自己夾。

雖然連住兩天，但是也不需要擔心會吃到相同的餐點，這裡每天都會換不同的早餐，有西式也有中式的選擇，我最愛的就是第二天的肉羹麵，中式的早餐完全擊中我的味蕾。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

周邊景點
這兩天只要到了下午的時間，我就會自己走到沙灘上，靜靜的等待夕陽西下的美景。拾光海景民宿民宿最大的優勢就是地理位置非常方便，離山水沙灘步行兩分鐘即可抵達，對於喜歡玩水的旅人，這樣的地方真的很適合各位，而且人潮沒有在市區來的多。

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次利用澎湖花火節帶著家人一起入住「澎湖民宿-拾光海景民宿 B&B」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲夜晚來臨，海邊旁都會有不同類型的露天酒吧可以微醺。

澎湖拾光海景民宿

地址：澎湖縣馬公市32－38號
電話：0925－109－859

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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